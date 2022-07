Przyszły tydzień kluczowy dla lądowych wiatraków. Rząd bierze się za 10H

W najbliższy wtorek (5 lipca 2022 - red.) Rada Ministrów zajmie się projektem nowelizacji tzw. ustawy 10H, która ma odblokować rozwój farm wiatrowych na lądzie - podało Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) zapowiedziało w komunikacie, że najbliższy wtorek (5 lipca 2022) Rada Ministrów zajmie się projektem nowelizacji tzw. ustawy 10H, która ma odblokować rozwój farm wiatrowych na lądzie.

Zobacz także: Zasada 10H zostaje, ale będzie można ją ominąć

Nowa ustawa zakłada, że to gminy i lokalna społeczność będą decydować, poprzez Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, czy na jej terenie powstaną farmy wiatrowe.

Czytaj również: Prezes URE: odblokowanie zasady 10H ewidentnie będzie impulsem do rozwoju instalacji wiatrowych

Ponadto, nowe regulacje mają też zapewnić właściwy poziom kontroli nad tym procesem przez władze gminne i społeczność lokalną, a także odpowiedni poziom bezpieczeństwa eksploatacji elektrowni wiatrowych przy pełnej informacji o planowanej inwestycji dla mieszkańców gmin, w których lokalizowane będą instalacje wiatrowe.

- Kiedy zmiany ustawowe wejdą w życie i odblokują nowe inwestycje, w ciągu kilku lat tj. do roku 2030 mogłoby powstać od 6 do 10 GW nowych mocy w lądowych farmach wiatrowych. Wtedy moc, łącznie z tym co już mamy, sięgałaby 18 - 20 GW- powiedział Janusz Gajowiecki, prezes PSEW, cytowany w komunikacie.