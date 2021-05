Przedsiębiorcy alarmują w sprawie energetyki. Polsce grozi uzależnienie

Zachowawcza, oparta na nieaktualnych założeniach, nieadekwatna do wyzwań i zmniejszająca bezpieczeństwo Polski w zakresie surowcowym - tak Rada Przedsiębiorczości, skupiająca największe polskie organizacje biznesowe, ocenia Politykę energetyczną państwa 2040.

Ich zdaniem taki model transformacji energetycznej będzie prowadził do znacznego wzrostu cen hurtowych energii (o 40 proc. do 2030 bez uwzględnienia inflacji) zwłaszcza w porównaniu z krajami, które w większym stopniu postawiły na OZE, co z kolei może skutkować obniżeniem konkurencyjności polskiej gospodarki.Zdaniem Rady nie należy oczywiście rezygnować z wykorzystania gazu, jednak w większym zakresie powiązać moce gazowe z OZE, ponadto należałoby dokonać liberalizacji rynku gazu.Drugą poważną wadą PEP2040 jest – zdaniem Rady Przedsiębiorczości – jest zachowawczość, co mogło wynikać z dość długiego czasu pracy nad tym dokumentem.- Analizy prowadzone na potrzeby PEP2040 dwa lata temu w dużej mierze są już nieaktualne. Jednocześnie od początku wiadomo było, że są one obarczone polityczną wizją rządu – ochrony sektora wydobywczego w Polsce i energetyki opartej na węglu. Sygnałem ostrzegawczym, że taka polityka jest błędem gospodarczym, pokazała inwestycja w Elektrowni Ostrołęka – podkreślają przedsiębiorcy."Konsekwencją takiego podjęcia są niezbyt ambitne cele. – PEP2040 zakłada m.in. produkcję energii z węgla w 2030 roku na poziomie 75 TWh, o 35 TWh mniej niż w 2020 roku, co w sposób istotny zwiększa ryzyko, że cele – redukcja emisji CO2 do 2030 r. na poziomie UE o co najmniej 55 proc. oraz neutralność klimatyczna od 2050 r., jakie ustaliły kraje Unii Europejskiej – nie zostaną osiągnięte. Co więcej założenia Polityki mogą być uznane za częściowo niezgodne z polityką klimatyczną UE" – czytamy w opinii.Zaniżono również prognozowane zapotrzebowanie na energię. - Piece elektryczne w hutnictwie, pompy ciepła w gospodarstwach domowych, produkcja wodoru czy elektromobilność oznaczają istotny wzrost poziomu zapotrzebowania na energię elektryczną przewyższający optymistyczną prognozę w PEP2040 – wskazują przedsiębiorcy.Rada Przedsiębiorczości krytykuje też marginalne potraktowanie w rządowym dokumencie lądowej energetyki wiatrowej, co do której przewiduje się praktycznie ten sam poziom zainstalowanej mocy. Możliwy jest nawet jej spadek w scenariuszu wysokich cen uprawnień do emisji CO2. W rezultacie udział tej energii w całkowitym zużyciu energii elektrycznej w Polsce spadnie. - Takie podejście do najtańszego obecnie źródła OZE jest trudne do uzasadnienia – twierdzi Rada Przedsiębiorczości.- Sytuacja jest tym bardziej kuriozalna, że już przy dzisiejszych uwarunkowaniach źródła wiatrowe na lądzie mają koszty wytwarzania niższe od innych instalacji, a ceny energii w aukcjach są niższe od aktualnych cen rynkowych – wskazuje Rada Przedsiębiorczości, apelując przy tej okazji o liberalizację ustawy odległościowej. - Ambitny plan zeroemisyjnej energetyki offshore powinien być realizowany, ale jednocześnie trzeba go wspierać rozwojem dojrzałej technologii farm wiatrowych na lądzie - dodają.Nierealistyczne są również – w opinii Rady – plany dotyczące rozwoju energetyki jądrowej.- Założenie, że w 2033 r. uzyskamy pierwszą energię z elektrowni jądrowej, a kolejne bloki będziemy oddawali do użytku co dwa lata jest mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę ostatnie doświadczenia krajów europejskich. Czasy, w których w ciągu 15 lat można było uruchomić 40 bloków energetycznych (Francja po kryzysie naftowym) minęły bezpowrotnie - wskazuje Rada Przedsiębiorczości.Koncentracja w przewidzianym przez PEP2040 miksie energetycznym na morskich farmach wiatrowych i energetyce jądrowej niesie ze sobą jeszcze inne konsekwencje.- PEP2040 daje prymat wielkoskalowym inwestycjom w tym zwłaszcza publicznym – bazującym głównie na zagranicznych technologiach. Sektor MŚP będzie sprowadzony co najwyżej do roli podwykonawcy prostych prac. Nie poprawi to innowacyjności polskiej gospodarki, ani bilansu płatniczego. Również niechęć rządu do inicjatyw samorządowych jest wyraźnie widoczna w PEP2040 - narzekają przedsiębiorcy.Przedsiębiorcy wskazują również na niedostateczną uwagę, jaką w rządowej strategii poświęcono energetyce prosumenckiej oraz potencjału tkwiącego w wodorze. Zwracają też uwagę na niedostosowanie sieci przesyłowych do wymagań energetyki rozproszonej. Brak również rozwiązań dotyczących magazynowania energii. Zdaniem przedsiębiorców PEP2040 nie stanowi również recepty na rozwiązanie problemów coraz mniej rentownego ciepłownictwa.- Reasumując, PEP2040 została oparta na zdezaktualizowanych założeniach, które w nieznacznym tylko stopniu odpowiadają potrzebom polskiej gospodarki – podsumowuje Rada Przedsiębiorczości.Rada Przedsiębiorczości to forum współdziałania największych polskich organizacji przedsiębiorców i pracodawców. Została reaktywowana wiosną ubiegłego roku po wybuchu pandemii koronawirusa. W jej skład wchodzą: Polska Rada Biznesu, Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL i Związek Rzemiosła Polskiego.