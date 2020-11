Przełomowa decyzja dla nowej branży magazynowania energii w Polsce

Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji prawa energetycznego wprowadza kompleksowe rozwiązania dla funkcjonowania i rozwoju magazynów energii w Polsce, na co ta nowa branża czeka od lat. Projektowane przepisy m.in. wyłączają magazynowanie energii z obowiązku sporządzania taryf i określają warunki na jakich magazyn energii elektrycznej może być uwzględniony w planach rozwoju operatorów systemów dystrybucyjnych i operatora systemu przesyłowego jako substytut rozbudowy sieci.

Eksperci wskazują, że nowe uregulowania są niezbędne, aby magazyny energii stały się istotnym elementem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.- Magazyny energii wspierają budowę energetyki niskoemisyjnej, przyczyniając się do realizacji celów polityki unijnej w zakresie emisyjności energetyki oraz gospodarki. Magazynowanie energii to niezbędny elementem transformacji energetyki. Magazyny zapewniają elastyczność funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, zwiększając możliwości wykorzystania energii ze źródeł OZE oraz poprawiając bezpieczeństwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego – komentuje Barbara Adamska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii.Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii (PSME) wskazuje, że w projekcie zmiany prawa energetycznego znalazły się takie zmiany jak: wprowadzenie jednolitej definicji magazynowania energii elektrycznej oraz magazynu energii elektrycznej, zniesienie podwójnego naliczania opłat sieciowych dla energii wprowadzonej oraz pobieranej z magazynu, jasne określenie zasad koncesjonowania oraz całkowite wyłączenie z obowiązku posiadania taryfy magazynowania energii elektrycznej.PSME zwraca ponadto m.in. uwagę, że omawiana nowelizacja prawa energetycznego zawiera uregulowania dotyczące wydawania warunków przyłączania oraz umów o przyłączenie. PSME wskazuje, że na 30 dni określony został termin na wydanie warunków przyłączenia dla magazynu przyłączonego do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, a dla magazynu przyłączonego do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV termin ten wynosi 150 dni.Projekt ustawy określa również, jak informuje PSME, warunki, na jakich magazyn energii elektrycznej może być uwzględniony w planie rozwoju OSD i OSP jako substytut rozbudowy sieci.- Magazyny energii mogą stanowić alternatywę dla inwestycji w rozbudowę i modernizację sieci. Określenie warunków uwzględnienia inwestycji w magazyny energii w planach rozwoju przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją energii to ważny element nowelizacji – mówi Barbara Adamska.