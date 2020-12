Przed nami kolejne rekordy zapotrzebowania na energię elektryczną

10 grudnia 2020 r. o godz. 13:15 wystąpiło rekordowe, najwyższe w historii zapotrzebowanie w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) na moc, które wyniosło 26817 MW. Jak mówią WNP.PL przedstawiciele PSE, obecnej zimy możemy spodziewać się kolejnych rekordów zapotrzebowania na moc, ale energii dla odbiorców nie powinno zabraknąć.





Nowa sytuacja w systemie

Może być problem

Warto zwrócić uwagę także na inne okoliczności.- Po raz drugi w historii rekord zapotrzebowania w sezonie zimowym przypadł na okres wczesnego popołudnia, co do tej pory było domeną letnich szczytów zapotrzebowania. Jest to więc zimą i latem najbardziej typowy okres występowania szczytów zapotrzebowania. Nieprzypadkowo jest to zwykle godzina 13:15, tuż po droższej strefie czasowej dla dużych odbiorców przemysłowych - mówi dla WNP.PL Jacek Misiejuk, dyrektor zarządzający Enel X Polska.Zwraca uwagę, że o tej porze możliwości redukcji zapotrzebowania w programach w przemyśle są zwykle najwyższe - oczywiście gdyby była taka potrzeba np. na skutek bardzo niskich temperatur, niedyspozycyjności w kilku kluczowych elektrowniach lub znacznych ograniczeń możliwości importu.- Ale tym razem temperatury były łagodne i rezerwy mocy były wciąż spore, dane PSE wykazały stosunkowo niewielkie wykorzystanie elektrowni szczytowo-pompowych, nie korzystano z rezerwy interwencyjnej zimnej ani DSR (programy interwencyjnej redukcji zapotrzebowania), a w godzinach poprzedzających godzinę 13:00 nawet eksportowaliśmy energię w ramach międzyoperatorskiej wymiany międzysystemowej - najprawdopodobniej ze względu na ograniczoną elastyczność starszych elektrowni konwencjonalnych - dodaje Jacek Misiejuk.Przypomina, że w ostatnich latach rekordy zapotrzebowania notowano głównie latem i wówczas operatorowi najtrudniej było zapewnić wystarczalność rezerw mocy ze względu na znacznie mniejszą generację elektrociepłowni i sezon remontowy w elektrowniach cieplnych.Jak tłumaczy Jacek Misiejuk, w kolejnych latach ze względu na szybki przyrost instalacji fotowoltaicznych rezerwy mocy w upalne dni mogą wzrosnąć, ale w przypadku ekstremalnych temperatur zimą ponownie coraz wyższe szczyty zimowe mogą się okazać problemem.Ale w miarę wzrostu udziału w generacji źródeł odnawialnych coraz większe znaczenie będzie miała elastyczność pozwalająca na bilansowanie systemu przy szybkich zmianach generacji - gdzie coraz większą rolę na świecie pełnią programy DSR (interwencyjnej redukcji zapotrzebowania).