Przekonują do kogeneracji i gazu. Liczby nie kłamią

Siedleccy energetycy trzy czwarte ciepła produkują z gazu – emisja CO2 zmniejszyła się dzięki temu o 40 proc., ale emisja pyłów spadła … stukrotnie. Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych przypomina, że gaz powinny włączyć do swoich instalacji także inni producenci – to m.in. efekt unijnej polityki klimatycznej.

Unijne zobowiązania ważne też dla gmin

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych przypomina, że konieczność zmian w miksie paliwowym czołowych polskich firm elektroenergetycznych staje się faktem. „Deklaracje polityków europejskich w sprawie neutralności klimatycznej i przyspieszenia odchodzenia od węgla, stawiają przed branżą nowe wyzwania w obszarze inwestycji i modernizacji. O ile najwięksi już od lat wdrażają rozwiązania, które ułatwią realizację celów polityki klimatycznej UE, o tyle mniejsze podmioty i spółki komunalne muszą w szybkim tempie zrewidować swoje plany, aby sprostać rygorystycznym normom emisyjności” – napisano w informacji PTEZ.To ważne szczególnie dla samorządów, bo według PTEZ prawie 3/4 przedsiębiorstw produkujących ciepło znajduje się w ich rękach. Aby móc nadal korzystać z obecnie wykorzystywanych źródeł energii i ciepła samorządy muszą podjąć inwestycje w dwóch obszarach: poprawy efektywności i wykorzystania gazu w kogeneracji.Czytaj także: "Kogeneracja jedynym sposobem na wpisanie się w wymogi Unii" Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych wskazywało na potrzebę realizacji inwestycji i projektów modernizacyjnych w jednostkach wytwarzających energię i ciepło w zaprezentowanym przez kilkunastoma miesiącami Raporcie o kogeneracji w ciepłownictwie. Jednym z obszarów na który zwrócili uwagę eksperci Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych był temat koniecznych inwestycji w spółkach komunalnych, działających na terenie całego kraju. Wskazywali oni, że kogeneracja, a w szczególności kogeneracja gazowa i rozwój tej technologii jest jednym ze sposobów poradzenia sobie z poprawą efektywności energetycznej i dużym ułatwieniem w procesie odchodzenia od węgla w procesach wytwarzania.Przekształcanie jednostek zasilanych węglem w jednostki oparte o gaz ziemny, ma związek z wymogami pakietu klimatycznego Unii Europejskiej. „Ambitne cele neutralności klimatycznej, deklarowane w wypowiedziach unijnych polityków, będą mieć wpływ na wzrost kosztów tzw. praw do emisji CO2. Oczywiście polski sektor ciepłowniczy otrzymał nieco więcej czasu na dostosowanie się do zaostrzonych norm, jednak nie zwalnia to firm ciepłowniczych z konieczności wdrażania planów inwestycyjnych, które pozwolą na normalne funkcjonowanie w perspektywie najbliższych kilkunastu lat” – przypomina PTEZ.