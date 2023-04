Przyśpiesza budowa problematycznej elektrociepłowni. Prace na finiszu

Budowa elektrociepłowni w Radlinie coraz bliżej finału. Trwa rozruch urządzeń. Po znacznym poślizgu inwestycja przyspiesza. Dla inwestora, spółki JSW Koks, to szansa na energetyczną niezależność.

EC Radlin zaspokoi potrzeby energetyczne koksowni, nadwyżki energii elektrycznej zasilą Krajowy System Energetyczny, a ciepło w wodzie grzewczej dostarczane będzie m.in. na potrzeby mieszkańców Radlina.

Firma JSW Koks to spółka skupiająca aktywa koksownicze Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Grupa kapitałowa JSW jest największym producentem węgla koksowego hard w Unii Europejskiej i jednym z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali.

Elektrociepłownia Radlin miała być gotowa zgodnie z planem w ciągu 29 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Podpisano ją w czerwcu 2019 r., zatem nowoczesna instalacja powinna być użytkowana od co najmniej roku.

Po drodze wykonawca, czyli spółka Rafako, oraz inwestor, którym jest JSW Koks, podpisali ugodę i aneks do umowy, której wartość wzrosła o 150,5 mln zł, do 447,4 mln zł. Dziś wszystko wskazuje na to, że prace są coraz bliżej finału.

Stan zaawansowania budowy EC przekroczył 90 proc.

- Pomimo występujących trudności na rynku usług i w dostępie do gotowych dóbr inwestycyjnych oraz zasobów ludzkich spowodowanych destrukcyjnym wpływem pandemii COVID-19 i wojny na Ukrainie na naszej budowie obserwujemy znaczące przyśpieszenie realizowanych prac prowadzonych przez Rafako - tłumaczy Roman Brańka, rzecznik prasowy JSW Koks.

Wykonawcy prowadzą prace m.in. w budynkach głównym i elektrycznym w zakresie technologii w części cieplno-mechanicznej, elektrycznej i układów zabezpieczeń. Do wykonania pozostało dokończenie montażu tzw. ścieżki gazowej, spalinowej i instalacji oczyszczania spalin.

Prace na budowie elektrociepłowni są coraz bliżej końca

Ostatnim etapem prac będzie przeprowadzenie rozruchu na gorąco, ruchów próbnych i sprawdzających oraz pomiarów gwarancyjnych.

JSW Koks, spółka z grupy kapitałowej JSW, przewiduje, że zakładany termin przekazania bloku energetycznego do eksploatacji w układzie podstawowym rozpocznie się od czerwca tego roku. W pełnym zakresie zakład będzie działał w drugiej połowie przyszłego roku.

W oku kamery: postęp prac można śledzić na stronie internetowej koksowniczej spółki

Budowana w koksowni Radlin jednostka będzie jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce, spełniającym wszystkie wymagania unijne, w szczególności tzw. konkluzje BAT (chodzi o wykorzystanie najlepszych dostępnych technologii) dla dużych obiektów energetycznego spalania.

Zgodnie z założeniami EC Radlin zaspokoi potrzeby energetyczne koksowni, a nadwyżki energii elektrycznej zasilą Krajowy System Energetyczny, natomiast ciepło w wodzie grzewczej dostarczane będzie na potrzeby Ruchu Marcel, kopalni należącej do Polskiej Grupy Górniczej oraz mieszkańców Radlina.

JSW Koks zakłada łącznie roczną produkcję ok. 486 tys. GJ pary technologicznej oraz wody grzewczej w ilości ok. 209 tys. GJ, a także 196 tys. MWh energii elektrycznej. Zadanie inwestycyjne obejmuje dwa kotły parowe o łącznej mocy około 104 MWt, zabudowę turbiny upustowo-kondensacyjnej o mocy ok. 32 MWe oraz człon ciepłowniczy o mocy 37 MWt, a także instalacje pomocnicze. Źródłem energii pierwotnej dla bloku będzie nadmiarowy gaz koksowniczy w ilości około 180 mln metrów sześciennych rocznie.