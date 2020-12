Przełomowy krok na drodze do małego reaktora jądrowego. Może powstać w Polsce

Firma GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) poinformowała, że amerykańska Komisja Regulacji Jądrowych (NRC) wydała ostateczny raport oceny bezpieczeństwa dla pierwszego z kilku przedłożonych raportów dotyczących licencjonowania dla małego reaktora modułowego BWRX-300. O budowę takiego reaktora w Polsce ubiega się chemiczna grupa Synthos.

Reaktor do produkcji wodoru

W październiku 2020 r. spółka Synthos Green Energy przedstawiła Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) propozycję zakresu opinii ogólnej w sprawie rozwiązań organizacyjno-technicznych reaktora BWRX-300. Spółka uzyskała od Państwowej Agencji Atomistyki informację, że pracę nad odpowiedzią rozpoczął już Departament Bezpieczeństwa Jądrowego.Propozycję zakresu wniosku spółka Synthos Green Energ przygotowała we współpracy z fińską grupą Fortum Power and Heat Oy, największym amerykańskim operatorem elektrowni atomowych Exelon Generation oraz dostawcą technologii GEH.Opinia ogólna, o którą będzie ubiegać się Synthos Green Energy, zdefiniowana jest w ustawie Prawo atomowe (art. 39b) i stanowi pierwszy krok w rozpoczęciu procedury poprzedzającej proces regulacyjny dotyczący planowanej budowy elektrowni atomowej w Polsce.Grupa Synthos rozgląda się także za innymi małymi reaktorami. Niedawno Synthos Green Energy podpisała umowę o współpracy z Ultra Safe Nuclear Corporation (USNC) z siedzibą w USA.W ramach tej umowy, Synthos Green Energy oraz Ultra Safe Nuclear Corporation ocenią zdolność instalacji mikromodułowego reaktora (MMR) do wytwarzania wodoru, ciepła i energii do wykorzystania w zakładach produkcyjnych firmy w Polsce i innych krajach UE, a także do szerszego użytku komercyjnego przez inne zakłady produkcyjne w regionie.Synthos Green Energy oraz Ultra Safe Nuclear Corporation już wspólnie wystąpiły do polskiego Ministerstwa Rozwoju o dofinansowanie projektu z programu IPCEI (Important Projects of Common European Interest) dedykowanego dla projektów z zakresu łańcucha wartości technologii i systemów wodorowych.Celem wspólnego projektu jest opracowanie efektywnego ekonomicznie, bezemisyjnego, wysokotemperaturowego źródła ciepła i energii do produkcji wodoru na skalę przemysłową. Oczekuje się, że sprawność układu kogeneracyjnego w tym procesie wyniesie około 80-85 proc., co kilkukrotnie przewyższa sprawność odnawialnych źródeł energii w procesie elektrolizy (25-30 proc.).Pierwszy, demonstracyjny reaktor MMR ma powstać w zakładzie Chalk River w Canadian Nuclear Laboratories, przy wsparciu największego kanadyjskiego operatora jądrowego, Ontario Power Generation.W Kanadzie MMR jest przeznaczony do zastosowań poza siecią energetyczną i zastosowań przemysłowych, dostarczając ciepło i czystą energię po niższych kosztach.Synthos to firma z branży chemicznej, działalność grupy dzieli się na pięć głównych segmentów: butadien i kauczuk (Segment Kauczuków Syntetycznych), styren i pochodne styrenu (Segment Tworzyw Styrenowych), dyspersje, kleje i lateks (Segment Dyspersji, Klejów i Lateksów), środki ochrony roślin (Agro) oraz kosmeceutyki i suplementy diety (Care).