Protesty na szczycie klimatycznym COP27

Kolejnemu dniu konferencji klimatycznej towarzyszą protesty aktywistów klimatycznych. Protestowali już weganie, przedstawiciele organizacji pozarządowych z krajów uboższych i niemieccy działacze na rzecz ochrony klimatu.

Dziś (9 listopada) w trakcie szczytu COP27 można było zauważyć grupki aktywistów klimatycznych protestujących przeciwko różnym problemom związanym z ze zmianami klimatu i degradacją środowiska naturalnego.

Przed wejściem protestowali weganie namawiając uczestników do przejścia na dietę wegańską, a więc wykluczającą produkty mięsne.

Odbył się także protest aktywistów z krajów rozwijających się, którzy wzywali kraje bogate, by wreszcie wywiązały się ze swoich zobowiązań wobec tych biedniejszych, a więc wypłacały 100 miliardów dolarów rocznie klimatycznego finansowania. Odkąd kraje rozwinięte złożyły taką deklarację w 2020 roku, kraje rozwijające się otrzymały około 90 miliardów dolarów łącznie.

Protestowali też i niemieccy aktywiści, którzy sprzeciwiali się przedłużaniu wydobycia węgla w Niemczech.

- Chodzi nam szczególnie o decyzję niemieckiego rządu, by zrównać z powierzchnią ziemi miasteczko Lutzerath, po to by móc wydobywać tam węgiel. Stanowczo sprzeciwiamy się tej decyzji - powiedziała WNP.PL Vera Kaunath, aktywistka organizacji młodzieżowej działającej na rzecz ochrony natury (NAJU).

Co istotne, aktywiści ekologiczni mogą demonstrować tylko na obszarze, na którym odbywa się konferencja COP27. Poza tym terenem władze Egiptu zakazały takich protestów.

Czwarty dzień szczytu jest poświęcony klimatycznemu finansowaniu. Państwa rozmawiają o tej kwestii za zamkniętymi drzwiami, ale odbywają się również i publiczne debaty na ten temat.