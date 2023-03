Przyrost mocy wiatrowych mocno przyhamował. Zdecydowały dwa olbrzymie rynki

Po dwóch latach rekordowego wzrostu przyrost mocy w farmach wiatrowych na świecie w 2022 r. zmalał o 15 proc. Wiatr osłabł na dwóch olbrzymich rynkach.

Z wyliczeń BloombergNEF wynika, że w 2022 r. na całym świecie deweloperzy uruchomili farmy wiatrowe o mocy 86 GW. Kluczowa w branży pozostaje rola regulacji, zachęt i premii.

Aż 89 proc. nowych farm wiatrowych zostało zbudowanych na lądzie, moc oddanych do użytku nowych turbin morskich spadła do 9,1 GW.

Najwięcej turbin wiatrowych w 2022 r. dostarczyły kolejno chiński Goldwind, duński Vestas i amerykański GE.

Z raportu BloombergNEF 2022 Global Wind Turbine Market Shares wynika, że w 2022 r. na całym świecie deweloperzy uruchomili farmy wiatrowe o mocy 86 GW, czyli o 15 proc. mniejszej niż rok wcześniej.

Autorzy raportu wskazują przy tym na wstrzymanie rozwoju na dwóch największych rynkach energetyki wiatrowej na świecie: w Chinach i Stanach Zjednoczonych.

Przeważająca większość - aż 89 proc. - nowych farm wiatrowych została zbudowana na lądzie, ponieważ moc oddanych do użytku nowych turbin morskich spadła do 9,1 GW - co oznacza spadek o 46 proc. w porównaniu z 2021 r.

Chińczycy w energetyce wiatrowej trzymają się bardzo mocno

Z raportu wynika, że chiński producent Goldwind wyprzedził duński Vestas i jest na pierwszym miejscu w światowym rankingu dostawców turbin wiatrowych. W 2022 r. Goldwind dostarczył turbiny o mocy 12,7 GW, z czego prawie 90 proc. trafiło na rynek chiński.

Vestas dostarczył turbiny o łącznej mocy 12,3 GW w 2022 r., o 3 GW wyprzedzając amerykańskiego rywala GE, który był na trzecim miejscu. Oznacza to, że na podium rankingu - przy porównywalnych wolumenach produkcji - znaleźli się potentaci branży z Chin, Europy i Stanów Zjednoczonych.

Envision, kolejny producent z siedzibą w Chinach, zajął czwarte miejsce, a hiszpańsko-niemiecka grupa Siemens Gamesa oraz chiński Mingyang uplasowali się wspólnie na piątym miejscu.

Spadek tempa wzrostu morskiej energetyki wiatrowej ma być krótkotrwały

Analitycy BloombergNEF podkreślają, że moc nowych morskich farm wiatrowych gwałtownie spadła w 2022 r., rok po wygaśnięciu premii gwarantowanych dla morskich farm wiatrowych w Chinach.

Spadek został częściowo zrekompensowany silną aktywnością w Wielkiej Brytanii, która po raz pierwszy oddała do użytku ponad 3 GW morskich farm wiatrowych.

Europejscy producenci turbin wykorzystali okazję, ponieważ Vestas zapewnił sobie pierwsze miejsce w rankingu morskiej energetyki wiatrowej, wyprzedzając chińskiego producenta Shanghai Electric, a Mingyang zajął trzecie miejsce.

- Spodziewamy się, że spadek morskiej energetyki wiatrowej będzie krótkotrwały. Niemcy i Holandia ponownie zrealizują duże projekty w 2023 r., a jednocześnie branża rozwinie się na nowych rynkach, takich jak Francja i Tajwan - prognozuje Oliver Metcalfe, szef badań dot. energetyki wiatrowej w BloombergNEF.

Oczekiwane przyśpieszenie w Stanach Zjednoczonych

Z raportu wynika, że w Chinach w 2022 r. oddano 49 GW nowych mocy wiatrowych, co oznacza, że kraj ten odpowiadał za ponad połowę światowych przyrostów w energetyce wiatrowej.

Sześciu producentów turbin z siedzibą w Chinach znalazło się w pierwszej dziesiątce światowego rankingu BNEF. Chiny to drugi co do wielkości rynek nowych elektrowni wiatrowych. Pierwszym są Stany Zjednoczone, gdzie rynek skurczył się w 2022 r. o ponad 4 GW.

- Niepewność związana z przedłużeniem zachęt podatkowych dla projektów wiatrowych hamuje przemysł energetyki wiatrowej w Stanach Zjednoczonych od dwóch lat. Zmieniło się to wraz z uchwaleniem ustawy o ograniczaniu inflacji w 2022 r. Uważamy, że zachęty w ramach tej ustawy pomogą w zwiększeniu łącznej mocy 135 GW nowych mocy wiatrowych do 2030 r., udowadniając kluczową rolę, jaką rządy mogą i muszą odgrywać w dążeniu do neutralności emisyjnej - dodaje Oliver Metcalfe.