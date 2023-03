Przez tę pozycję na fakturze za prąd płacimy dużo więcej. Można tego uniknąć

Rządowe zamrożenie cen za energię elektryczną nie wystarczyło, by uniknąć wyższych rachunków. Winny jest podatek VAT, ale przede wszystkim działania sprzedawców energii… czyli państwowych koncernów.

Rachunek za prąd to nie tylko należność za samą energię elektryczną, ale także mnóstwo dodatkowych opłat, które trzeba regularnie płacić dostawcy – zauważa Business Insider.

Wysokość rachunków za energię elektryczną dla indywidualnych odbiorców rząd obniżył decyzją o zamrożeniu cen.

I tak w 2023 roku średnia cena energii dla gospodarstw domowych w taryfach zatwierdzanych przez Urząd Regulacji Energetyki wynosi 414 zł/MWh.

Z tym że taka stawka obowiązuje tylko do określonego limitu: 2000 kilowatogodzin zużytej energii rocznie (limity dla osób z niepełnosprawnościami są zwiększone do 2600 kWh, a dla gospodarstw z kartą dużej rodziny oraz rolników do 3000 kWh). Za energię zużytą powyżej limitu odbiorcy zapłacą 693 zł/MWh.

Trzeba zwrócić uwagę na jedną pozycję w rachunku

Jak podkreśla Business Insider, cena energii to jednak tylko część rachunku. Sprzedawcy do niektórych ofert doliczają tzw. opłatę handlową. I ta stanowi spore zagrożenie dla wysokości comiesięcznego rachunku za prąd.

Opłata handlowa to najczęściej koszt obsługi klienta i ryzyka związanego np. z gwarancją stałej ceny prądu, ale bywa, że uwzględnia też koszt dodatkowych usług czy urządzeń.

Stawki u największych sprzedawców są bardzo zróżnicowane i wahają się od 6 do 65 zł za miesiąc, w zależności od rodzaju oferty. W skali roku jest to więc wydatek rzędu 108-780 zł, wylicza BI.

Co ważne – opłaty handlowej sprzedawcy nie doliczą nam do taryf regulowanych przez prezesa URE. Warto więc sprawdzić, jaką umowę mamy podpisaną ze sprzedawcą energii i czy na pewno unikniemy radykalnych podwyżek, które nie wynikają z sytuacji na rynku energii.