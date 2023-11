Przemysł z dużym dystansem traktuje umowy zakupu energii z OZE

Historia negocjacji kontraktów PPA, to wygórowane oczekiwania sektora OZE. Przy koszcie produkcji energii z PV czy z wiatru, wynoszącym 200 do 300 zł/MWh, ceny proponowane w negocjowanych kontraktach PPA są ponad dwukrotnie wyższe - mówi w rozmowie z WNP.PL Henryk Kaliś.

- Obecnie ceny energii elektrycznej w kontraktach terminowych na rok 2024 są zdecydowanie niższe od notowanych w 2022 roku na rok 2023. Gdyby sytuacja w gospodarce była taka, jak w I półroczu 2022 roku, to można byłoby powiedzieć, że są one akceptowalne. Ale gospodarka europejska, w tym polska, zwolniły - wskazuje w rozmowie z WNP.PL Henryk Kaliś, prezes Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG).

- Przemysł chce inwestować we własne źródła energii, bo przy stosowanych mechanizmach jej wyceny to jedyny sposób, by jeśli nie w całości, to w znacznej części korzystać z najtańszej zielonej energii - mówi Henryk Kaliś.

- Zakłady przemysłowe ulokowane na obszarze UE nie tylko chcą, ale muszą korzystać z zielonej energii - ocenia Henryk Kaliś.

"W połowie 2022 roku wydawało się, że przemysł czeka katastrofa"

Jak - z punktu widzenia odbiorcy przemysłowego - zmieniała się sytuacja na rynku energii elektrycznej w latach 2022-2023, przede wszystkim jeśli chodzi o ceny energii elektrycznej?

- W połowie 2022 roku wydawało się, że przemysł czeka katastrofa. Ceny energii elektrycznej na giełdowym rynku spotowym dochodziły do 1200 zł/MWh, a w kontraktach terminowych na 2023 rok nawet do 1600 zł/MWh - i w najbardziej energochłonnych branżach przemysłu pojawiły się zapowiedzi ograniczenia albo wręcz likwidacji produkcji.

Ta sytuacja stała się powodem do prowadzenia wielu dyskusji na temat metodyki wyceny energii elektrycznej i tego, co można zrobić, by ceny na rynkach hurtowych ograniczyć.

Dyskutowano również na temat specyfiki technologii inframarginalnych (m.in. odnawialne źródła energii - przyp. red.), których koszty produkcji energii elektrycznej są wielokrotnie niższe od wyznaczanej przez elektrownie gazowe czy węglowe ceny hurtowej (OZE nie ponoszą kosztów paliwa i uprawnień do emisji CO2), a które nieoczekiwanie zaczęły uzyskiwać nieuzasadnione nadmierne przychody.

Na szczęście kraje UE przeprowadziły wiele administracyjnych interwencji na szczeblach rządowych, dzięki którym wprowadzono programy dotacyjne i limity cenowe zarówno dla odbiorców indywidualnych, biznesowych, jak i przemysłowych.

Niestety, w Polsce odbiorcy przemysłowi takimi limitami nie zostali objęci, jednak z inicjatywy PSE (Polskich Sieci Elektroenergetycznych - przyp. red.) udało się obniżyć ceny energii elektrycznej na Rynku Bilansującym. Dzięki temu ten czarny scenariusz, który zarysował się w I półroczu 2022 roku, się nie ziścił. Generalnie poziom cen energii w 2023 r. został ustabilizowany, nie udało się jedynie wyeliminować ryzyk związanych z jej zakupami na rynkach krótkoterminowych.

W najtrudniejszym momencie, jeszcze w 2022 roku, firmy stały przed wyborem, czy decydować się na zakup energii na rynkach krótkoterminowych, licząc na spadek cen, czy zawierać kontrakty terminowe z obawy, że ceny te będą dalej rosły.

Z perspektywy czasu widać, że zdecydowanie lepszym rozwiązaniem okazał się zakup na rynku spot, bo ceny zaczęły dość szybko spadać. Taką formę zakupów wybrały duże firmy energochłonne.

- Co, według obecnej wiedzy, przyniesie przemysłowi 2024 rok, jeśli chodzi o ceny energii elektrycznej?

- Obecnie giełdowe ceny energii elektrycznej w kontraktach terminowych na 2024 rok notowane są na poziomie poniżej 600 zł/MWh (kontrakt Base Y-24), a więc są znacznie niższe niż w analogicznym okresie 2022 roku na 2023 rok (średnia cena kontraktu Base Y-23 w całym 2022 roku była na poziomie 1100 zł/MWh - przyp. red.).

"Obecnie ceny energii elektrycznej w kontraktach terminowych na rok 2024 są zdecydowanie niższe od notowanych w 2022 roku na rok 2023"

Nieraz zwracał pan uwagę, że dla przemysłu i jego konkurencyjności sam poziom krajowych cen energii to jeszcze nie wszystko, bo m.in. ważne jest też, jakie są ceny energii na rynkach konkurencji i jaka jest koniunktura w przemyśle. Czy polski przemysł energochłonny jest w stanie bez problemu "absorbować" ceny energii na poziomie 600 zł/MWh?

- W 2022 roku często byliśmy pytani, przy jakiej cenie energii elektrycznej przemysł może utrzymać rentowność produkcji. Na podstawie oceny sytuacji w polskiej i europejskiej gospodarce w I półroczu 2022 roku oraz danych z poprzednich lat szacowaliśmy, że to około 800 zł/MWh, ale już kilka miesięcy później okazało się, że - wskutek spadku cen naszych produktów jak i liczby zamówień - ta cena byłaby zbyt wysoka.

Obecnie ceny energii elektrycznej w kontraktach terminowych na rok 2024 są zdecydowanie niższe od notowanych w 2022 roku na rok 2023. Gdyby sytuacja w gospodarce była taka, jak w I półroczu 2022 roku, to można byłoby powiedzieć, że są one akceptowalne.

Ale gospodarka europejska, w tym polska, zwolniły i aktualny poziom rentowność produkcji przemysłowej zdecydowanie się obniżył, a w efekcie - akceptacja dla cen energii oferowanej w kontraktach terminowych na rok 2024 na wskazanym poziomie jest obecnie niska.

A zatem - z dużym prawdopodobieństwem - można powiedzieć, że także w 2024 roku wiele firm zdecyduje się na realizowanie zakupów energii na rynkach krótkoterminowych, ewentualnie na łączenie zakupów na rynku terminowym i spotowym.

Czy inne formy zaopatrzenia w energię elektryczną, na przykład jej zakup w kontraktach PPA (Power Purchase Agreement, długoterminowa umowa dostawy energii elektrycznej), bezpośrednio od wytwórców energii z OZE, nie są bardziej atrakcyjne niż na giełdzie?

- Historia negocjacji kontraktów PPA, które odbiorcy przemysłowi próbują od lat zawierać, to wygórowane oczekiwania cenowe sektora OZE i nierealne warunki stawiane przez banki inwestorom.

Przy koszcie produkcji energii elektrycznej z PV czy z wiatru, wynoszącym 200 do 300 zł/MWh, ceny proponowane w negocjowanych kontraktach PPA są ponad dwukrotnie wyższe.

W efekcie przemysł z dużym dystansem traktuje umowy zakupu energii elektrycznej produkowanej w OZE, mając świadomość, jak wysokie marże gwarantują one producentom energii odnawialnej na wiele lat.

Ta sytuacja to pochodna sposobu wyceny energii elektrycznej na rynku hurtowym, który ciągle opiera na mechanizmie merit order. Cenę dla całego rynku wyznacza najdroższa w danym momencie elektrownia „domykająca” zapotrzebowanie w KSE (Krajowym Systemie Elektroenergetycznym - przyp. red.); odbiorca kupując energię elektryczną, zawsze płaci najdrożej, a producenci energii odnawialnej nie mają ani potrzeby, ani motywacji do akceptowania niższych cen.

"Rozwiązaniem jest budowa własnych, najlepiej odnawialnych źródeł energii przyłączanych do zakładowych sieci elektroenergetycznych"

- Przynajmniej na razie nie zanosi się na zmianę metodologii wyznaczania giełdowych cen energii w UE, a zatem jaka jest alternatywa dla zakupów energii na giełdzie, czy w kontraktach PPA?

- Rozwiązaniem pozostaje budowa własnych, najlepiej odnawialnych źródeł energii przyłączanych do zakładowych sieci elektroenergetycznych. Wiele firm rozważa również budowę źródeł gazowych - w szczególności tam, gdzie możliwe jest wykorzystanie zarówno energii elektrycznej, jak i ciepła.

Przy czym cały czas podkreślamy, że głównym powodem budowania przez zakłady przemysłowe własnych źródeł energii jest potrzeba ograniczania kosztów produkcji - w celu utrzymania pozycji konkurencyjnej naszych produktów na rynkach europejskim i globalnym.

Nie bez znaczenia jest również nasza ocena stanu polskiego sektora energetycznego, który długoterminowo nie gwarantuje ciągłości dostaw energii elektrycznej. Bezpieczeństwo energetyczne w KSE opiera się bowiem w dużej mierze na wysłużonych blokach węglowych 200 MW, które powinny być szybko rewitalizowane albo zastąpione innymi stabilnymi źródłami.

Reasumując: przemysł chce inwestować we własne źródła energii, bo przy stosowanych mechanizmach jej wyceny to jedyny sposób, by jeśli nie w całości, to w znacznej części korzystać z najtańszej zielonej energii. Chcemy również zapewnić bezpieczeństwo naszych pracowników i instalacji na wypadek problemów, które może mieć w niedalekiej przyszłości energetyka systemowa.

W przemyśle czas płynie dużo szybciej niż w energetyce. Nie chcemy i nie możemy latami czekać na efekty jej niskoemisyjnej transformacji. Szacujemy, że potencjał budowy odnawialnej energetyki przemysłowej w Polsce to nie mniej niż 2,5 GW w energetyce wiatrowej i 4 GW w fotowoltaice.

- A jak to jest faktycznie z zainteresowaniem przemysłu zieloną energią?

- Jesteśmy zainteresowani stosowaniem energii bezemisyjnej, najlepiej odnawialnej - z kilku różnych powodów. Są branże i firmy, szczególnie produkujące na rynek europejski, dla których ważny jest tzw. ślad węglowy, czyli ilość emisji CO2, które kumulowane są na wszystkich etapach powstawania produktu, nie tylko w samym procesie produkcyjnym.

Składnikiem tej skumulowanej emisji są również wszystkie rodzaje zużywanej energii, w tym elektryczna. Dlatego w umowach zawieranych pomiędzy zakładami przemysłowymi a ich kontrahentami pojawiają się coraz częściej wymagania preferujące dostawców, których produkt charakteryzuje się niskim śladem węglowym bądź wprost tych, którzy w procesach produkcyjnych wykorzystują energię z OZE.

Ale funkcjonuje również coraz więcej unijnych regulacji, które wprost wymuszają na odbiorcach przemysłowych zużywanie zielonej energii. To tzw. warunkowość, czyli uzależnianie możliwości korzystania przez zakłady przemysłowe z obowiązujących na obszarze UE mechanizmów redukcji kosztów polityki energetycznej i klimatycznej, od wykazania się realizacją przedsięwzięć mających na celu zmniejszanie różnych rodzajów emisji.

Warunkowość można również spełnić, wykazując co najmniej 30-procentowy udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii elektrycznej. A zatem jeśli odbiorca przemysłowy chce korzystać z systemu rekompensat pośrednich kosztów emisji czy preferencji przysługujących odbiorcom przemysłowym, musi udowodnić swoją troskę o środowisko naturalne.

Kolejny powód zainteresowania energią odnawialną to permanentna walka zakładów przemysłowych o utrzymanie konkurencyjności na rynkach europejskim i globalnym, również poprzez optymalizację kosztów produkcji. Niestety, coraz większym składnikiem tych kosztów staje się energia elektryczna, co w polskich warunkach jest szczególnie dotkliwe.

Przy aktualnych poziomach cen uprawnień do emisji krajowa struktura produkcji energii elektrycznej, w powiązaniu ze stosowanym mechanizmem jej wyceny, stanowi dla odbiorców końcowych, w tym polskiego przemysłu, źródło nadmiernych obciążeń.

Jedynym sposobem ich zmniejszenia jest bezpośrednie zużywanie przez przemysł energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł o najniższym koszcie produkcji (lądowa energetyka wiatrowa); by jednak uzyskać efekt w postaci zmniejszenia kosztu energii, źródła te muszą być przyłączone do zakładowych sieci elektroenergetycznych. Dlatego tak ważne pozostaje usuwanie wszelkich barier w lokowaniu farm wiatrowych w pobliżu zakładów przemysłowych.

Zakłady przemysłowe ulokowane na obszarze UE nie tylko chcą, ale wręcz muszą korzystać z zielonej energii, bo tego wymagają odbiorcy ich produktów, bo takie zachowania są premiowane przez regulacje unijne, a w Polsce również dlatego, by z powodu rosnących kosztów energii elektrycznej nie utracić konkurencyjności.

"Warto wykorzystywać wszystkie możliwości zwiększania elastyczności odbiorców, w tym (...) magazynowanie energii elektrycznej w produktach"

- Dlaczego Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu było za obniżeniem tzw. certyfikatowego obowiązku OZE z obecnych 12 proc. do 2 proc. w 2024 roku, co ostatecznie - po szerszej dyskusji - skończyło się na ustaleniu na 2024 rok tego obowiązku, wyznaczającego popyt na zielone certyfikaty generowane przez część OZE, na poziomie 5 proc.?

- Na początek sprostowanie... To nie FOEEiG czyniło starania o obniżenie obowiązku certyfikatowego, a niektóre skupione w nim organizacje branżowe, w tym IEPiOE (Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii - przyp. red.).

W ich ocenie system zielonych certyfikatów, który w założeniu miał wspierać budowę OZE na początkowym etapie ich rozwoju, w skrajnie odmiennej sytuacji rynkowej (zdominowanej przez wysokie ceny energii elektrycznej) przestał spełniać rolę, do której został powołany.

Jego koszt był porównywalny z kosztem generowanym przez mechanizm Rynku Mocy, a efekty przynosił - i przynosi nadal - jedynie wąskiej grupie beneficjentów.

Ponadto system certyfikatowy nie jest jedynym sposobem uzyskiwania wsparcia przez producentów energii w źródłach odnawialnych, dlatego powinien zostać jak najszybciej zlikwidowany.

Nie bez powodu już 1 lipca 2022 roku, w reakcji na drastyczny wzrost cen energii elektrycznej w obliczu agresji Rosji na Ukrainę, rząd federalny Niemiec zniósł wszystkie dopłaty, z której finansowano rozwój OZE.

Dobra okazja do likwidacji w Polsce systemu certyfikatowego pojawiła się w połowie 2016 roku, kiedy ceny „zielonych” certyfikatów spadły do poziomu 30 zł/MWh. Mówiło się wtedy o potrzebie organizowania tzw. aukcjach migracyjnych, które miały umożliwić inwestorom OZE przejście do systemu aukcyjnego.

Aukcji migracyjnych jednak nie ogłoszono, ale za to wprowadzono nowe regulacje, które uniemożliwiły wywiązywanie się odbiorców końcowych z obowiązku zakupu „zielonych” certyfikatów, poprzez wnoszenie opłaty zastępczej.

Spowodowało to systematyczny wzrost cen „zielonych” certyfikatów, które w 2022 roku osiągnęły poziomu 260 zł/MWh. Co istotne: tak się zdarzyło mimo utrzymującej się ich rynkowej nadwyżki na poziomie rocznej produkcji.

W 2023 roku, po obniżeniu obowiązku zakupu „zielonych” certyfikatów do 12 proc., ich ceny spadły poniżej 200 zł/MWh, a obecnie, po korekcie do 5 proc. na rok przyszły, poniżej 50 zł/MWh.

Należy jednak podkreślić, że przy obecnych cenach energii elektrycznej inwestorzy, którzy nadal korzystają z systemu „zielonych” certyfikatów, uzyskują przychody wyższe od przewidywanych w momencie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

- Przed wyborami 15 października 2023 roku pojawiły się przedstawiane przez minister Annę Łukaszewicz-Trzeciakowską, pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, koncepcje wprowadzenia tzw. odwróconego DSR (Demand Side Response, czasowa redukcja mocy) jako jednej z recept na nadwyżki energii z OZE oraz powołania specjalnych stref energetycznych. Jak to przyjął przemysł?

- Jesteśmy zdania, że skoro odnawialne źródła energii zostały dużym kosztem wybudowane i przyłączone do sieci KSE, to produkowana przez nie zielona energia powinna być w pełni wykorzystywana.

By ten cel zrealizować, warto wykorzystać wszystkie możliwości, a więc zarówno tworzyć specjalne strefy energetyczne, jak i wprowadzić usługę, polegającą na zwiększaniu zużycia energii elektrycznej w sytuacji pojawiania się jej nadwyżek w KSE.

Perspektywa powstawania kolejnych mocy w OZE w sposób nieskoordynowany z możliwościami sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, bez tworzenia warunków dla odbioru nadmiaru produkowanej energii przez odbiorców końcowych dysponujących wystarczającą w tym celu elastycznością, może prowokować znaczące koszty systemowe. Będą one, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, przenoszone w taryfach operatorów systemów na wszystkich odbiorców końcowych.

Konieczność okresowego wprowadzania nierynkowych ograniczeń w pracy instalacji OZE, z powodu powstawania nadwyżek generacji ponad zapotrzebowanie odbiorców końcowych, będzie się wiązała z obowiązkiem wypłacania przez PSE rekompensat finansowych, jedynie z wyjątkiem wytwórców energii odnawialnej, którzy zaakceptowali umowy przyłączeniowe bez zapisów gwarantujących im odbiór produkowanej energii elektrycznej. To mogą być bardzo wysokie koszty. Przykładowo Niemcy płacą za nieodebraną z OZE energię miliardy euro rocznie.

Ponieważ na dzisiaj możliwości magazynowania energii elektrycznej na skalę systemową są w Polsce dalece niewystarczające, warto wykorzystywać wszystkie możliwości zwiększania elastyczności odbiorców, w tym postulowane przez przemysł magazynowanie energii elektrycznej w produktach. Temu służy tzw. odwrócony DSR, czyli zwiększanie, za opłatą, zużycia energii elektrycznej, w sytuacji jej nadmiaru w KSE.

Aktywacja tej usługi będzie powodowała nie tylko zwiększanie zapotrzebowania w KSE, ale również okresowe powiększanie produkcji przemysłowej, a więc - w efekcie - zmagazynowanie nadwyżek energii odnawialnej w „zielonych produktach”.

Odwrócony DSR jest usługą rynkową oferowaną w trybie konkurencyjnym, czyli dostępną także dla operatorów magazynów energii. Aby jednak skutecznie działał, muszą pojawić się źródła finansowania inwestycji w zwiększenie mocy produkcyjnych i powierzchni magazynowych w zakładach przemysłowych.