Przynajmniej trzech kandydatów na prezesa Taurona. To nie jest przypadkowy skład

1 kwietnia 2022 r. mija termin zgłaszania kandydatur w konkursie na stanowisko prezesa Tauron Polska Energia. Z informacji WNP.PL wynika, że w rywalizacji są dwaj wiceprezesi Taurona - Patryk Demski i Artur Warzocha oraz Paweł Szczeszek, prezes grupy Enea.

Polski czempion

Kto jest kim?

Trwają także prace zmierzające do bezpośredniego przejęcia przez Skarb Państwa spółki Tauron Wydobycie.Rząd planuje, że sektorów konwencjonalnego wytwarzania energii mają zostać pozbawione także grupy Enea, Energa i PGE. NABE ma uwolnić grupy energetycznego od węglowego "balastu", źle postrzeganego przez instytucje finansowe. Bez aktywów węglowych grupom Enea, Energa, Tauron i PGE łatwiej będzie sięgać po pieniądze na planowane inwestycje w nisko i zeroemisyjne źródła energii oraz sieci dystrybucyjne.Po powstaniu NABE z grup Enea, Energa, PGE i Tauron pozostaną głównie spółki dystrybucyjne - wraz z segmentem ciepłowniczym i wytwarzaniem energii z OZE.Po powstaniu NABE może dojść do połączenia pozostałości z grup Enea, PGE i Tauron (to nie dotyczy natomiast grupy Energa, która już została przejęta przez PKN Orlen). W Tauronie mało kto sprzyja temu scenariuszowi.Ewentualna nominacja Pawła Szczeszka na prezesa katowickiej grupy mogłaby być wstępem do takiego połączenia. Obecny prezes Enei w przeszłości współpracował z Wojciechem Dąbrowskim, prezesem PGE. Wojciech Dąbrowski od stycznia 2016 r. do listopada 2017 r. był prezesem PGNiG Termika, gdzie m.in. przeprowadził proces akwizycji PEC Jastrzębie i SEJ Jastrzębie.Paweł Szczeszek w latach 2017-2018 pozostawał zastępcą prezesa PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa, a od 2016 r. do sierpnia 2017 r. - prezesem PEC w Jastrzębiu-Zdroju, Od grudnia 2018 r. do 26 maja 2020 r. zasiadał zaś w fotelu prezesa Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja, spółki z grupy PGE.Byłoby to kolejna próba wejścia do zarządu Taurona przedstawiciela kojarzonego z Wojciechem Dąbrowskim. Przypomnijmy, że od 1 kwietnia do 4 sierpnia 2021 r. szefem ślaskiego koncernu był Paweł Strączyński (od lutego 2020 r. do 31 marca 2021 r. pełnił funkcję wiceprezesa PGE ds. finansowych). W Tauronie natrafił na "opór materii": z jednej strony bardzo trudno szła współpraca ze starymi pracownikami, a z drugiej - był on politycznie atakowany przez polityków PiS z obszaru działalności Taurona (od Wrocławia, poprzez Opole i Katowice, po Kraków i Tarnów). W efekcie sam zrezygnował prezesowania Tauronowi.Z punktu widzenia dominującego akcjonariusza grup Enea, PGE i Tauron, jakim jest Skarb Państwa, konsolidacja firm energetycznych miałaby sens – byłyby to relatywnie niewielkie spółki o bardzo zbliżonej działalności, chcące rozwijać się w sektorze OZE. Konkurencja między nimi możliwa jest tylko w zasadzie w segmencie sprzedaży energii. Konsolidacja zwiększyłaby ich zdolności inwestycyjne w sektorach OZE i dystrybucji energii.Pracownicy Taurona obawiają się, że po takiej konsolidacji straciliby jednak podmiotowość; zamiast tego staliby się jednym z oddziałów dużej grupy pod przewodnictwem PGE. Sprzyjają więc raczej innym kandydatom - Arturowi Warzosze, który jest wspierany przez polityków Zjednoczonej Prawicy z południa Polski (chociaż Szczeszek też może tu mieć argumenty). Możliwe, że salomonowym wyjściem będzie powierzenie stanowiska prezesa Taurona wykazującemu się koncyliacyjnym podejściem Demskiemu (również politycznie umocowanemu w PiS, ale związanemu z Pomorzem).Z drugiej strony wiadomo, że jeśli w ogóle dojdzie do scalenia firm energetycznych skarbu państwa (nie wiadomo co na to na przykład organy ochrony konkurencji i Bruksela), to raczej nie szybko. W planach NABE powinna powstać do końca 2022 r. - i ewentualne dyskusje o konsolidacji pozostałych aktywów mogłyby się rozpocząć na początku 2023 r. A może później... po wyborach, jeśli PiS utrzyma władzę.Segment wytwarzania energii konwencjonalnej w grupie Tauron to - w dużej mierze - stare jednostki węglowe. Tauron może pochwalić się dwoma nowoczesnymi blokami: mającym wkrótce ponownie ruszyć blokiem 910 MW w Jaworznie i blokiem 460 MW w Elektrowni Łagisza.Sektor dystrybucji Taurona to już niekwestionowany krajowy czempion. Tauron, choć ma najmniejszy z czterech grup energetycznych teren dystrybucji pod względem obszaru (57 tys. km kwadratowych - ponad dwa razy mniejszy niż PGE z 122 tys. km kwadratowych), to ma najwięcej klientów w Polsce - czyli 5,7 mln. Drugie w tabeli PGE obsługuje 5,6 mln odbiorców (dane za I półrocze 2021 r.).Bardzo duża jest różnica w wielkości dystrybucji energii. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 r. wielkość dystrybucji Taurona była na poziomie 40 TWh (druga w stawce PGE miała 27,94 TWh).Udział Tauron Dystrybucji w dystrybucji energii elektrycznej do klientów końcowych w I półroczu 2021 r. wyniósł ok. 37 proc. Sieci dystrybucyjne Taurona obejmują ponad 18 proc. powierzchni kraju.Obszar geograficzny dystrybucji energii elektrycznej Taurona to obszar charakteryzujący się dużym uprzemysłowieniem i gęstym zaludnieniem, dzięki czemu sieć dystrybucyjna jest bardzo dobrze wykorzystana. Pod koniec trzeciego kwartału 2021 r. liczba klientów segmentu Dystrybucja wyniosła 5,8 mln.Sektor dystrybucji jest najbardziej zyskowny w grupie Tauron. W okresie pierwszych trzech kwartałów 2021 r. zysk EBITDA grupy Tauron wyniósł 3,7 mld zł, z czego udział dystrybucji był na poziomie 2,25 mld zł (czyli 61 proc.), a sektor wytwarzania – 1,31 mld zł. Warto zaznaczyć, że ujemna była EBITDA segmentu wydobycia – w wysokości 174,2 mln zł.Na koniec grudnia 2020 r. w grupie Tauron zatrudnionych było 25,5 tys. pracowników. Z czego najwięcej - bo 9,2 tys. - w segmencie dystrybucji. To ponad dwa razy więcej niż w wytwarzaniu (4,4 tys.) i także dużo więcej niż w wydobyciu (6,6 tys.).wiceprezes Taurona ds. strategii i rozwoju. Absolwent prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, studiów Executive Master of Business Administration Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z prawa podatkowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.W latach 2020-2021 członek zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego, a od lutego - 2020 r. do kwietnia 2020 r. przewodniczący Rady Nadzorczej Centralnego Portu Komunikacyjnego. W latach 2018-2019 wiceprezes ds. inwestycji i innowacji Grupy Lotos. Był również burmistrzem Miasta i Gminy Pelplin (2014-2018), zastępcą dyrektora oddziału/p.o. dyrektora oddziału/głównym specjalistą w Agencji Nieruchomości Rolnych w Gdańsku (2006-2014).wiceprezes Taurona ds. korporacyjnych. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie oraz studiów podyplomowych (europejskie stosunki finansowo-ekonomiczno-prawne) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.Od września 2020 r. do stycznia 2022 r. prezes Taurona Nowe Technologie (nadzorował strategiczne projekty dotyczące kogeneracji, odnawialnych źródeł energii oraz elektromobilności). Od listopada 2019 r. do września 2020 r. zastępca prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.W latach 2015-2019 - senatore Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji (PiS). W latach 2008-2015 związany z Najwyższą Izbą Kontroli (główny specjalista kontroli państwowej).Od 2008 r. do 2016 r. asystent w Instytucie Nauk Politycznych i Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Od 2006 r. do 2007 r. pierwszy wicewojewoda śląski.– prezes Enei. Absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki oraz Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Także studia podyplomowe w zakresie dyplomacji.Od grudnia 2018 r. do 26 maja 2020 r. prezes Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja, spółki z grupy PGE. W latach 2017-2018 - zastępca prezesa zarządu PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa. Od 2016 r. do sierpnia 2017 r. prezes zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu-Zdroju; wcześniej wiceprezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie.