Przemysł czeka na linię bezpośrednią

28 lipca Sejm rozpatrzy senackie poprawki do nowelizowanej ustawy Prawo energetyczne. Chodzi między innymi o definicję linii bezpośredniej.

Na wprowadzenie zmian liczy przede wszystkim przemysł energochłonny, gdzie zapotrzebowanie na energię jest bardzo duże.

Mowa tutaj m.in. o hutach metali, szkła, cementowniach czy dużych zakładach chemicznych.

Dzięki senackim poprawkom możliwa byłaby realizacja instalacji OZE, współfinansowanych przez firmy wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej.

Nowelizacja ustawy ma wpłynąć pozytywnie na poprawę warunków dla odnawialnych źródeł energii

Resort rozwoju już na etapie rządowych prac nad ustawą podkreślał, że linie bezpośrednie to istotny element polskiej transformacji energetycznej.

- Dzięki nim przedsiębiorcy w dużo łatwiejszy i tańszy sposób będą mogli korzystać z odnawialnych źródeł energii, by zaspakajać swoje energetyczne potrzeby - mówił w czerwcu, w rozmowie z Polską Agencją Prasową, szef resortu rozwoju i technologii Waldemar Buda. - Jestem pewien, że znaczące uproszczenia w ich tworzeniu spowodują, że wiele firm, które do prowadzenia działalności potrzebują dużo energii, przychylniejszym okiem spojrzy na możliwości, jakie dają farmy fotowoltaiczne czy wiatrowe - dodał.

Nowela Prawa energetycznego wdraża unijną dyrektywę rynkową z 2019 roku. Implementacja, opóźniona już prawie o dwa lata, jest elementem reformy w ramach Krajowego Planu Odbudowy, którego celem jest zwiększenie produktywności gospodarki oraz tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy.

Plan podzielony jest na pięć komponentów. Jeden z nich mówi o zielonej energii i zmniejszeniu energochłonności. Nowelizacja ustawy ma wpłynąć pozytywnie na poprawę warunków dla odnawialnych źródeł energii. Tym samym jest jednym z kamieni milowych, które Polska musi zrealizować, by otrzymać miliardy złotych unijnego wsparcia w ramach KPO.

- Od dawna postulujemy o pilne działania w zakresie sieci elektroenergetycznych, które zwiększą efektywność sieci, a rozwiązanie takie jak linia bezpośrednia jest w stanie obniżyć koszty inwestycji w nowe źródła i usprawnić proces przesyłu energii - zaznacza Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. - Bezpośrednie połączenie wytwórcy z odbiorcą, np. zakładem produkcyjnym, to nie tylko oszczędność dla obu stron, ale także odciążenie sieci elektroenergetycznej oraz wzmacnianie konkurencyjności polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej. To rozwiązanie zachęci do inwestycji w źródła odnawialne oraz wesprze przemysł energochłonny - dodaje Janusz Gajowiecki.

Jak podkreślają eksperci, dotychczasowa implementacja prawa unijnego w tym zakresie była jedynie pozorna. Zmienić to ma obecnie procedowana w parlamencie nowela. O ile w zasadniczy sposób spełnia ona wymogi unijnej dyrektywy sprzed czterech lat, o tyle duże wątpliwości budził między innymi brak możliwości zaopatrywania odbiorców z wykorzystaniem linii bezpośredniej - nie tylko indywidualnie, ale także wspólnie.

Stąd senackie poprawki, dzięki którym w definicji linii bezpośredniej uwzględniona będzie możliwość dostarczania energii elektrycznej pochodzącej z danej jednostki wytwórczej linią bezpośrednią do więcej niż jednego, wydzielonego odbiorcy. Jedynym stawianym warunkiem ma być to, żeby zarówno przedsiębiorstwo energetyczne wytwarzające energię elektryczną, jak i wydzieleni odbiorcy, należeli do tej samej grupy kapitałowej.

Reforma przepisów dotyczących linii bezpośredniej daje możliwość uzyskania dodatkowych przychodów przez operatorów systemu dystrybucyjnego

- Kontrola nad kosztami energii i redukcja śladu węglowego są bardzo istotne, aby polski przemysł mógł być konkurencyjny na innych rynkach - zaznacza Katarzyna Suchcicka, dyrektor generalna OX2 Polska. - Linia bezpośrednia to umożliwi, a ostatnia poprawka Senatu, pozwala na korzystanie z tego rozwiązania przez całe grupy kapitałowe. To rozwiązanie bardzo korzystne biznesowo, pomoże w optymalizacji kosztów ponoszonych na inwestycję z OZE i dzięki temu szerzej skorzysta z tego nasza gospodarka - dodaje Katarzyna Suchcicka.

Reforma przepisów dotyczących linii bezpośredniej daje możliwość uzyskania dodatkowych przychodów przez operatorów systemu dystrybucyjnego. Nowelizacja zakłada bowiem objęcie energii dostarczanej tą linią tzw. opłatą solidarnościową, co rekompensuje operatorom brak dodatkowego przychodu, który osiągnęliby, gdyby energia była przesyłana siecią dystrybucyjną OSD.

Projektodawcą noweli Prawa energetycznego jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Sejm może odrzucić poprawki senackie, ale potrzebuje do tego bezwzględnej większości głosów.