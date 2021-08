Przemysław Czarnek z nową funkcją. MEiN dorzuci się do rozwoju technologii reaktorów jądrowych

Minister klimatu i środowiska powołał Radę do spraw rozwoju technologii wysokotemperaturowych reaktorów. Jej wiceprzewodniczącym został Przemysław Czarnek. Projekt ma być realizowany właśnie z budżetu ministra edukacji i nauki.

Reaktory, które mogą produkować parę wodną podgrzaną do temp. 50 stopni C, mają być dopasowane do potrzeb przemysłu petrochemicznego - powiedział Michał Kurtyka.

Kiedy przejdziemy z etapu prototypowego na fazę komercjalizacji, to będziemy mogli dotrzeć do szerokiego grona odbiorców przemysłowych, dla których to będzie interesująca alternatywa wobec obecnych źródeł energii - dodał.

Na rozwój technologii reaktorów wysokotemperaturowych trafi 60 mln zł z budżetu Ministerstwa Edukacji i Nauki. To jest nasze porozumienie z panem ministrem Czarnkiem, minister edukacji i nauki będzie głównym finansującym te przedsięwzięcia - powiedział Kurtyka.

Kurtyka podczas rozmowy z portalem WP.pl pytany był o cel powstania rady do spraw rozwoju technologii wysokotemperaturowych reaktorów atomowych. "Uważam, że powinniśmy stawiać na nowoczesne rozwiązania również w segmencie jądrowym" - powiedział minister. Jak wyjaśnił, rada ma na celu koordynację projektu badawczego budowy reaktorów wysokotemperaturowych, które mają stanowić prototyp dla serii. "Mogłaby ona być potencjalnie skomercjalizowana" - wskazał.

Jego zdaniem reaktory, które mogą produkować parę wodną podgrzaną do temp. 50 stopni C, mają być dopasowane do potrzeb przemysłu petrochemicznego. "Chcemy znaleźć się w czołówce świata, jeśli chodzi o rozwiązania innowacyjne. (...) Kiedy przejdziemy z etapu prototypowego na fazę komercjalizacji, to będziemy mogli dotrzeć do szerokiego grona odbiorców przemysłowych, dla których to będzie interesująca alternatywa wobec obecnych źródeł energii" - powiedział Kurtyka.

W opinii ministra technologie wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych funkcjonują w bardzo niewielu krajach. "Partnerem, na którego stawiamy jest Japonia" - poinformował polityk. Jak wskazał, kraj ten niedawno uruchomił swój pierwszy badawczy reaktor wysokotemperaturowy. Polska chce realizować swój projekt korzystając z japońskich doświadczeń.

Projekt ma być realizowany z budżetu ministra edukacji i nauki. "Na rozwój technologii reaktorów wysokotemperaturowych trafi 60 mln zł z budżetu Ministerstwa Edukacji i Nauki. To jest nasze porozumienie z panem ministrem Czarnkiem, minister edukacji i nauki nadal będzie głównym finansującym te przedsięwzięcia" - powiedział Kurtyka.

Minister wyjaśnił, że reaktory wysokotemperaturowe to projekt, który będzie realizowany równolegle z rozwojem elektrowni atomowych w Polsce. "Duży reaktor ma nam zabezpieczyć produkcję konkurencyjnej energii elektrycznej, małe mają służyć temu, żebyśmy znaleźli się w innowacyjnej czołówce i zaczęli budować własny potencjał jądrowy" - wskazał.

Kurtyka powiedział, że elektrownia atomowa w Polsce ruszy w 2033 roku. "W tym roku chcemy mieć decyzję środowiskową, również decyzję dla pierwszego bloku atomowego" - powiedział minister. Jak dodał, do budowy 6 reaktorów atomowych zostanie wykorzystany podmiot, który jest w 100 proc. własnością skarbu państwa.