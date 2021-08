Przesył i dystrybucja energii w 2020 r. zainwestowały dobrze ponad 8,5 mld zł

Wydatki inwestycyjne sektora przesyłu i dystrybucji energii w 2020 r. przekroczyły 8,68 mld zł. W porównaniu z 2019 r. zwiększyły się inwestycje Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE), a zmniejszyły inwestycje operatorów sieci dystrybucyjnych - wynika z raportu Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE).

Enea Operator: 1,2 mld zł

Energa Operator: 1,3 mld zł

innogy Stoen Operator: 245,6 mln zł

PGE Dystrybucja: 1,6 mld zł

Tauron Dystrybucja: 1,9 mld zł

Łącznie na inwestycje w infrastrukturę przesyłową na Pomorzu PSE przeznaczą w najbliższym czasie ponad 4,5 mld zł. Głównym celem rozwoju sieci najwyższych napięć w tym regionie jest możliwość bezpiecznego wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych i przekazanie jej do sieci przesyłowej.Rok 2020 nie wpłynął negatywnie na plany inwestycyjne Enei Operator. Spółka zgodnie z zakładanym planem przeznaczyła prawie 1,2 mld zł na inwestycje. Ubiegły rok był też rekordowy pod kątem przyłączenia do sieci źródeł odnawialnych.Do głównych inwestycji Enei Operator należy modernizacja sieci w aglomeracji poznańskiej. Przygotowany i realizowany program zakłada m.in. unowocześnienie łącznie ok. 150 km sieci energetycznych średniego i niskiego napięcia w mocno zurbanizowanym Poznaniu oraz w gminach bezpośrednio graniczących z miastem.Enea Operator zrealizowała też kilka strategicznych inwestycji na pozostałym obszarze swojego działania. Najważniejsze z nich to m.in. budowa nowej stacji – GPZ Kostrzyn II – oraz nowych linii wysokiego napięcia relacji Babimost-Zbąszynek oraz Środa Wielkopolska-Kromolice.Spółka dokonała również modernizacji istniejących stacji GPZ Jasiniec, GPZ Choszczno, GPZ Recław, GPZ Miasteczko Krajeńskie, a także przebudowę linii wysokiego napięcia na linię dwutorową relacji Skwierzyna – słup rozgałęźny XSK w kierunku Gorzowa (jeden tor) i Baczyny (drugi tor).Całkowita wartość inwestycji zrealizowanych przez spółkę Energa Operator w 2020 roku opiewa na ponad 1,3 mld zł.Ubiegłoroczne nakłady finansowe Energa-Operator na budowę i modernizację sieci dystrybucyjnej oraz przyłączanie nowych odbiorców, w tym OZE, przekroczyły 1 321 mln zł.Duży strumień inwestycyjny skierowano na modernizację głównych punktów zasilania i budowę nowych połączeń liniowych. Zwiększono moce i unowocześniono GPZ w 16 regionach Polski.Wśród najważniejszych inwestycji była wymiana prawie 238 km linii napowietrznych średniego napięcia na terenach leśnych i zadrzewionych (zainstalowano tam linie kablowe lub napowietrzne z przewodami izolowanymi).Podobnej przebudowie poddano również linie niskiego napięcia wraz z przyłączami, doprowadzające energię do odbiorców.W 2020 roku, w ramach inicjatywy kablowania i izolowania sieci niskiego napięcia, zostało przebudowanych 285 km tych linii. Sukcesywnie wymieniane są również awaryjne odcinki kabli średniego napięcia, głównie kabli niesieciowanych, tj. o izolacji z polietylenu termoplastycznego.W 2020 roku wymieniono prawie 30 km awaryjnych linii kablowych. Warto zaznaczyć, że dla bezpiecznego żeglowania na Mazurach, skablowano linię energetyczną średniego napięcia, biegnącą do tej pory nad przesmykiem pomiędzy jeziorami Płaskie i Jeziorak. Kable zostały poprowadzone pięć metrów pod dnem jeziora.W 2020 roku blisko 54 mln zł przeznaczono na dalszą automatyzację sieci średniego napięcia.W 2020 roku poziom inwestycji zrealizowanych przez spółkę innogy Stoen Operator (iSO) był najwyższy w historii firmy. Ich całkowita wartość wyniosła 245,6 mln zł i była większa aż o 18 proc. w stosunku do 2019 roku.Główny wzrost nastąpił w dziedzinie przyłączeń do sieci niskiego i średniego napięcia, na które firma wyasygnowała ponad 80 mln zł.Innym strategicznym obszarem był rozwój technologiczny. iSO zainwestował 37,5 mln zł w projekty z kręgu IT, takie jak: Centralna Baza Odczytów, system HES do zdalnego zbierania danych pomiarowych, portal przyłączeniowy dla klientów oraz system mobilnego wsparcia brygad terenowych.Duże inwestycje poczyniono w opomiarowaniu, na które przeznaczono 36 mln zł.Całkowita wartość inwestycji zrealizowanych przez PGE Dystrybucja w 2020 roku to ponad 1,6 mld zł.Kwota, jaką ta spółka przeznaczyła na inwestycje, pozwoliła na budowę i modernizację prawie 100 km sieci wysokiego napięcia, ponad 1,2 tys. km sieci średniego napięcia i blisko 1,5 tys. km sieci niskiego napięcia. Wybudowano i zmodernizowano także ponad 1 tys. stacji transformatorowych.Węzeł Czosnów to najdroższa i największa inwestycja sieciowa na Mazowszu. W 2016 roku Oddział Warszawa spółki PGE Dystrybucja rozpoczął budowę całkowicie nowej stacji w technologii GIS – GPZ Czosnów oraz dwutorowej linii kablowej 110 kV Łomianki-Czosnów, jednotorowej linii kablowej 15 kV i traktu światłowodowego.Dwutorowa linia kablowa 110 kV o długości 14,8 km łączy istniejący GPZ Łomianki z nową stacją w Czosnowie i jest najdłuższym kablem wysokiego napięcia w majątku PGE Dystrybucja.Kolejny etap inwestycji to budowa linii wysokiego napięcia z miejscowości Mościska do stacji Łomianki i z Nowego Dworu Mazowieckiego do stacji Czosnów. Wówczas węzeł z GPZ w Czosnowie - wraz z liniami 110 kV, które będą stanowić powiązanie z istniejącą siecią wysokich napięć - stworzy układ, który otworzy nowe szanse rozwoju dla tego regionu.Z końcem 2020 roku Oddział Zamość oddał do eksploatacji po rozbudowie i przebudowie rozdzielnię 110 kV w stacji 110/15 kV Ulhówek wraz z załączoną do ruchu linią 110 kV relacji Tyszowce-Ulhówek.To jedno z większych przedsięwzięć zrealizowanych przez spółkę w południowo-wschodniej Polski, która ma przede wszystkim zabezpieczyć zapotrzebowanie na moc w rozwijającym się obszarze przygranicznym. Długość wybudowanej linii 110 kV to ponad 20 km.W 2020 roku spółka Tauron Dystrybucja zdecydowała się na nakłady inwestycyjne o wartości przekraczającej 1,9 mld zł.W 2020 r. spóła zakończyła budowę stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Radzikowice wraz z zasilającymi ją liniami kablowymi 110 kV o długości 14,7 km. Inwestycja realizowana była dla utworzenia warunków do rozwoju przedsiębiorczości na obszarze Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Radzikowicach w gminie Nysa i przyłączenia pierwszej fabryki materiałów katodowych w Europie. Koszt inwestycji zamknął się kwotą ponad 63 mln zł.Ponadto zakończono budowę linii kablowej 110 kV GPZ Lubocza-Niepołomice MAN (przyłączenie podstacji trakcyjnej Podłęże), budowę stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Podleśna (dobudowa rozdzielni 110 kV przy istniejącej Rozdzielni Sieciowej 15 kV) - w celu przyłączenia zakładu produkcyjnego oraz dla poprawy warunków napięciowych dla sieci średniego i niskiego napięcia z obszaru gmin Brzeszcze, Wilamowice, Oświęcim, czy też budowę stacji elektroenergetycznej 110/15 kV (GIS) AGH dla przyłączenia obiektów Akademii Górniczo-Hutniczej i zwiększenia bezpieczeństwa zasilania w aglomeracji krakowskiej.Zmodernizowano także linię 110 kV relacji Siersza-Bukowno.Ponadto zrealizowano większość prac przy budowie stacji elektroenergetycznej 110/20 kV Jawor - wraz z dowiązaniami dla przyłączenia zakładów Daimler w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.Do istotnych, zakończonych w 2020 roku zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją sieci dystrybucyjnej, należy zaliczyć także modernizację linii 110 kV relacji Głubczyce-Prudnik, która wpłynie na poprawę pewności zasilania południowej części województwa opolskiego czy też modernizację stacji elektroenergetycznej 110/20/6 kV Urbanowice - odpowiedzialnej za zapewnienie zasilania dla Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (podstrefa Tychy).