Przystanek przed dalszym wzrostem lub zapowiedź większej korekty na rynku CO2

Po rekordowym 150-proc. rajdzie w okresie od listopada 2020 roku do połowy maja 2021 roku, uprawnienia EUA znalazły się w fazie konsolidacji wyznaczonej przez stosunkowo szeroki zakres cen 50-58 euro/EUA - podaje w raporcie Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Jak ocenia, trudno w tej chwili przewidzieć, czy ta trwająca ok. 2,5 miesiąca stagnacja rynkowa jest tylko przystankiem do dalszych wzrostów, czy może sygnałem o „przegrzaniu” tego rynku i zapowiedzią jakiejś większej korekty, która sprowadzi ceny uprawnień poniżej poziomów 50 euro/EUA.

Zwyżki po spadkach

Spadki cen były kontynuowane aż do 12 lipca, kiedy zatrzymały się na wartości 51,62 euro. Według KOBiZE, na niższe poziomy cen uprawnień mogły mieć wpływ również informacje o wznowieniu wydawania bezpłatnych uprawnień instalacjom przez niektóre państwa członkowskie, np. Holandię i Szwecję (proces ten został zawieszony w lutym br.) oraz wyprzedaż uprawnień EUA przez brytyjskie instalacje, które po brexicie mają obowiązek zakupu uprawnień w UK ETS.Publikacja pakietu „Fit for 55”w dniu 14 lipca spowodowała nieznaczną zwyżkę cen do 53,28 euro. Później, do 23 lipca trwała realizacja zysków, na skutek której uprawnienia spadły do poziomu poniżej 51 euro.„Być może był to dobry moment do zakupu uprawnień przez instalacje z EU ETS po tak dużej korekcie spadkowej, ponieważ w końcówce lipca nastąpiło odreagowanie i odbicie cen do poziomów 54 euro/EUA. Tym bardziej, że na uwadze trzeba mieć fakt, iż w sierpniu, jak co roku, na rynku pierwotnym dostępnych będzie o 50 proc. mniej uprawnień, co wynika bezpośrednio z przepisów rozporządzenia aukcyjnego” - zaznacza KOBiZE.