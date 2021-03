Przemysł będzie specjalnie traktowany. Szczegóły w kwietniu

Polski przemysł rośnie, jak mało który w Europie. Kolejny już miesiąc mamy się z czego cieszyć. We wzrostach rok do roku wyprzedza nas tylko Litwa i Irlandia. Skoro jest tak dobrze, to dlaczego rodzimy przemysł wymaga potężnego zestawu mechanizmów naprawczych? – Na pewno nie wszystko jest dobrze... Nigdy tak nie ma w gospodarce – mówi Robert Tomanek, wiceminister rozwoju, pracy i technologii. Nowa strategia – Polityka Przemysłowa Polski – ma być zaprzeczeniem dotychczasowych działań: rozwiązań i propozycji tak ogólnych, że pasujących do niemal każdej gałęzi tego sektora gospodarki.

Cyfrowa niedyspozycyjność

Deal rządu z przedsiębiorcami

Daty, daty, daty

Biała Księga strategii przemysłowej wykazuje też problem niemal powszechny w polskich firmach przemysłowych: w corocznych inwestycjach w ogóle nie uwzględniają one środków na digitalizację procesów produkcji. Stąd postulat uruchomienia specjalnego krajowego programu finansującego projekty transformacji cyfrowej w przemyśle.– Przedsiębiorcy podnieśli taką propozycję. My w trakcie prac nad Białą Księgą zastanowimy się, czy to, co jest (środki z nowego budżetu UE na cyfryzację oraz projekty w KPO – przyp. red.), jest wystarczające – tłumaczy Robert Tomanek.Jednym z końcowych efektów prac nad strategią przemysłową i już w czasie jej wdrażania mają być kontrakty branżowe: umowy, która będą zobowiązywać rząd i konkretne firmy przemysłowe do osiągnięcia wyznaczonych celów.– To powinno być - z jednej strony - zobowiązanie państwa do pewnej stabilności działania, do podejmowania pewnych regulacji. Z drugiej strony: przedsiębiorcy mogą się zobowiązać np. do przyspieszonej transformacji energetycznej, do zmniejszania energochłonności – wyjaśnia mechanizm wiceminister Tomanek.W ministerstwie rozwoju zakłada się, że na początku resort - wspólnie z przedstawicielami przedsiębiorców - wybierze pilotażowo jedną, dwie branże i rozpocznie rozmowy, które mają zakończyć się podpisaniem wzorcowego kontraktu branżowego.– Zakładamy, że z końcem kwietnia będziemy mieli przygotowany dokument pod tytułem Polityka Przemysłowa Polski, gdzie znajdą się cele i instrumenty, których chcemy użyć. Wtedy wejdzie on pod obrady rządu i w uzgodnienia międzyresortowe – tak o harmonogramie prac mówi Robert Tomanek.W założeniu rząd powinien przyjąć strategię pod koniec trzeciego kwartału 2021 roku.– Ten dokument - wpięty w cały system planowania strategicznego państwa - będzie pełnił bardzo ważną rolę, uzasadniającą poczynania rządu w obszarze umowy partnerstwa i realizacji Krajowego Planu Odbudowy – podsumowuje wiceminister rozwoju, pracy i technologii.