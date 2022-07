Przerwane negocjacje płacowe w Tauronie

Negocjacje z zarządem Taurona, jakie były prowadzone w środę, nie przyniosły żadnego rozstrzygnięcia. Dlatego kontynuujemy nasz protest i będziemy okupować siedzibę spółki do skutku - mówi WNP.P Stanisław Kłysz, wiceprzewodniczący Solidarności Tauron Wydobycie, a jednocześnie szef związku w kopalni Brzeszcze. Zarząd Taurona odpowiada, że propozycje strony społecznej przewyższają możliwości finansowe grupy.

- Negocjacje z zarządem Tauron Polska Energia i ministrem Piotrem Pyzikiem, jakie były prowadzone w środę nie przyniosły żadnego rozstrzygnięcia. Dlatego kontynuujemy nasz protest i będziemy okupować siedzibę Taurona przynajmniej do piątku - mówi WNP.PL Stanisław Kłysz, wiceprzewodniczący Solidarności Tauron Wydobycie, a jednocześnie szef związku w kopalni Brzeszcze.

Cały dzień negocjacji

Jak informuje, zarząd Taurona tłumaczył się różnymi uwarunkowaniami, że muszą uzgodnić wszelkie decyzje,

Także minister Piotr Pyzik mówił, że musi się skonsultować z premierem.

Negocjacje rozpoczęto o godz. 10.00, z przerwami prowadzono je do ok. godz. 19.

- W mojej ocenie to przeciąganie tematu, żeby go nie załatwić. Z drugiej strony jakieś światełko w tunelu jest i mam nadzieje, że zarząd nie będzie przeciągać, żebyśmy my nie musieli eskalować protestu - dodaje Stanisław Kłysz.

Kolejne rozmowy zaplanowano na piątek, choć jest niewielka szansa, że może do nich dojść jeszcze w czwartek.

- Cały czas jesteśmy w siedzibie Taurona i pozostaniemy w niej tak długo, dopóki nie będziemy mieli konkretnego porozumienia spełniającego nam nasze postulaty. Trudno żebyśmy przerwali okupację, to byłoby jednoznaczne z pogodzeniem się z porażką. Będziemy siedzieć do piątku lab dłużej, tak długo jak będzie trzeba - deklaruje Stanisław Kłysz.

Związkowcy domagają się 5,5 tys. zł netto jednorazowego wyrównania pracownikom za całe pierwsze półrocze i gwarancji rozpoczęcia dalszych rozmów płacowych w sierpniu.

- Wzrost wynagrodzenia w Tauron Wydobycie w tym roku był na poziomie 7,5 proc, a po półroczu mamy inflację w wys. prawie 15 proc. To oznacza, że realna płaca pracownika dramatycznie spadła, jesteśmy prawie 10 proc. stratni - mówi Stanisław Kłysz.

Zarząd chce rozmawiać

- Zarząd grupy Tauron deklaruje gotowość do rozmów z Radą Społeczną zrzeszającą przedstawicieli reprezentatywnych związków zawodowych. Wypracowujemy propozycję, która będzie kompromisem pomiędzy oczekiwaniami strony społecznej, a naszymi możliwościami biznesowymi oraz nie przełoży się na konieczność skokowego podniesienia rachunków za energię elektryczną naszych klientów - wyjaśnia Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy grupy Tauron.

Jak przekonuje, przyjęcie propozycji strony społecznej w jej wyjściowej formie oznaczałoby również ryzyko spowolnienia inwestycji, które są niezbędne dla transformacji energetycznej kraju.