Przełom w Tauronie. To pierwsza taka umowa w historii

Rozmawiamy z Markiem Wadowskim, wiceprezesem Tauronu ds. finansów. Tauron właśnie poinformował, że w porozumieniu z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) zamierza wyjść do instytucji finansowych z propozycją objęcia obligacji. Spółka planuje tu ofertę wartą 2 mld zł.



Jak pan widzi przyszłość górnictwa? Mówię o pogrupowaniu aktywów górniczych w jednym lub dwóch podmiotach i o stopniowym wygaszaniu kopalń aż do 2049 r. Jak w tym wszystkim odnajduje się Tauron? Sprzyja pan konsolidacji aktywów górniczych?



Marek Wadowski: - Porozumienie związkowców z rządem zakłada ramy czasowe. Wskazuje na dostosowanie podaży węgla do spadającego popytu. Zakłada również negocjowanie umowy społecznej. Wszystkie dalsze decyzje będą konsultowane ze stroną społeczną Tauronu Wydobycie. Na dziś żadne decyzje nie zapadły, dlatego trudno przesądzać, jak będzie to wszystko wyglądało.



A pan jak sobie to wyobraża? Jeśli spółki energetyczne zostaną uwolnione od aktywów górniczych, to nie dość, że czeka je dużo lepsza perspektywa finansowania inwestycji, to jeszcze wasza wycena skokowo wzrośnie. Z powodu samych plotek o powołaniu Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego sporo działo się na giełdzie...



- Musimy mieć świadomość, że restrukturyzacja branży to istotny element dla całej gospodarki. Ważne, jak będzie ten proces wyglądał. Nie jest to tylko kwestia górnictwa. To także kwestia otoczenia, firm, społeczności, nie tylko na Śląsku. Dla wielu firm górnictwo to istotny odbiorca. Ważne jest oczywiście, jak będą działać samorządy. Istotna jest zgoda Komisji Europejskiej, bo tam też muszą zostać uruchomione środki.



Koszty transformacji regionów węglowych, np. w Niemczech, były mocno wspierane przez środki pomocowe. Bez pozyskania dodatkowych funduszy Śląsk będzie miał bardzo ciężko. Pozostawienie regionu samemu sobie to czarny scenariusz.



A bloki węglowe gdzie? Także poza grupami energetycznymi?



- Ten pomysł zasługuje na uznanie. I także wymaga uzgodnień, negocjacji społecznych. Jednak sama koncepcja wydzielenia bloków węglowych do jednego podmiotu jest dobra. W całym procesie musimy pamiętać także o odbiorcach, którzy potrzebują energii w sposób ciągły i bez zakłóceń.



W Tauronie kilkanaście miesięcy temu rozpoczęliście zielony zwrot. Te decyzje wiążą się z bardzo poważnymi nakładami. Jak Tauron zamierza finansować ambitne cele?



- Dziś praktycznie nie ma takiej możliwości, by uzyskać finansowanie z zewnątrz, które nie zawierałoby w sobie warunków ograniczających przeznaczenie tego finansowania. Myślę tu przede wszystkim o ograniczeniach związanych z finansowaniem wytwarzania energii z wykorzystaniem węgla. Praktycznie każde finansowanie, jakie Tauron pozyskuje, zawiera w sobie takie ograniczenia.W tym momencie rzeczywiście aktywnie szukamy rozwiązań, które umożliwią nam realizację programu inwestycyjnego. Zmierzamy w kierunku transformacji, rozwoju energetyki odnawialnej, w kierunku ograniczania emisji CO2.W ostatnim czasie podjęliśmy wiele działań, które mają nam umożliwić finansowanie zielonego zwrotu. To przede wszystkim porozumienie z Polskim Funduszem Rozwoju, dzięki któremu mamy możliwość finansowania projektów w obszarze energetyki wiatrowej. Każdorazowo takie projekty poddawane są analizie i weryfikacji w kwestii opłacalności.Ważnym elementem jest także fakt, że instytucje finansowe, które dotychczas finansują Tauron, zgodziły się, że finansowanie pozyskiwane na energetykę odnawialną nie będzie brane pod uwagę przy wyliczaniu wysokości wskaźnika dług netto/EBITDA. A to oznacza, że w przypadku inwestycji w energetykę odnawialną, graniczny poziom wskaźnika dług netto/EBITDA (3,5) nie jest barierą. Możemy inwestować w energetykę odnawialną, nawet jeśli zadłużenie z tego tytułu sprawi, że przekroczymy ten wskaźnik.Oczywiście takiej sytuacji aktualnie nie ma, zachowujemy natomiast taką możliwość. To pokazuje nastawienie instytucji finansowych do konieczności transformacji energetycznej.Dziś podpisaliśmy także porozumienie z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju. To pierwsza taka umowa w naszej historii. Umożliwia ona finansowanie grupy kapitałowej Tauron przez EBOiR, które - co warto dodać - jest bardzo restrykcyjnie obwarowane.- W przypadku energetyki warunkiem koniecznym jest transformacja w kierunku zielonej energetyki.W porozumieniu z bankiem zamierzamy w najbliższym czasie wyjść do instytucji finansowych z propozycją objęcia obligacji. Przypomnę, że na początku tego roku ustanowiliśmy program emisji obligacji o wartości do 2 mld zł. To w ramach tego programu porozumieliśmy się z EBOiR-em. To bardzo ważne, gdy ż uwiarygadnia nas wobec innych instytucji finansowych. Pokazuje, że Tauron jest grupą, która konsekwentnie realizuje strategię.

Czytaj także: Tauron planuje emisję obligacji na sfinansowanie transformacji



Precyzując: EBOiR został gwarantem tych obligacji.



- Tak. Tauron będzie emitentem obligacji. Umowa precyzuje warunki naszej współpracy. EBOiR nabędzie też określoną liczbę obligacji, jeżeli my spełnimy warunki. Ten podstawowy to transformacja w stronę odnawialnej energii, oczywiście rozłożona na lata. Zapewniam: nikt nie wymaga od nas, żebyśmy w ciągu tygodnia pozamykali wszystkie instalacje oparte na węglu. Ważne jest, byśmy konsekwentnie, nawet rozkładając to na dłuższy okres, dążyli do zmniejszania emisyjności CO2.

- To program emisji obligacji finansujący działanie całej grupy kapitałowej. Nie jest on przeznaczony na konkretne inwestycje.Bardzo istotnym elementem w inwestycjach w energię odnawialną są warunki. W jednym miejscu są lepsze warunki wietrzne, w innym słoneczne. Dodajmy do tego kwestie możliwości przyłączeniowych, które także decydują o opłacalności danej inwestycji. Dla nas ważne, by inwestycja była opłacalna i ograniczała emisyjność CO2.W tej chwili jednym z przedsięwzięć, które prowadzimy, jest projekt fotowoltaiczny na naszych terenach w Jaworznie. Jest to projekt opłacalny, który będziemy finalizować. Krótko mówiąc, będziemy zwiększać moce zainstalowane w farmach fotowoltaicznych i w wietrze. Oczywiście jeśli takie inwestycje uznamy za opłacalne.- Wszystko zależy oczywiście od ostatecznego kształtu tej ustawy. Niewątpliwie poprawa warunków lokalizacyjnych inwestycji w farmy wiatrowe poprawi ich opłacalność. To będzie ułatwiało ich działanie. Polska jest stosunkowo dużym krajem i dlatego potrzebujemy sporo tego typu instalacji.- To bardzo ważny segment i widzimy coraz większe zainteresowanie klientów produktem. Wytwarzamy energię odnawialną - mamy 9 farm wiatrowych, 34 elektrownie wodne. W ubiegłym roku kupiliśmy pięć farm o mocy 180 MW. Chcemy, by nasze inwestycje pozwalały na coraz większy udział tego produktu wśród klientów korporacyjnych.- Zwiększenie naszej obecności na rynku gazu, łączenie ofert gazu i prądu jest korzystne dla klientów - sam kupuję gaz od Taurona. Oczywiście musimy liczyć się z tym, co PGNiG proponuje swoim klientom, ale nasz konkurent też musi patrzeć na nasze działania.Liczba odbiorców kupujących gaz od Taurona przekroczyła 100 tysięcy. Na rynku jesteśmy od 6 lat. Zakładamy, że w 2020 roku pozyskamy 30 tys. nowych klientów.- Wciąż negocjujemy z PGNiG w sprawie sprzedaży udziałów w Tauronie Ciepło. Przedłużyliśmy wyłączność negocjacyjną do końca listopada. Zobaczymy, co wyniknie z tych rozmów. Pamiętajmy jednak, że negocjacje to proces, który może zakończyć się porozumieniem, ale nie musi.Umowa sprzedaży takiego aktywa jak Tauron Ciepło jest bardzo kompleksowa. Mówimy tu nie tylko o cenie.- Nie. Zależy nam na tym, by negocjacje były dla obu stron satysfakcjonujące, co wymaga czasu. To skomplikowana umowa.- Pod koniec września oddaliśmy tam nowy blok do eksploatacji. Nadal koncentrujemy się na kwestiach technicznych, choć jesteśmy otwarci na rozmowy. Obecnie jednak takich nie prowadzimy.- Tempus zakwestionował także sposób zatwierdzania rynku mocy przez Komisję Europejską w Wielkiej Brytanii. I faktycznie rynek mocy został tam czasowo wstrzymany. Komisja Europejska przeprowadziła jednak dłuższą procedurę i rynek na Wyspach już działa.W naszym przypadku w najgorszym scenariuszu - gdyby jednak okazało się, że podnoszone przez Tempusa wątpliwości są słuszne - spodziewałbym się czasowego wstrzymania płatności z tytułu rynku mocy, ale nie całkowitej jego likwidacji. Gdyby te wątpliwości były słuszne, zakładam, że płatności mogłyby przesunąć się o rok.Rynek mocy jest nam potrzebny do utrzymania ciągłości produkcji prądu, do utrzymania odpowiedniej mocy w systemie.- Obligo giełdowe, które dziś obowiązuje, zapewnia przejrzystość rynku, zapewnia podaż energii elektrycznej. Moim zdaniem to dobre rozwiązanie. Jego zniesienie nie poprawi sytuacji, jeśli chodzi o zużycie węgla w energetyce, może natomiast doprowadzić do zmniejszenia transparentności. To, siłą rzeczy, spowoduje większą zmienność, a w konsekwencji - wyższe ryzyko.- Biorąc pod uwagę ceny uprawnień do emisji CO2, które niższe nie będą - podzielam to wrażenie.