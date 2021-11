Przewodniczący COP26: mam nadzieję, że porozumienie uda się zawrzeć jeszcze tej nocy

Przewodniczący trwającej w Glasgow ONZ-owskiej konferencji klimatycznej COP26 Alok Sharma wyraził w piątek po południu nadzieję, że porozumienie uda się osiągnąć jeszcze tej nocy.

Według planu COP26 miał się skończyć w piątek o 18.00 miejscowego czasu (19.00 w Polsce).

"Moim zamiarem jest opublikowanie gotowych wersji odpowiednich tekstów jeszcze dzisiaj, aby strony mogły je dokładnie rozważyć i mam nadzieję, przyjąć je ostatecznie dziś wieczorem" - powiedział Sharma po południu.

"Myślę, że słyszeliście z sal, że ludzie chcą rezultatu. Ale nadal istnieją pewne krytyczne kwestie, które pozostają. Jest dużo ciężkiej pracy do zrobienia" - mówił dziennikarzom. Zapytany o sformułowania dotyczące odejścia od węgla i paliw kopalnych w projekcie tekstu, powiedział: "Wrócę do sal negocjacyjnych. Dążymy do osiągnięcia ambitnego rezultatu. W miarę pojawiania się nowych tekstów, będziecie mieli okazję je zobaczyć".

W opublikowanym w piątek rano drugim projekcie porozumienia końcowego zaostrzono apel do krajów o pilne zajęcie się zmianami klimatu i wezwano do zwiększania wsparcia dla biedniejszych krajów, które odczuwają skutki zmian klimatu, ale złagodzono zobowiązania do ograniczenia zużycia węgla i innych paliw kopalnych.

Najpoważniejszym punktem spornym wydają się być kwestie finansowe. Zasugerował to w piątek po południu brytyjski premier Boris Johnson. "Musimy zobaczyć, że na stole leżą pieniądze, aby pomóc krajom rozwijającym się w dokonaniu niezbędnych zmian. To właśnie musi się stać w ciągu najbliższych kilku godzin. Ludzie muszą zobaczyć, że jest wystarczająco dużo pieniędzy, aby zacząć i jest wystarczająco dużo zaangażowania, aby zacząć" - mówił Johnson.

"I że jeśli będą mieli odwagę, aby zawrzeć to porozumienie, aby uzgodnić pokrycie tych decyzji, które są dziś na stole, wtedy będziemy mieli mapę drogową, która pozwoli nam iść naprzód i zacząć usuwać zagrożenie związane z antropogenicznymi zmianami klimatu. Nie zamkniemy tego wszystkiego na COP, ale możemy zacząć" - dodał.

Przedłużenie obrad na konferencji klimatycznej poza ustalony termin nie jest niczym nadzwyczajnym, bo ostatnio dzieje się tak niemal za każdym razem. Na poprzedniej, COP25 w Madrycie, obrady zostały przedłużone o rekordowe 44 godziny.