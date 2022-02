Przedstawiciele KE przyjrzą się polskiemu systemowi ciepłowniczemu

W dniach 24 i 25 lutego przedstawiciele Komisji Europejskiej przyjadą do Polski z wizytą studyjną, podczas której zapoznają się ze specyfiką polskiego systemu ciepłowniczego w kontekście wyzwań związanych z Fit for 55 - poinformował w środę resort klimatu i środowiska.

Ministerstwo wyjaśniło, że przedstawiciele Komisji odwiedzą największe w Polsce przedsiębiorstwo dystrybucyjne ciepła - Veolia Energia Warszawa oraz największego wytwórcę ciepła i energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, zasilającego warszawski system ciepłowniczy - elektrociepłownię Siekierki, należącą do PGNiG Termika. Spotkania odbędą się 24 i 25 lutego.

Resort zapewnił, że Polska jest zdeterminowana do przeprowadzenia transformacji sektora ciepłowniczego, mając na uwadze kwestie ograniczenia emisji i ochrony klimatu, a także zapewnienie dobrej jakości powietrza. "Proces ten musi być jednak zrównoważony i brać pod uwagę jej aspekty ekonomiczne i społeczne, takie jak ograniczanie zjawiska ubóstwa energetycznego. Technologie użyte do transformacji muszą być dostępne i efektywne, a także powinny odpowiadać istniejącej infrastrukturze" - podkreślono.

Cytowany wiceszef MKiŚ Adam Guibourgé-Czetwertyński przyznał, że Polska ma świadomość, iż udział paliw kopalnych musi się zmniejszać na rzecz odnawialnych źródeł energii. "Jest to szczególnie ważne zarówno ze względów klimatycznych, jak i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii oraz stabilności cen ciepła i energii elektrycznej dla mieszkańców Polski" - wskazał.



Czytaj też: Bez wsparcia ciepłownictwo czeka katastrofa

Dodano, że wizyta przedstawicieli KE ma pozwolić na weryfikację założeń przyjętych do określenia celów unijnej polityki na rzecz klimatu, tak aby ich wdrożenie faktycznie przyczyniało się do zapobiegania niekorzystnym zmianom w środowisku i prowadziło do ograniczenia emisji w ujęciu globalnym.

"Należy zapobiec sytuacji, gdzie zbyt ambitne cele spowodują nadmierny i nieakceptowalny społecznie wzrost kosztów zaspokojenia podstawowych potrzeb człowieka, jakim jest ogrzewanie. W konsekwencji może doprowadzić to do niekorzystnego zablokowania przemian z ewidentną szkodą dla środowiska" - podsumował Guibourgé-Czetwertyński.