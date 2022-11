Przedsiębiorcy walczą o wiatraki

W obecnej sytuacji kryzysu energetycznego przyszedł czas na rozwijanie energetyki odnawialnej, która zapewni nieprzerwane dostawy energii - twierdzą przedstawiciele Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP).

Przedstawiciele FPP zwrócili się do marszałek sejmu Elżbiety Witek o podjęcie prac liberalizujących obecna ustawę 10 H, która ogranicza rozwój lądowych farm wiatrowych w Polsce. Projekt ustawy trafił do sejmu już w lipcu.

Rząd ma interes w tym, żeby zliberalizować ustawę 10 H

„W tym projekcie są rozwiązania, które można uznać za kompromisowe. Dzięki niemu to społeczności lokalne, gminy mogłyby decydować o tym, gdzie taka farma wiatrowa ma być zlokalizowana – a nie centralny zakaz ustanowiony na poziomie ustawy. Liczymy na to, że Pani Marszałek odpowie na ten apel pozytywnie. Tym bardziej, że projekt jest rządowy, a po uchwaleniu ustawy i tak trzeba czekać – farmy wiatrowe zaczną działać najwcześniej za kilkanaście, kilkadziesiąt miesięcy. I należy na koniec wspomnieć o tym, że rozwijanie odnawialnych źródeł energii wpisywałoby się w krajowy plan odbudowy (KPO), po który cały czas możemy sięgnąć. To są miliardy dla polskiej gospodarki, miliardy dla polskich przedsiębiorców – po które możemy i powinniśmy sięgnąć. Ta decyzja powinna zapaść jak najszybciej” stwierdził Piotr Wołejko, ekspert FPP w wypowiedzi dla serwisu Newsroom.

Jak argumentują przedstawiciele przedsiębiorców, w okresie niedoborów surowców energetycznych w Polsce, w szczególności węgla i gazu, energia odnawialna jest jedyną alternatywą, która może zapewnić stałe dostawy energii. Ponadto obecnie w związku z niedoborami dostaw węgla może dochodzić do czasowego, nieplanowanego wyłączania bloków energetycznych w elektrowniach opalanych węglem. Z kolei państwa, które były dużymi eksporterami energii, jak Francja czy Norwegia, zmagały się w tym roku z nieprzewidzianymi zjawiskami jak susza czy niedobór wody, które nadwątliły ich rezerwy i spowodowały, że ograniczyły one eksport.