Przyszłość Veolii to paliwa alternatywne

- Osiągnięcie neutralności klimatycznej to złożony proces, który wymaga kompleksowego podejścia do prowadzenia biznesu. Mowa tu nie tylko o zmianach w zakresie miksu paliwowego, ale także kwestii rozwoju sieci przesyłowych, digitalizacji, czy też poprawie efektywności energetycznej – mówi Marcin Orłowski, Członek Zarządu oraz Dyrektor Operacyjny Grupy Veolia w Polsce, w rozmowie z portalem WNP.pl.

W lipcu 2021 roku Komisja Europejska przedstawiła pakiet „Fit for 55”. Zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu, pakiet ten zawiera zestaw środków regulacyjnych mających zbliżyć Unię Europejską oraz państwa członkowskie do osiągnięcia celu neutralności klimatycznej w 2050 r. W jaki sposób Veolia postrzega tego rodzaju działania?

Transformację ekologiczną zakładającą redukcję emisji o min. 55% do 2030 r., a docelowo neutralność klimatyczną w 2050 r. postrzegamy jako szansę nie tylko w kontekście tworzenia nowych modeli biznesowych oraz zmian operacyjnych, ale przede wszystkim jako szansę na poprawę jakości życia społeczeństwa. Veolia działa bowiem w sektorze usługowym w liniach ciepło-woda-odpady. Naszym celem jest rozwój, a tylko transformacja w kierunku wykorzystania nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań przynosi w tym zakresie najlepsze efekty.

Dyskusja o wyzwaniach związanych z neutralnością klimatyczną i działaniami transformacyjnymi, w obliczu dynamicznych zmian takich jak kryzys klimatyczny, pandemia, czy też konflikt zbrojny na Ukrainie ewoluuje. Z jednej strony widać chęć przyspieszenia działań, a z drugiej strony narasta świadomość, że już widać negatywne skutki z którymi będziemy musieli mierzyć się w dłuższej perspektywie. Mowa tu m.in. o wzroście kosztów materiałów budowlanych np. stali i cementu. W Veolii wierzymy, że mimo obecnych przejściowych problemów są obszary, w których rzeczywiście możemy przyspieszyć i realnie wpłynąć na kwestie ochrony środowiska, zmniejszyć zależności UE od importu surowców kopalnych, a także poprawić bezpieczeństwo energetyczne. Przyczyni się to także do zwiększenia odporności na sytuacje kryzysowe w przyszłości.

Proces transformacji energetyki oraz ciepłownictwa w opinii ekspertów wymaga kompleksowego podejścia zarówno do kwestii wykorzystania technologii, jak i zabezpieczenia społeczeństwa przed możliwym wzrostem cen. Jakie działania w tym zakresie podejmuje Veolia w Polsce?

Zgodnie z naszą strategią, która zakłada całkowitą eliminację węgla do 2030 r., transformację aktywów wytwórczych Veolii zamierzamy przeprowadzać w sposób etapowy, wdrażając rozwiązania, które zagwarantują zarówno bezpieczeństwo produkcji i dostaw ciepła oraz energii dla odbiorców, jak i możliwie niską cenę. W tym zakresie zamierzamy zastosować gaz jako paliwo przejściowe, które jednocześnie poprawi jakości życia poprzez obniżenie emisji CO2, SOx, NOx oraz pyłów.

W ramach naszych działań związanych z dekarbonizacją, w najbliższym czasie planujemy budowę dwóch nowych bloków w Poznaniu, bazujących na technologii wysokosprawnej kogeneracji gazowej. Będzie to kolejny krok na drodze eliminacji węgla z procesu produkcji energii elektrycznej i ciepła, który znacząco przybliży nas do celu neutralności klimatycznej. Na bieżąco poszukujemy również synergii z sektorem przemysłowym oraz samorządowym. W tym przypadku, stawiamy na rozwiązania zgodne z ideą Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Mowa tu o cieple odpadowym pochodzącym z przemysłowych procesów wytwórczych czy też ze ścieków, które przy wsparciu obecnie istniejących technologii takich jak wykorzystywany przez nas w Poznaniu akumulator ciepła, oferują realną poprawę bezpieczeństwa energetycznego.

Gaz jako surowiec kopalny również jest paliwem emisyjnym. Co więcej, wykorzystanie tego surowca budzi również obawy związane ze stabilnością dostaw. Jeszcze w kwietniu br. znaczący udział tego paliwa w imporcie do Polski oraz pozostałych krajów UE miała Rosja. Dziś jesteśmy świadkami “szantażu gazowego” realizowanego poprzez zatrzymanie dostaw gazu przez gazociąg jamalski. W jaki sposób firma zamierza zabezpieczyć odbiorców przed możliwymi zakłóceniami na rynku gazu?

Transformacja ekologiczna w Polsce nie odbędzie się z dnia na dzień. Jest to długotrwały proces, opierający się m.in. na szerokiej gamie źródeł energii oraz technologii, którego priorytetem musi być sprawiedliwość społeczna oraz kwestie ochrony środowiska. Gaz jest szczególnie ważnym paliwem dla ciepłownictwa, zwłaszcza w Polsce, gdzie sektor w dużej mierze uzależniony jest od węgla. Dlatego też powodzenie transformacji w kierunku neutralności klimatycznej w sektorze energetycznym nie będzie możliwe bez udziału gazu jako paliwa przejściowego. Jest on już bowiem sprawdzony w dostępnych obecnie na rynku technologiach, a także oferuje stabilność i niezawodność w dłuższej perspektywie.

Z tego właśnie względu, proces osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. w Grupie Veolia podzieliliśmy na konkretne etapy. Paliwo gazowe oferuje realne zmniejszenie emisji, a także zabezpieczenie stabilności dostaw energii. W naszych działaniach na bieżąco obserwujemy sytuację na rynkach paliw, a także działania zmierzające do dywersyfikacji źródeł importu gazu do kraju. Warto pamiętać, że Polska już wcześniej zrezygnowała z przedłużania kontraktu jamalskiego - rosyjski gaz miał więc płynąć do Polski wyłącznie do 31 grudnia br. Co istotne, termin oddania do użytku naszych nowych instalacji gazowych jest zbieżny z okresem uzyskania pełnej operacyjności nowego korytarza dostaw jakim jest „Baltic Pipe”. Stale monitorujemy także rozwój innych inicjatyw infrastrukturalnych takich jak rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu, czy też FSRU w Gdańsku. Ważnym paliwem alternatywnym w procesie dekarbonizacji, obok paliwa gazowego, może być również pre-RDF, czyli frakcja kaloryczna powstała w procesach odzysku i recyklingu odpadów komunalnych. Nie możemy też zapominać o paliwach, których przemysłowe wykorzystanie jest stale rozwijane.

O jakich paliwach mowa?

Mowa tu m.in. o wodorze, a także biometanie. W przypadku inwestycji w Poznaniu, nowe bloki już w momencie ich uruchomienia będą dostosowane do współspalania wodoru w udziale 10%. Wraz z rozwojem rynku oraz infrastruktury przesyłowej tego paliwa będziemy mogli sukcesywnie zwiększać udział wodoru do 60%, a nawet 100%.

Co więcej, Grupa Veolia jest jednym z sygnatariuszy „Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu”. Rozwój gazów zdekarbonizowanych traktujemy jako jeden z filarów naszej transformacji, który wraz z dalszym rozwojem rynku RDF, wykorzystywania biomasy, czy też OZE, pozwoli w przyszłości na odejście od gazu ziemnego, a w konsekwencji osiągnięcie neutralności klimatycznej. W naszej ocenie wykorzystanie potencjału sektora biogazowego przyczyni się do wzmocnienia konkurencyjności polskich przedsiębiorców, ale również do budowy nowych, innowacyjnych gałęzi gospodarki. Z tego względu na bieżąco uczestniczymy w pracach prowadzonych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z przedstawicielami świata nauki, biznesu oraz ekspertami w zakresie rozwoju nowatorskich rozwiązań.

Czy neutralność klimatyczną uda się osiągnąć wyłącznie poprzez zmianę paliwa oraz technologii w źródłach wytwórczych?

Osiągnięcie neutralności klimatycznej to złożony proces, który opiera się na kompleksowym podejściu do prowadzenia biznesu. Mowa tu nie tylko o zmianach w zakresie miksu paliwowego, ale także kwestii rozwoju sieci przesyłowych, digitalizacji, czy też poprawie efektywności energetycznej. W naszych działaniach kierujemy się ideą „efektywności energetycznej jako naszego pierwszego paliwa”. Z tego też względu nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań, które dzięki pozyskiwaniu i analizie danych pozwalają osiągnąć oszczędności zarówno po stronie klienta, jak i producenta. W tym przypadku mowa o zmniejszeniu zapotrzebowania na energię przy jednoczesnej redukcji zużycia surowców niezbędnych do jej produkcji. Przykładem tego rodzaju rozwiązania jest uruchomione przez nas w 2019 roku Centrum Zarządzania Energią – Hubgrade.

Nieustannie inwestujemy, także w rozwój sieci ciepłowniczych, które w przyszłości, dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii informatycznych oraz rozwoju rozproszonego rynku energii, umożliwią optymalne wykorzystanie możliwości naszych systemów i reagowanie na zmienny poziom zapotrzebowania na energię przez naszych klientów i odbiorców, co w konsekwencji przełoży się na pełną realizację celu, którym jest neutralność klimatyczna.

Czy Veolia jako organizacja jest gotowa na transformację wynikającą ze zmieniających się uwarunkowań?

W tym roku obchodzimy 25-lecie działalności Veolii w Polsce. Przez ten okres systematycznie rozwijaliśmy naszą działalność w sektorze energetycznym, gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-kanalizacyjnej. W związku z naszymi ambitnymi planami odnoszącymi się do transformacji ekologicznej, a także dynamicznymi zmianami zachodzącymi w naszym otoczeniu, dostosowaliśmy naszą organizację do realizacji nowych celów. Tego rodzaju działanie udało nam się zrealizować m.in. dzięki stworzeniu dedykowanego zespołu ekspertów do prac w ramach Programu Dekarbonizacyjnego, budowaniu kultury innowacji, a także poszerzaniu kompetencji naszych pracowników. Nie zamierzamy na tym poprzestawać. Przyszłość bowiem dzieje się na naszych oczach.