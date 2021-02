Przemysł musi się włączyć w zielony trend albo będzie miał kłopoty

Rośnie wpływ otoczenia - zarówno klientów, jak i partnerów biznesowych - na to, by firmy, szczególnie te giełdowe, ograniczały swój wpływ na środowisko naturalne. Przedsiębiorstwa chcące się rozwijać, muszą do tego trendu się dostosować i nauczyć informować o swoich działaniach – to konkluzja dyskusji "Emisje – raportować czy nie?" w ramach EEC Trends.

Ciech do roku 2026 planuje obniżyć emisje CO2 o 30 proc. (w porównaniu do 2019 r.).

LPP przystąpiło do kilku organizacji międzynarodowych, które dały grupie wiedzę, jak mierzyć ślad węglowy oraz jak mierzyć i raportować zużycie energii czy wody.

Nacisk otoczenia na firmy już jest bardzo duży, a w przyszłości będzie jeszcze większy. Firmy, które nie włączą się w zielony trend, będą miały problemy z rozwojem i nie znajda zewnętrznego finansowania.

Ciech: przemysł ciężki zmniejsza emisje CO2

LPP: przemysł lekki pod szczególnym nadzorem otoczenia