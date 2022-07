Przedłuża się sprzedaż Rafako Michałowi Sołowowowi

30 czerwca 2022 roku Rafako, PBG i należąca do najbogatszego Polaka - Michała Sołowowa - spółka MS Galleon (inwestor) zawarli porozumienie, które przedłuża termin na spełnienie się warunków zawieszających zobowiązanie inwestora do nabycia pakietu kontrolnego Rafako. Oznacza to przedłużenie terminu sprzedaży akcji Rafako do 29 lipca.

Przypomnijmy, że w marcu 2022 PBG zawarło z Rafako oraz austriacką firmą MS Galleon, kontrolowaną przez Michała Sołowowa, trójstronną warunkową umowę sprzedaży, na podstawie której PBG ma sprzedać inwestorowi blisko 7,7 mln akcji Rafako i udziały w kapitale zakładowym Multaros Trading Company Limited, czyli pośrednio 34,8 mln akcji Rafako należących do Multaros.

Przedłużenie terminu spełnienia warunków zawieszających

Wykonanie zobowiązania do sprzedaży akcji zostało uzależnione od spełnienia szeregu warunków zawieszających wskazanych w umowie sprzedaży. Wśród nich było m.in. uzyskanie zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie kontroli nad Rafako, co stało się 23 maja 2022 r.

Jednak 30 czerwca Rafako poinformowało, że zawarło wraz z PBG i MS Galleon porozumienie dotyczące przedłużenia terminu na spełnienie się innych warunków zawieszających.

"Rafako, PBG i MS Galleon (inwestor) zawarli porozumienie, które przedłuża termin na spełnienie się warunków zawieszających zobowiązanie inwestora do nabycia 7 665 999 akcji Rafako należących do PBG i udziałów w kapitale zakładowym Multaros Trading Company Limited, a więc pośrednio 34 800 001 akcji Rafako, do 29 lipca 2022 r. (pierwotnie, termin ten został określony na 30 czerwca 2022 r.)," - poinformowało Rafako.

W porozumieniu wskazano, iż przyczyną przedłużenia ww. wskazanego terminu są opóźnienia, w stosunku do pierwotnie zakładanego harmonogramu, „w zawarciu przez emitenta dokumentów niezbędnych do spełnienia się przedmiotowych warunków zawieszających".

Rafako podało, że chodzi m.in. o opóźnienia w dokonaniu przez Rafako rozliczeń finansowych lub zawarcia z Gaz-Systemem porozumienia w sprawie rozliczeń finansowych związanych z umowami „w przedmiocie projektów Goleniów-Płoty oraz Tłocznia Kędzierzyn-Koźle, na warunkach satysfakcjonujących inwestora”.

Wraz z komunikatem o przedłużeniu termin sprzedaży akcji Rafako, tego samego dnia pojawiła się informacja o nawiązaniu współpracy przy realizacji projektów z zakresu energetyki jądrowej z Korea Hydro & Nuclear Power Co.. Jak wynika z podpisanego 30 czerwca porozumienia, chodzi o wspólny udział w projektach jądrowych realizowanych zarówno na terenie Polski jak i w innych krajach.

Informacje te odbiły się na notowaniach Rafako. Pierwszego lipca 2022 kurs akcji spółki rósł zyskując nawet ponad 4 proc. a notowania zakończyły się wzrostem ceny akcji o 1,24 proc., przy obrotach trochę ponad 1,024 mln zł.