Przemysł i samorządy interesują się dekarbonizacją i oszczędzaniem energii

Obserwujemy zwiększone zainteresowanie przemysłu inwestycjami w efektywność energetyczną i produkcję zielonej energii na własne potrzeby. Ten trend jest stosunkowo świeży - mówi WNP.PL Jacek Chodkowski, dyrektor generalny grupy Dalkia w Polsce.

Samorządy, choć zainteresowane efektywnością energetyczną, nie wykazują jeszcze wyraźnej inicjatywy. Żeby to się zmieniło, konieczne będzie uruchomienie programów, których będą mogły być odbiorcami.

Sytuacja na globalnym rynku surowców po wybuchu wojny w Ukrainie była niepokojąca, ale - jak do tej pory - Dalkia nie miała problemów z dostępem do węgla. Grupa Dalkia w Polsce ma zabezpieczone paliwo na ten rok.

Najdalej do 2029 r. Dalkia w Polsce chce zdekarbonizować swoje zakłady ciepłownicze. Stąd inwestycje w efektywność energetyczną i inteligentne rozwiązania. W planach jest instalacja termicznego przekształcania odpadów.

Dalkia wspiera dekarbonizację przemysłu. Jakie firmy są nią najbardziej zainteresowane?

- Liczba branż, które możemy wesprzeć w transformacji energetycznej, jest nieograniczona. Głównym zainteresowanym pozostaje oczywiście przemysł energochłonny, w tym branże spożywcza, budowlana, farmaceutyczna, produkcji kosmetyków, ale ciężko znaleźć sektor, który nie chciałby obecnie generować oszczędności.

Co optymistyczne: prawie zawsze znajdą się obszary, w których efektywność energetyczną można poprawić, a specjaliści Dalkii starają się w taki sposób dobierać rozwiązania, by dawały jak najlepsze efekty.

Od czego zaczyna się taka współpraca?

- Każdą współpracę rozpoczynamy od skrupulatnego audytu, podczas którego określamy potrzeby danego przedsiębiorstwa, poznajemy jego infrastrukturę, identyfikujemy obszary wymagające modernizacji i wyliczamy możliwe do osiągnięcia oszczędności ekonomiczne i środowiskowe.

Dopiero po tym etapie przechodzimy do zaproponowania optymalnych rozwiązań technologicznych.

Outsourcing energetyczny: od doradztwa po budowę źródeł energii i ciepła

W naszym portfolio dużą popularnością cieszy się usługa outsourcingu energetycznego, czyli kompleksowe wsparcie, obejmujące doradztwo energetyczne, przygotowanie i realizację nowej inwestycji np. poprzez modernizację istniejącej infrastruktury energetycznej albo budowę nowej jednostki wytwórczej, jej eksploatację oraz zarządzanie - z wykorzystaniem gwarantowanej dostawy energii elektrycznej czy innych produktów energetycznych, potrzebnych do funkcjonowania danego przedsiębiorstwa.

Coraz więcej zwolenników zyskują także inwestycje w OZE, mające nie tylko ogromny potencjał do obniżenia cen energii, ale gwarantujące większą niezależność energetyczną.

Czy w obecnej sytuacji widoczny jest wielki boom na rynku poprawy efektywności energetycznej dla przemysłu?

- Obserwujemy zwiększone zainteresowanie przemysłu inwestycjami w efektywność energetyczną i produkcję zielonej energii na własne potrzeby.

Ten trend jest stosunkowo świeży, ponieważ do tej pory wdrażaniem rozwiązań zainteresowane były głównie te sektory, w których w cenie wytwarzanego produktu koszt energii potrzebnej do jego wytworzenia odgrywa znaczącą rolę.

Dziś podmiotów dążących do zmian jest coraz więcej.

Jak wygląda opłacalność inwestycji w poprawę efektywności energetycznej?

- Kluczowym czynnikiem są tutaj możliwość uzyskania istotnych oszczędności, bo koszty prowadzenia działalności wciąż rosną, a inwestycje w efektywność energetyczną wpływają na rentowność i dalszy rozwój biznesu.

Potencjał do wdrażania innowacji jest olbrzymi, a przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie doświadczonych partnerów. To wsparcie jest ważne, gdyż zewnętrzni partnerzy mogą również pomóc przedsiębiorcom w skorzystaniu z dostępnych systemów wsparcia (m.in. systemu tzw. białych certyfikatów) - ponieważ śledzą na bieżąco wprowadzane i planowane zmiany.

Rośnie zainteresowanie samorządów efektywnością energetyczną

Przykładowo warto zwrócić uwagę na to, że - na mocy rewizji dyrektywy EED (dyrektywa o efektywności energetycznej) - państwa powinny zapewnić, aby przedsiębiorcy, których zużycie energii jest szczególnie wysokie, wdrożyli systemy zarządzania energią.

Jak wygląda zainteresowanie efektywnością energetyczną ze strony samorządów?

- Samorządy, choć zainteresowane zmianami, nie wykazują jeszcze wyraźnej inicjatywy, żeby to się zmieniło; konieczne będzie uruchomienie programów, których będą mogły być odbiorcami.

Warto jednak podkreślić, że zgodnie z rewizją EED całkowite końcowe zużycie energii przez wszystkie jednostki publiczne łącznie powinno być zmniejszane o co najmniej 2 proc. rocznie w porównaniu z rokiem wejścia w życie dyrektywy, na co państwo będzie musiało przeznaczyć odpowiednie środki finansowe oraz wsparcie techniczne.

Dalkia jest także dostawcą ciepła systemowego. Czy posiadacie zabezpieczone paliwo, w tym węgiel, na obecny sezon grzewczy?

- Nasza spółka, Dalkia Polska Energia, jest jednym z dostawców systemowego ciepła sieciowego dla aglomeracji śląsko-dąbrowskiej. Wytwarzamy, przesyłamy i dystrybuujemy ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody na terenie Katowic, Sosnowca, Mysłowic czy Rudy Śląskiej.

Z perspektywy dostawcy konieczność zabezpieczania paliwa pozostaje naszym obowiązkiem i priorytetem, dlatego możemy potwierdzić, że Grupa Dalkia w Polsce ma zabezpieczone paliwo na ten rok.

Jak wygląda sytuacja na rynku węgla? Mieliście problemy z brakiem surowca?

- Sytuacja na globalnym rynku surowców po wybuchu wojny w Ukrainie była dla nas niepokojąca, ale - jak do tej pory - nie mieliśmy problemów z dostępem do węgla.

Musimy jednak przyznać, że na rynku ciepłowniczym jesteśmy w dobrej pozycji, ponieważ z naszymi głównymi partnerami w dostawach surowca łączą nas szerokie relacje gospodarcze.

Zwiększyć wykorzystanie metanu z kopalń do produkcji energii i ciepła

W ramach wieloletniej współpracy kopalnie nie tylko zaopatrują nas w węgiel, ale przekazują nam także nadwyżki metanu - substancji ok. 25 razy bardziej szkodliwą dla środowiska niż CO2, a my spalamy ją, dzięki czemu unikamy emisji tego gazu do atmosfery. Proces pozwala zasilać kopalnie należące do PGG w niezbędne media.

Możliwie szerokie wykorzystywanie metanu (gazu kopalnianego) jest dla nas szczególnie istotne, ponieważ stanowi filar zielonej transformacji, którą obecnie przechodzi nasza spółka ciepłownicza.

Ile silników opalanych metanem z kopalń posiada obecnie Dalkia? Czy planowane są kolejne inwestycje w silniki na metan?

- Obecnie w trzech naszych zakładach posiadamy łącznie 10 silników gazowych, w których spalamy metan dostarczany z kopalń KWK Mysłowice-Wesoła i KWK Staszic-Wujek, produkując w kogeneracji ciepło i energię elektryczną.

W Zakładzie Wieczorek podstawą produkcji są cztery silniki gazowe o mocy 1,5 MWe każdy oraz kocioł gazowy; w Zakładzie Wesoła - pięć silników gazowych: cztery o mocy 1,4 MWe i jeden 2,7 MWe oraz 2 kotły gazowe, a w Zakładzie Wujek - jeden silnik gazowy o mocy 1,5 MW.

Tylko w pierwszej połowie 2022 roku wszystkie źródła zainstalowane na obiektach DPE spaliły ok. 13,5 mln m sześc. czystego metanu, czego efekt ekologiczny w postaci sumy emisji zaoszczędzonego CO2 wynosi około 223 tys. Mg CO2.

Doceniając ten efekt, jesteśmy gotowi na dalszy rozwój technologii wykorzystywania metanu z czynnych kopalń oraz z nieczynnych składowisk nadzorowanych przez SRK.

Czy Dalkia posiada plany odejścia w Polsce od stosowania węgla do produkcji energii i ciepła?

- Koncentracja na priorytetach związanych z dekarbonizacją jest niezbędna dla możliwości wypełnienia celów Porozumienia paryskiego z 2015 r. Fakt, że obecnie węgiel odpowiada za ok. 70 proc. miksu polskiego ciepłownictwa sieciowego, pokazuje skalę wyzwania.

W Grupie Dalkia od dłuższego czasu intensywnie przygotowujemy się do transformacji. Nawet w niesprzyjającym otoczeniu kryzysu energetycznego dokładamy wszelkich starań, aby nasza działalność przybliżała nas do osiągnięcia celów klimatycznych.

Dlatego najpóźniej do 2029 r. chcielibyśmy zdekarbonizować nasze zakłady ciepłownicze. Stąd obecnie intensywnie inwestujemy w efektywność energetyczną i inteligentne rozwiązania, które przybliżą nas do osiągnięcia celów środowiskowych.

Czy planujecie wymianę źródeł ciepła?

- Prowadzimy wiele analiz dotyczących przede wszystkim modernizacji źródeł ciepła. Nasze projekty znajdują się obecnie w różnych stadiach rozwoju. Strategicznie koncentrujemy się przede wszystkim na możliwościach związanych z wykorzystywaniem pomp ciepła, RDF oraz różnych wariantów biomasy. Prowadzimy też szereg testów biomasowych w działających kotłach.

Odpady komunalne, czyli paliwo mogące zastąpić węgiel

Obserwujemy także potencjał innych technologii i nie wykluczamy mniejszych inwestycji, m.in. w fotowoltaikę. Oczywiście ze względu na efekt środowiskowy, z pewnością będziemy rozwijać wdrożoną już w zakładach DPE technologię spalania metanu.

Dla mnie pozytywne działania na rzecz klimatu, środowiska i lokalnych społeczności są zawsze priorytetowe, a dekarbonizacja stała się jednym z filarów, na których opieramy naszą działalność.

Jak wyglądają plany grupy dotyczące inwestycji w budowę źródeł ciepłowniczych, wykorzystujących odpady komunalne?

- Dalkia na całym świecie wdraża rozwiązania przyjazne dla środowiska, uwzględniając ścisłą współpracę z mieszkańcami i samorządami.

Rozważamy budowę zakładu odzysku energii w Sosnowcu i innych lokalizacjach, które mogłyby być dobrym rozwiązaniem dwóch poważnych problemów lokalnej społeczności, czyli rosnącej ilości odpadów (z których część nie nadaje się do recyklingu) oraz konieczności modernizacji elektrociepłowni, która obecnie jako paliwo wykorzystuje węgiel.

Budowa zakładu odzysku energii wydaje się optymalnym rozwiązaniem - niwelującym problem składowania odpadów i zapewniającym produkcję ciepła niezbędnego do ogrzania osiedla oraz gwarantującym zarazem mieszkańcom bezpieczeństwo energetyczne. Dlatego jesteśmy entuzjastycznie nastawieni do tego projektu.

Podobne rozwiązania zostały już wdrożone w Europie i w innych polskich miastach: Warszawie, Krakowie, Poznaniu. Tym samym możemy skorzystać z dostępnych doświadczeń i modeli działania.

Tego typu instalacje budzę często opór części lokalnej społeczności. Nie obawia się pan tego?

Każdy zakład odzysku energii musi spełniać wymagające standardy środowiskowe, a cały proces objęty jest monitoringiem spalin, więc do atmosfery będzie wydobywać się mniej szkodliwych substancji niż teraz.

Naszym zdaniem wykorzystanie RDF ma olbrzymi potencjał, ale oczywiście warunkiem koniecznym jest dopasowanie rozwiązania do możliwości danego obszaru - tak, aby zużywać energię z lokalnych odpadów, zasilając pobliskie tereny w ciepło.

Istotne jest w wpisywanie się w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Projekt w Sosnowcu pozostaje jednak jeszcze na etapie wstępnych analiz i nie zostały podjęte żadne wiążące decyzje.

Dopiero po szerokich, interdyscyplinarnych konsultacjach będziemy mogli potwierdzić, czy realizacja zakładu odzysku energii w przewidzianym miejscu okaże się uzasadniona, ale argumenty środowiskowe są dla nas kluczowe w procesie decyzyjnym.