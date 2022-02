Przez zielone certyfikaty z Polski wypływają miliardy złotych

Przez system zielonych certyfikatów każdego roku wypływają z Polski do zagranicznych inwestorów, którzy pobudowali przed lipcem 2016 roku farmy wiatrowe, miliardy złotych. A to można uciąć jednym rozporządzeniem polskiego ministra klimatu i środowiska. I to nie wymaga jakiejkolwiek stymulacji ze strony UE - zaznacza dr Marian Szołucha, ekonomista z Instytutu Prawa Gospodarczego.