Prywatny biznes chce skorzystać z furtki w prawie, by wspomóc zieloną energię

Copernic Connect chce uwolnić potencjał fotowoltaiki, przyspieszając pozyskiwanie zgód przyłączeniowych poprzez udział finansowy prywatnych inwestorów w modernizacji sieci dystrybucyjnych. Nie musi to być łatwe, ale w prawie jest furtka sprzyjająca tej inicjatywie.

- Istnieje formalno-prawna podstawa dla współfinansowania przez inwestorów modernizacji sieci na potrzeby przyłączenia swoich instalacji wytwórczych, co najczęściej nazywane jest tzw. komercyjnym przyłączeniem - mówi Przemysław Kałek, Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy.

- Jesteśmy na etapie rozpoczynania działań informacyjnych, zachęcających do konsultacji naszego pomysłu. Planujemy kontakt ze spółkami dystrybucyjnymi oraz z sejmową Komisją do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych - informuje Franciszek Buchta.

Bardzo duże zainteresowanie inwestorów budową odnawialnych źródeł energii (OZE) - w połączeniu z brakiem przygotowania sieci elektroenergetycznych na taką sytuację - owocuje odmowami przyłączania OZE do sieci. Stan sieci elektroenergetycznych stał się wąskim gardłem rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce, a tym samym - transformacji elektroenergetyki.

- My, jako ministerstwo klimatu, otrzymujemy coraz więcej niepokojących sygnałów dotyczących odmów wydawania warunków przyłączenia do sieci OSD względem inwestorów OZE. Zjawisko to staje się główną barierą dalszego rozwoju energetyki odnawialnej zarówno w Polsce, jak i w całej Europie - mówiła Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, wiceminister klimatu i środowiska, podczas posiedzenia sejmowej Podkomisji stałej ds. Sprawiedliwej Transformacji, 25 października 2022 roku.

- Zgodnie z informacjami URE z ostatnich lat, mamy obecnie do czynienia z następującą skalą odmów: 2017 r. i 2018 r. – 260 powiadomień o odmowach; 2019 r. i 2020 r. – już 1200; 2021 r. i 2022 r. – 3459, z czego 3415 dotyczy instalacji fotowoltaicznych. Obecnie skala odmów sięga już nawet 60-80 proc. wszystkich składanych wniosków - informowała Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

Copernic Connect z planem finansowania rozwoju sieci przez kapitał prywatny

Wśród barier utrudniających rozbudowę i unowocześnianie sieci dystrybucyjnych wymieniany jest niedobór środków na modernizację się sieci. Dużo odmów przyłączeń OZE do sieci dotyczy fotowoltaiki.

Firma Copernic Connect chce uwolnić potencjał fotowoltaiki, przyspieszając proces pozyskiwania zgód przyłączeniowych poprzez udział finansowy prywatnych inwestorów w modernizacji sieci dystrybucyjnych na terenie całego kraju.

Spółka podała, że opracowany przez nią model polega na połączeniu sił podmiotów, których wnioski o warunki przyłączenia do sieci zostały odrzucone. Wspólnie z Copernic Connect miałyby one współfinansować inwestycje w infrastrukturę energetyczną.

Firma podała ponadto, że wśród partnerów znajdą się także fundusze inwestycyjne z Luksemburga, Litwy, Estonii, Francji, Niemiec i Hiszpanii, które w swoich portfelach mają własne moce wytwórcze – zarówno słoneczne, jak i wiatrowe.

Dzięki temu będą oni mogli uzyskać przyłączenia swoich farm fotowoltaicznych do sieci i zwiększą udział energii odnawialnej w rynku energetycznym - dodaje.

- Mamy już skonsolidowanych około 5 GW mocy w farmach PV, które dostały odmowy. Skala projektów obniży na tyle koszt modernizacji przypadający na każdy wnioskowany 1 MW, że sfinansowanie modernizacji sieci przestanie być barierą - uważa Franciszek Buchta.

Copernic Connect jest częścią krakowskiej grupy Copernic, działającej w branży OZE od 2019 roku. Spółka podaje, że grupa realizuje projekty m.in. w zakresie budowy farm słonecznych, magazynowania wytworzonej przez nie energii czy kontraktowania zielonej energii w modelu cPPA dla biznesu.

Wejście do gry możliwe przez art. 7 ust. 9 Prawa energetycznego

Franciszek Buchta wskazuje, że obecnie nie istnieją przeszkody formalno-prawne uniemożliwiające finansowy udział prywatnego sektora w modernizacji sieci dystrybucyjnych i podaje, że taką możliwość daje konkretnie art. 7 ust. 9 Prawa energetycznego.

Z uzyskanych opinii wynika, że faktycznie wskazany przepis to, mówiąc kolokwialnie, furtka do finansowania modernizacji sieci przez kapitał prywatny; zarazem może to jednak nie być tak łatwe, jak się wydaje na pierwszy rzut oka.

Radca prawny Przemysław Kałek, partner w Kancelarii Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy, mówi, że prawo energetyczne nie dopuszcza co do zasady współfinansowania przez inwestorów rozbudowy sieci energetycznych na potrzeby przyłączania źródeł energii.

Wskazuje on, że zgodnie z prawem energetycznym za rozbudowę sieci dla celów przyłączania wytwórców czy odbiorców energii oraz za finansowanie tego przyłączenia odpowiada operator i uwzględnia te koszty w swojej taryfie, weryfikowanej i zatwierdzanej przez prezesa URE.

- Z drugiej strony istnieje formalno-prawna podstawa dla współfinansowania przez inwestorów modernizacji sieci na potrzeby przyłączenia swoich instalacji wytwórczych, co najczęściej nazywane jest tzw. komercyjnym przyłączeniem, ale tylko w szczególnej sytuacji - mówi Przemysław Kałek. - Art. 7 ust. 9 Prawa energetycznego wskazuje bowiem, że w przypadku, gdy operator odmówi przyłączenia do sieci z powodu braku warunków ekonomicznych przyłączenia, to za przyłączenie do sieci może ustalić opłatę w wysokości uzgodnionej z inwestorem ubiegającym się o przyłączenie do sieci.

"Planujemy kontakt ze spółkami dystrybucyjnymi oraz z sejmową Komisją do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych"

Przemysław Kałek mówi, że wskazany przepis, tj. art. 7 ust. 9 Prawa energetycznego, był przygotowany raczej pod kątem jednostkowych inwestycji i pojedynczych inwestorów, a nie jako regulacja bez mała systemowa.

- To nie znaczy oczywiście, że nie można go zastosować w złożonych przypadkach. Nie będzie to jednak proste w razie ewentualnego zamiaru finansowania przez inwestorów inwestycji w sieci polegających na przyłączeniu wielu źródeł w tym samym czasie - mówi Przemysław Kałek. - Moim zdaniem, - niezależnie od atrakcyjności proponowanego rozwiązania - na pewno szersze stosowanie art. 7 ust. 9 Prawa energetycznego nie może prowadzić do priorytetowego traktowania komercyjnych przyłączeń i tym samym do naruszania praw podmiotów przyłączających się do sieci na ogólnych zasadach.

Zapytaliśmy Copernic Connect, czy firma rozmawiała już z operatorami systemów dystrybucyjnych (OSD) na temat swojego projektu - i ewentuaanie z którymi i jaka była reakcja OSD.

- Jesteśmy na etapie rozpoczynania działań informacyjnych, zachęcających do konsultacji naszego pomysłu. Planujemy kontakt ze spółkami dystrybucyjnymi oraz z sejmową Komisją do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych - poinformował WNP.PL Franciszek Buchta.

Szansą na nowy impuls rozwoju sieci jest też rządowy projekt ustawy

Prócz modelu proponowanego przez Copernic Connect szansą na nowy impuls rozwoju sieci pozostaje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw.

Przeszedł już konsultacje publiczne. Zakłada m.in. rozciągnięcie zastosowania przepisów ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych wobec inwestycji dystrybucyjnych o napięciu 110 kV lub wyższym funkcjonalnie powiązanych ze strategicznymi inwestycjami w sieć przesyłową.

W ocenie skutków projektu stwierdzono m.in., że na konieczność zwiększenia przepustowości sieci dystrybucyjnych wskazują inwestorzy OZE, informujący o rosnącej liczbie odmów wydania warunków przyłączenia do sieci z przyczyn technicznych ograniczeń sieci.

"Potwierdzają to m.in. dane udostępniane przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, które wskazują, że liczba odmów przyłączenia instalacji OZE do sieci w całym 2020 roku dotyczyła jedynie 5 proc. złożonych wniosków, a w 2021 roku udział takich decyzji wynosił już ok. 25 proc." – czytamy w ocenie skutków projektu.

Franciszek Buchta uważa, że wskazana rządowa inicjatywa legislacyjna to dobry kierunek.

- W połączeniu z naszym modelem pozyskiwania kapitału, rysują się realne szanse na stopniowe rozwiązanie w Polsce problemu sieci jako wąskiego gardła rozwoju OZE. Mamy pełen potencjał analityczny, finansowy i wykonawczy dla przeprowadzania ekspertyz i modernizacji sieci dystrybucyjnej. Wierzymy, że polskie spółki dystrybucyjne i organy administracyjne będą chciały z niego skorzystać w naszym wspólnym interesie - mówi Franciszek Buchta.

W strukturze OZE pod względem zainstalowanej mocy - najwięcej fotowoltaiki

Podczas przywołanego na wstępie posiedzenia sejmowej Podkomisji stałej do spraw Sprawiedliwej Transformacji Anna Łukaszewska-Trzeciakowska podała, że zgodnie z informacjami Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) na koniec 2021 r. moc OZE w zawartych umowach o przyłączenie do sieci wyniosła 19,3 GW, a w wydanych warunkach przyłączenia kolejne 9,8 GW.

Poinformowała wtedy również, że w 2021 r. 5 największych polskich OSD wydało łącznie 5,5 tys. warunków przyłączenia do sieci dla źródeł o łącznej mocy 9,6 GW, co oznaczało wzrost w stosunku do 2020 r. o 2 tys. warunków przyłączenia do sieci.

Według danych Agencji Rynku Energii (ARE) na koniec września 2022 roku w Polsce moc zainstalowana OZE wyniosła blisko 21 GW, co - licząc rok do roku - oznaczało wzrost o prawie 37 proc.

W strukturze OZE pod względem zainstalowanej mocy na koniec września 2022 dominowały fotowoltaika (prawie 11,1 GW, wzrost rok do roku o ponad 74 proc.) i lądowa energetyka wiatrowa (około 7,7 GW, wzrost rok do roku o niespełna 13 proc.).

Produkcja energii elektrycznej w Polsce w pierwszych trzech kwartałach 2022 r. – według danych ARE – siegnęła blisko 132,6 TWh, a z tego niespełna 28,2 TWh wyprodukowały OZE. W analogicznym okresie 2021 produkcja prądu w Polsce sięgnęła prawie 130,5 TWh, w tym z OZE około 27,1 TWh.