Przestarzała elektrownia przekształca się w europejskie centrum wodoru

Elektrownia węglowa Moorburg jest miejscem, gdzie ma ruszyć produkcja wodoru na wielką skalę. Studium wykonalności wskazuje, że elektroliza do produkcji zielonego wodoru, wykorzystująca energię odnawialną o mocy do 500 megawatów, jest ekonomicznie i technicznie wykonalna, a uruchomienie zakładu do 2026 roku jest realne.

Elektrownia Moorburg w pobliżu portu w Hamburgu została ostatecznie zamknięta w 2021 roku, sześć i pół roku po jej uruchomieniu w 2015 roku.

Plany dotyczące przekształcenia elektrowni węglowej Moorburg w hub wodorowy realizują Shell, Mitsubishi Heavy Industries, Vattenfall i Wärme Hamburg.

Plany wodorowe dla Moorburga mają być finansowane w ramach programu Important Projects of Common European Interest.

Zielony wodór