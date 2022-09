Przez błąd techniczny EDF stracił 60 milionów euro na handlu energią

Dopiero po kilku dniach wyszła na jaw pomyłka handlowców spółki zależnej EDF, którzy zaoferowali na rynku hurtowym ponad 7,5 GW energii wolnych mocy, narażając koncern na stratę ponad 60 milionów euro

Electricite de Strasbourg to spółka zależna Grupy EDF działająca od ponad 120 lat na lokalnym rynku w Alzacji. Zajmuje się dostawami ciepła, utylizacją odpadów komunalnych i przemysłowych, ale przede wszystkim odpowiada za produkcję i dystrybucję energii elektrycznej.

Nieoczekiwany eksport energii elektrycznej zachwiał rynkiem dostaw we Francji

Z racji położenia geograficznego ma także w swoich kompetencjach eksport i import prądu z rynku niemieckiego. Do teju pory nie było żadnych zastrzeżeń co do kompetencji pracowników działu handlowego, aż do minionego tygodnia, gdy przeprowadzono dwie transakcje, które niemal zachwiały rynkiem energii we Francji.

W minionym tygodniu, przez dwa kolejne dni, z bliżej niewyjaśnionych powodów zwiększony był francuski eksport prądu pomimo wysokiego zapotrzebowania na rynku wewnętrznym. Po kilkudziesięciu minutach pojawiała się informacja o deficycie dostępnej mocy i konieczny był automatyczny interwencyjny import po bardzo wysokich cenach, w ramach przyjmowania zleceń na kontrakty z natychmiastową dostawą.

Nadal nie ustalono, czy to błąd systemu czy wina człowieka doprowadziła do 60 mln euro strat

Przedstawiciele EDF po wnikliwym wewnętrznym śledztwie wykryli, że dział operacji rynkowych Electricite de Strasbourg, nie mając do tego niezbędnych uprawnień, zaoferował 6 września tego roku na europejskim rynku 2,03 GW wolnych mocy w elektrowniach. Zaledwie dzień później popełniono identyczny błąd i zrealizowano transakcję na 5,75 GW wolnych mocy. Warto pamiętać, że elektrownie atomowe pracujące we Francji nad Renem mają zainstalowaną moc po około 1,2 GW.

Dla tak dużych wolumenów oferowanych na rynku niezbędne było uzyskanie autoryzacji, a wcześniej konieczne jest powiadomienie centrum handlu w centrali EDF o zamiarze sprzedaży zagranicznym odbiorcom. Z wyjaśnień przedstawionych przez komisję kontrolną nie wynika, cze wystąpił błąd w oprogramowaniu czy też można mówić o niedopełnieniu obowiązków. Bezsporny pozostaje natomiast fakt, że cała operacja sprzedaży i następnie odkupienie energii elektrycznej przyniosły EDF ponad 60 milionów euro straty.