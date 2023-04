Przez spadek cen gazu polski prąd traci konkurencyjność

Po spadku cen gazu, które mocno wpływają na ceny prądu za granicą, Polska wróciła na pozycję importera prądu netto u swoich sąsiadów. To może się na chwilę zmienić, ale długoterminowo bez spadku emisyjności miksu hurtowe ceny w Polsce będą wśród najwyższych w Unii Europejskiej.

Polska w I kwartale 2023 r. była importerem netto energii elektrycznej (saldo minus 0,71 TWh), a rok wcześniej eksporterem netto energii elektrycznej (saldo plus prawie 0,8 TWh).

Przejście do roli importera jest efektem spadku cen gazu przy wysokich cenach CO2, co powoduje, że elektrownie gazowe kreujące ceny w państwach sąsiednich (poza Skandynawią) stają się bardziej konkurencyjne wobec elektrowni węglowych wyznaczających ceny w Polsce.

Polska jeszcze w tym roku może wrócić na pozycję eksportera netto energii elektrycznej, ale długoterminowo bez istotnego spadku emisyjności energetyki ceny hurtowe w Polsce będą wśród najwyższych w Europie.

O tym, jak budować bezpieczeństwo energetyczne, będziemy rozmawiali w trakcie debaty "Transformacja sektora energii" podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 24-26 kwietnia 2023 roku w Katowicach.

Według informacji uzyskanych od Polskich Sieci Elektroenergetycznych w marcu 2023 roku w ramach wymiany handlowej Polska wyeksportowała niespełna 0,77 TWh energii elektrycznej wobec 1,13 TWh rok wcześniej, a import do Polski wyniósł nieco ponad 1,15 TWh wobec około 0,68 TWh rok wcześniej.

Sebastian Jabłoński, prezes specjalizującej się w odnawialnych źródłach energii (OZE) firmy Respect Energy, wskazuje, że Polska zaczęła wracać na pozycję importera netto energii elektrycznej w III i IV kwartale 2022 r., ale jak mówi, wtedy to były śladowe nadwyżki importu nad eksportem i ceny energii w naszym regionie były wówczas często niższe niż w Polsce, lecz znacznie wyższe niż obecnie.

- Polska w I kwartale 2023 r. wróciła na pozycję importera netto energii elektrycznej, bo spadły ceny gazu, które decydują o poziomie cen energii u naszych sąsiadów, poza Skandynawią. W I kwartale 2023 koszty produkcji energii z gazu z uwzględnieniem kosztów CO2 były mniejsze niż występujące w Polsce koszty produkcji energii z węgla z uwzględnieniem kosztów CO2. W efekcie energia w Polsce była droższa niż na większości rynków UE, w tym sąsiednich, ale nie najdroższa - zaznacza Sebastian Jabłoński.

Przykładowo z danych portalu euenergy.live wynika, że 20 kwietnia 2023 r. na Rynku Dnia Następnego prąd w Polsce kosztował 130 euro/MWh i była to cena większa niż u naszych unijnych sąsiadów.

Na ceny energii elektrycznej w Europie największy wpływ mają teraz koszty CO2

Porównując I kwartał 2022 do I kwartału 2023 r., widać, że sytuacja na rynku energii elektrycznej w Europie zmieniła się dość zasadniczo.

Maciej Burny, prezes zarządu firmy doradczej Enerxperience, wskazuje, że I kwartał 2022 był czasem wysokich cen gazu, co było związane z wybuchem wojny w Ukrainie (ok. 100 euro/MWh średnio w I kwartale 2022), a momentami ceny gazu rosły nawet do ponad 200 euro/MWh. W efekcie energia produkowana u naszych sąsiadów była droższa niż z naszych elektrowni węglowych.

- W 2023 r. cena gazu mocno spada i od tygodni waha się w granicach 40-50 euro/MWh. W związku z tym elektrownie gazowe w państwach sąsiadujących z Polską stają się bardziej konkurencyjne względem krajowych elektrowni węglowych - mówi Maciej Burny.

- Zwłaszcza że ceny CO2, które w znacznie większej mierze obciążają elektrownie węglowe, utrzymują się na bardzo wysokim poziomie - ok. 90-100 euro/tonę Co2, tj. jeszcze wyżej niż rok temu. Do tego dochodzi większy udział OZE u naszych sąsiadów, który dodatkowo "spłaszcza" ich ceny, zwłaszcza w Niemczech - dodaje Maciej Burny.

Bartosz Krysta, członek zarządu i dyrektor handlowy w firmie energetycznej Veolia Energy Contracting Poland, również wskazuje, że obecnie na poziom cen energii elektrycznej w Europie największy wpływ mają ciągle wysokie ceny uprawnień do emisji CO2, a skala tego wpływu na poszczególnych rynkach zależy od emisyjności krajowych miksów energetycznych.

- Polska ma drogi, bo zdominowany przez węgiel wysokoemisyjny miks energetyczny. W efekcie przez wiele lat byliśmy importerem netto energii elektrycznej. Sytuacja się zmieniła w 2022 r. po tym, jak gaz bardzo zdrożał, ale spadek cen gazu na początku 2023 w połączeniu z wysokimi cenami węgla w Polsce - również krajowego - i ciągle drogim CO2 spowodował, że Polska w I kwartale 2023 r. wróciła na pozycję importera netto energii elektrycznej - mówi Bartosz Krysta.

Polska w 2023 roku może jeszcze wrócić na pozycję eksportera netto energii elektrycznej

Emisyjność polskiego sektora elektroenergetycznego jest znacznie większa niż emisyjność elektroenergetyki naszych sąsiadów. Według danych portalu statista.com w 2021 roku emisyjność polskiego sektora elektroenergetycznego wyniosła 736 g CO2/kWh, czeskiego 403 g CO2/kWh, niemieckiego 349 g CO2/kWh, słowackiego 215 g CO2/kWh, litewskiego 117 g CO2/kWh, a szwedzkiego tylko 10 g CO2/kWh.

Co się będzie działo w kolejnych kwartałach 2023 roku? Sebastian Jabłoński mówi, że z obecnych cen energii w kontraktach terminowych wynika, iż Polska w II kwartale 2023 raczej pozostanie importerem netto energii elektrycznej, ale zaznacza, że ostatecznie będzie to zależało od cen gazu.

- Oceniamy, że jeżeli ceny gazu przekroczą 60 euro/MWh, to przy stabilnych cenach węgla Polska może więcej energii eksportować niż importować. Oczywiście o ile będą możliwości techniczne, czyli dostępne moce przesyłowe - zaznacza Sebastian Jabłoński.

To jest istotne zastrzeżenie, bo PSE w minionym roku hamowały eksport energii. W pewnym okresie przy trudnej sytuacji bilansowej Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz niepewnościach dotyczących zaopatrzenia elektrowni w węgiel nadwyżka mocy wytwórczych w Polsce ponad poziomy wymagane dla zapewnienia bezpiecznej pracy systemu była bardzo niska. W związku z tym, jak wyjaśniały, nie było możliwości zaoferowania eksportu energii elektrycznej netto.

- Natomiast jeżeli obecne proporcje cen energii utrzymałyby się, to Polska w III i IV kwartale 2023 r. wróciłaby na pozycję eksportera netto energii elektrycznej, pod warunkiem, że byłaby techniczna możliwość eksportu. W Polsce energia na III-IV kwartał 2023 jest handlowana po około 600 zł/MWh, a u naszych sąsiadów poza Skandynawią po 660-700 zł/MWh - informuje Sebastian Jabłoński.

Energetyka węglowa może znaleźć się w kleszczach importu i rozwoju OZE w kraju

To, czy jesteśmy importem czy eksporterem netto energii elektrycznej, nie jest bez znaczenia dla sytuacji na krajowym rynku energii elektrycznej.

- W Polsce import energii odbiera rynek energetyce węglowej i w pewnym stopniu wpływa na ograniczanie wzrostów cen, a w obecnych realiach pozwala też oszczędzać węgiel. To jest ważne, bo gdyby nie było importu energii i rozwoju OZE, to sytuacja na rynku węgla byłaby trudniejsza. Krajowe wydobycie węgla jest wygaszane szybciej, niż spada popyt ze strony energetyki - komentuje Sebastian Jabłoński.

O OZE trzeba pamiętać, bo ich rozwój też odbiera rynek energetyce węglowej.

Bartosz Krysta ocenia, że bez znacznego zmniejszenia emisyjności krajowej energetyki ceny energii elektrycznej w Polsce będą należały do najwyższych w Europie.

- Jeżeli ceny uprawnień do emisji CO2 utrzymają się na poziomie rzędu 90-100 euro/MWh, a obecnie nic nie wskazuje, żeby miało być inaczej, to energia elektryczna w Polsce, której ceny wyznacza energetyka węglowa, będzie musiała kosztować w hurcie co najmniej 600-650 zł/MWh. Natomiast ceny w naszym regionie, ze względu na mniejszą emisyjność miksów energetycznych naszych sąsiadów, wg szacunków mogą być na znacznie niższym poziomie, nawet 50-60 euro/MWh - ocenia Bartosz Krysta.

W I kwartale 2023 r. wg danych PSE zużycie energii elektrycznej w Polsce było o 3,47 proc. mniejsze niż rok wcześniej, a produkcja krajowa spadła o 6,8 proc.