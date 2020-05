Przyszłość Ostrołęki C. Solidarność 80 apeluje o analizę zgazowania węgla

Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarnosć 80, w kontekście stanowiska PKN Orlen dotyczącego gotowości do zaangażowania się w realizację budowy elektrowni Ostrołęka C pod warunkiem wykorzystania technologii opartej na paliwie gazowym, zaapelował do zarządu PKN Orlen o przeanalizowanie możliwości zastosowania procesu naziemnego zgazowania węgla.

- W związku z tym, iż w marcu br. firma Gaz-System i PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna podpisały umowę na przyłączenie Elektrowni Dolna Odra do sieci gazowej, droga elektrowni Ostrołęka C do Gazoportu jest już na wyciągnięcie dłoni, co budzi sprzeciw, oburzenie i społecznie nie może być zaakceptowane przez środowiska branżowe w obecnej sytuacji w kraju - napisali związkowcy.- Postępując w sposób patriotyczny w dobie kryzysu gospodarczego związanego m.in. z zakażeniem Covid-19, należy na chwilę zwolnić i zadać sobie pytanie, czy to nie ostatni dzwonek, żeby w końcu zadbać o naszą niezależność i suwerenność energetyczną, wykorzystując przy tym w pierwszej kolejności nasze bogate zasoby węglowe i surowcowe wybierane stacjonarnie „w czystej postaci” (…) – wskazali w liście związkowcy.PKN Orlen 19 maja 2020 poinformował, że stawia na rozwój aktywów energetycznych w kierunku źródeł nisko i zeroemisyjnych, a także, iż deklaruje wstępną gotowość do zaangażowania się w realizację budowy elektrowni Ostrołęka C pod warunkiem wykorzystania technologii opartej na paliwie gazowym.PKN Orlen, w wyniku wezwania na sprzedaż akcji Energii, przejął kontrolę nad Energą. Energa i Enea są wspólnikami spółki Elektrownia Ostrołęka. Spółka ta, budująca elektrownię węglową Ostrołęka C, dokonała niedawno odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych w łącznej wysokości około 1,027 mld zł.Natomiast Enea i Energa dokonały odpisów aktualizujących wartość udziałów w Elektrowni Ostrołęka, a Enea także odpisała także prawie 66 mln zł pożyczek z odsetkami. Odpisy, jak podały spółki, obniżą wynik netto grupy Energa za 2019 rok o około 443 mln zł, a wynik netto grupy Enea za 2019 rok o około 500,9 mln zł. Przy czym Enea i Energa podały, że ostateczne wielkości odpisów zostaną podane w sprawozdaniach za 2019 rok.