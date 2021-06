Przemysł mocno zainteresowany energetyką wiatrową na lądzie

Nowelizacją tzw. ustawy odległościowej , która radykalnie ograniczyła możliwości lokalizacji nowych farm wiatrowych na lądzie, zainteresowanych jest wiele środowisk. Poza branżowymi inwestorami i samorządami w rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie szans na tańszą energię upatruje przemysł. Pojawia się postulat, by w Polsce postawić na odnawialną energetykę przemysłową.

Dekarbonizacja hutnictwa to większe zużycie energii

- Ubolewam, że przez tak długi czas rozwój energetyki wiatrowej w Polsce nie następował... Pewnie mielibyśmy trochę inna sytuację w tej chwili, bo zdecydowanie na ceny energii - oprócz generacji w źródłach odnawialnych - wpływa także import. Mamy te dwa czynniki, które stabilizują ceny. Biorąc natomiast pod uwagę ilość energii produkowanej w Polsce z węgla, nieprędko nastąpi zmiana w cenach. Nawet jeśli rozwój energetyki wiatrowej nabierze tempa – ocenił Henryk Kaliś.FOEEiG postuluje, żeby rozwój energetyki odnawialnej, ze wskazaniem na wiatrową, następował systemowo, czyli na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów, czemu ma służyć liberalizacja tzw. ustawy odległościowej, ale też postuluje, aby postawić na rozwój odnawialnej energetyki przemysłowej.- Jeśli źródła wiatrowe będą przyłączane bezpośrednio do sieci zakładów produkcyjnych, to mamy szanse na utrzymanie się na rynku. Dzisiaj nie widzę innego sposobu utrzymania ceny energii na poziomie, który gwarantuje konkurencyjność... Możemy budować OZE o takich mocach, które jesteśmy w stanie bilansować i pobór energii z KSE będzie stabilny - stwierdził Henryk Kaliś.Stefan Dzienniak, prezes zarządu Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, stwierdził, że władze unijne, wyznaczając drogę do Zielonego Ładu, postawiły przed hutnikami UE ogromne wyzwanie, a w Polsce szczególnie duże, bo Polska przez wiele lat nie doceniała rozwoju nowych technologii generacji energii.- Martwią nas zapisy w Polityce energetycznej Polski do 2040 roku, w której nie znaleźliśmy rozwoju wiatrowej energetyki lądowej. Nadchodząca dekarbonizacja hutnictwa wiąże się nie ze zmniejszeniem, ale ze zwiększeniem zużycia energii elektrycznej. Zintegrowane procesy technologiczne w tej branży w ciągu 10-15 lat powinny być zastąpione nową technologią; prawdopodobnie będzie to technologia wodorowa – powiedział Stefan Dzienniak.Zaznaczył, że będzie zapewne jakiś okres przejściowy, ale szacunki pokazują, że w okresie przejściowym, by utrzymać obecny poziom produkcji hutnictwa, zużycie energii elektrycznej wzrośnie o około 3 TWh rocznie (z dzisiejszych 5-6 TWh do około 8-9 TWh).- Żeby przejść na technologię czysto wodorową, potrzeba kolejnych około 20 TWh energii elektrycznej do produkcji wodoru koniecznego do zastąpienia technologii zintegrowanej, którą dzisiaj stosujemy – wyjaśniał Stefan Dzienniak. - Obecnie jedyną technologią, w której koszt wytworzenia 1 MWh wynosi poniżej 200 zł/MWh, jest energetyka wiatrowa lądowa. Szybkie zapewnienie dostępu do dużych wolumenów energii z wiatru z lądu jest dla nas sprawą absolutnie najważniejszą. Bez taniej energii przegrywamy konkurencję nie tylko z krajami trzecimi, ale także z konkurencją wewnątrz Unii i nie mamy szans przetrwać do roku 2030 .Stefan Dzienniak stwierdził, że branża hutnicza upatruje w rozwoju wiatrowej energetyki lądowej szansy "na przetrwanie tego trudnego momentu".- Hutnictwo deklaruje włączenie się do rozwoju tej energetyki - przy założeniu jednak, że dokonamy sensownych, przyjaznych regulacji w ustawie o wiatrowej energetyce lądowej - stwierdził Stefan Dzienniak.