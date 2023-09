Przyszedł czas na bateryjną rewolucję w polskiej energetyce

Najbliższe 5 lat w polskiej energetyce to będzie - obok ekspansji mocy OZE - także gwałtowny wzrost mocy i pojemności magazynów energii - mówi WNP.PL Sebastian Jabłoński, prezes Respect Energy Holding.

Aby umożliwić pełną dekarbonizację gospodarki potrzebujemy magazynów energii - mówi WNP.PL Sebastian Jabłoński, prezes Respect Energy Holding.

Jego zdaniem jesteśmy w stanie masowo i efektywnie kosztowo budować bateryjne magazyny energii, które dają natychmiastowe korzyści zarówno odbiorcom domowym, biznesowym, jak i całemu systemowi elektroenergetycznemu.

Docelowo model implementacji magazynów energii powinien być hybrydowy i obejmować wiele metod magazynowania energii, takich jak elektrownie szczytowo-pompowe, zielony wodór czy magazyny ciepła.

Sebastian Jabłoński będzie jednym z uczestników panelu "Nowa zrównoważona gospodarka", który odbędzie się w ramach konferencji PRECOP 28, zaplanowanej na 5 i 6 października 2023 r. w Katowicach.

Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska wylicza, że od 2019 do czerwca 2023 r. moc zainstalowana w OZE wzrosła o ponad 15,8 tys. MW.

- Jeżeli dokonamy porównania z 2015 r. mówimy o przyroście o blisko 18,3 tys. MW. Na koniec czerwca moc zainstalowana w OZE to 25,4 tys. MW. To 3,5-krotnie więcej niż 2015 r. - dodaje Anna Moskwa, podkreślając, że dzisiaj OZE to 40 proc. mocy zainstalowanych w krajowym systemie elektroenergetycznym.

Jak podaje szefowa MKiŚ, w perspektywie najbliższych 10 lat w krajowym systemie elektroenergetycznym mogą funkcjonować instalacje OZE o mocy 50 GW, z czego ponad 30 GW mocy będzie pochodzić ze źródeł fotowoltaicznych.

Resort klimatu wyliczył, że skumulowane nakłady inwestycyjne na nowe moce wytwórcze w sektorze elektroenergetyki mogą sięgnąć ok. 726,5 mld zł. Natomiast niezbędne nakłady inwestycyjne na rozwój infrastruktury sieciowej mogą wynieść nawet 500 mld zł.

Źródła to nie wszystko. Trzeba jeszcze umieć nimi zarządzać

- Skuteczna transformacja energetyczna to nie tylko budowanie nowych źródeł zielonej energii, ale przede wszystkim świadome zarządzanie ich wykorzystaniem - mówi WNP.PL Sebastian Jabłoński, prezes Respect Energy Holding.

Zwraca uwagę, że zdarza się co raz częściej, że wraz ze wzrostem mocy OZE konieczne jest ograniczanie produkcji zielonej energii, ponieważ sieć elektroenergetyczna nie jest w stanie tej energii przyjąć.

Dodatkowo, żeby zapewnić stabilność systemu elektroenergetycznego, potrzebna jest możliwość dostarczania energii na żądanie.

- To zapotrzebowanie jest obecnie realizowane przez konwencjonalne elektrownie systemowe, ale żeby umożliwić pełną dekarbonizacje gospodarki - potrzebujemy magazynów energii. Na przykład w postaci baterii, żeby mogły kumulować energię nadwyżkową w okresach największej produkcji OZE i wykorzystywać ją w godzinach ze zwiększonym zużyciem. Dotychczasowe technologie magazynowe były zbyt drogie, a zmienność cen na rynku i liczba OZE za mała, żeby masowe wdrożenie tych technologii miało sens - wskazuje Sebastian Jabłoński.

Bateryjne magazyny energii coraz tańsze. Dają natychmiastowe korzyści

- Jednak obecnie sytuacja uległa zmianie i teraz jesteśmy w stanie masowo, ale również efektywnie kosztowo, budować bateryjne magazyny energii, które dają natychmiastowe korzyści zarówno odbiorcom domowym, biznesowym, jak i całemu systemowi elektroenergetycznemu - zapewnia Sebastian Jabłoński.

Podkreśla, że docelowo model implementacji magazynów energii oczywiście powinien być hybrydowy i obejmować wiele metod magazynowania energii, takich jak elektrownie szczytowo-pompowe, zielony wodór czy magazyny ciepła.

- Jednakże bateryjne magazyny energii obecnie jesteśmy w stanie wdrażać najszybciej, więc prawdopodobnie najbliższe 5 lat w polskiej energetyce to będzie - obok ekspansji mocy OZE - także gwałtowny wzrost mocy i pojemności baterii - podsumowuje Sebastian Jabłoński.