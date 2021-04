Przed nami dalsze wzrosty kursów spółek energetycznych

Przeprowadzony sprawnie proces uwolnienia spółek energetycznych od „węglowego balastu” owocował będzie także w dłuższej perspektywie dalszymi wzrostami kursów, wynikającymi z ograniczenia kosztów i odblokowania dzięki temu możliwości rozwoju – mówi w rozmowie z WNP.PL Piotr Dubno, analityk finansowy i szef Excelsior Capital.

Wzrosty kursów mogą być przy tym naprawdę imponujące – dodaje Piotr Dubno.

Jego zdaniem kurs Tauronu ma otwartą drogę by wzrosnąć do ok. 5 zł, a PGE znaleźć się w okolicach 14 zł.

To w scenariuszu, w którym spółki energetyczne zostałyby uwolnione zarówno od kopalni węgla, jak i węglowych aktywów wytwórczych.

Już sama decyzja jest ważna

Piotr Dubno jest zdania, że euforia towarzysząca poniedziałkowym notowaniom energetyki jest całkowicie zrozumiała. Szczegóły rządowego projektu nie są znane, a koncepcja którą przedstawi Ministerstwo Aktywów Państwowych będzie zapewne jeszcze modyfikowana w toku prac.

Czytaj też: PGE, Tauron i Enea na fali. Jak daleko je poniesie?



- Z punktu widzenia notowań spółek energetycznych najważniejsza jest sama spodziewana decyzja o przekazaniu tzw. brudnych aktywów węglowych do innego podmiotu. Wygaszanie energetyki węglowej będzie z pewnością procesem długotrwałym, trudnym i skomplikowanym, z ogromną liczbą wyzwań prawno-regulacyjnych i finansowych - nie będą to już jednak problemy spółek energetycznych, które zostaną uwolnione od ciężaru blokującego możliwość ich transformacji w kierunku bardziej ekologicznych technologii wytwarzania energii – analizuje szef Excelsior Capital.



Jak wskazuje Piotr Dubno, przeprowadzony sprawnie proces uwolnienia spółek energetycznych od „węglowego balastu” owocował będzie także w dłuższej perspektywie dalszymi wzrostami kursów wynikających z ograniczenia kosztów i odblokowania dzięki temu możliwości rozwoju.



- Wzrosty kursów mogą być przy tym naprawdę imponujące – perspektywa nieustannie rosnącej nieopłacalności segmentu wytwarzania bez pozytywnego scenariusza wyjścia ze strat zostaje gwałtownie zastąpiona otwarciem całkowicie nowych perspektyw. Szczególne jaskrawo pozytywna zmiana widoczna jest w przypadku Grupy Tauron, której brudne aktywa węglowe ciążą relatywnie najbardziej – podkreśla Piotr Dubno. - Szacując ostrożnie, w scenariuszu, w którym spółki energetyczne mogłyby zostać uwolnione zarówno od kopalni węgla, jak i węglowych aktywów wytwórczych, kurs np. Tauronu miałby otwartą drogę by wzrosnąć do ok. 5 zł, a PGE znaleźć się w okolicach 14 zł - dodaje.



Cały czas oczywiście otwarte pozostaje pytanie o ewentualne zmiany w strukturze sektora, możliwe transakcje konsolidacyjne w ramach spółek energetycznych kontrolowanych przez Skarb Państwa i skutki takich transakcji dla kursów i wycen.



- W każdym jednak wariancie samo uwolnienie spółek energetycznych od aktywów węglowych będzie dla notowań tych spółek jednoznacznie pozytywne, zarówno w krótkim, jak i dłuższym okresie – podsumowuje Piotr Dubno.