Przełomowy moment na budowie bloku jądrowego w Finlandii

Fiński Urząd ds. Bezpieczeństwa Radiacyjnego i Jądrowego (STUK) wydał 26 marca 2021 r. zezwolenie na załadunek paliwa do bloku jądrowego Olkiluoto 3. Będzie to pierwszy blok jądrowy w Europie z reaktorem EPR.

Produkcja energii elektrycznej w Olkiluoto 3 ma rozpocząć się w październiku 2021 r., a regularna produkcja energii elektrycznej rozpocznie się w lutym 2022 r.

Olkiluoto 3 będzie pierwszym blokiem w Europie wyposażonym w reaktor jądrowy o mocy 1650 MW, dwa takie reaktory pracują już w Chinach.

Francuska grupa EDF oferuje reaktory EPR Polsce.

Paliwo jądrowe czeka od dawna

- Ładowanie paliwa oznacza, że ​​Olkiluoto 3 jest teraz elektrownią jądrową. Rola TVO w projekcie Olkiluoto 3 rośnie. Nasi specjaliści od energetyki jądrowej są teraz gotowi do podjęcia największego działania w Finlandii na rzecz klimatu - mówi Marjo Mustonen, starszy wiceprezes TVO ds. produkcji energii elektrycznej.



Paliwo jądrowe dotarło do Olkiluoto w 2018 roku. Podczas załadunku paliwa z magazynu do zbiornika ciśnieniowego reaktora przekazywanych jest 241 zestawów paliwowych zawierających 128 ton uranu. Blok elektrowni posiada pełne procedury eksploatacji elektrowni jądrowej.



Blok Olkiluoto 3 ma pokrywać około 14 proc. zapotrzebowania Finlandii na energię elektryczną.

Pierwszy taki blok w Europie