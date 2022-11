PSE: 11,95 mld zł wartości dodanej w polskiej gospodarce w 2021 roku

PSE w 2021 roku wytworzyły 11,95 mld zł wartości dodanej dla polskiej gospodarki, a odprowadziły 1,08 mld zł podatków i składek. W obydwóch wypadkach to więcej niż rok wcześniej. Szczegóły oraz wiele innych ważnych, nowych danych o PSE zawiera ich piąty z kolei raport wpływu.

PSE opublikowały zintegrowany raport wpływu za 2021 rok; pokazuje on wpływ działalności spółki na gospodarkę, finanse publiczne, społeczeństwo oraz środowisko naturalne.

Wygenerowana przez PSE w 2021 roku łączna wartość dodana dla krajowej gospodarki wyniosła 11,95 mld zł, o 82 proc. więcej niż w 2020 roku. Tak znacząca różnica jest efektem wdrożenia rynku mocy.

W 2021 roku, zgodnie z raportem wpływu, nakłady PSE na inwestycje infrastrukturalne wyniosły 969,7 mln zł. W latach 2023-2036 operator planuje przeznaczyć na ten cel około 36 mld zł.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) opublikowały zintegrowany raport wpływu za 2021 roku, który jest piątym takim raportem spółki. Operator pokazuje w nim w sposób zintegrowany dane finansowe i niefinansowe spółki, ale przede wszystkim pokazuje wpływ działalności PSE na gospodarkę, finanse publiczne, społeczeństwo oraz środowisko naturalne.

Raport ukazuje też stopień realizacji strategii biznesowej spółki na lata 2020-2030, w tym kierunki działań oraz inicjatywy z obszaru odpowiedzialnego biznesu. Dokument opisuje również podejście operatora do wyzwań, przed którymi stoi spółka i cały sektor elektroenergetyczny.

Wskaźniki niezawodności pracy systemu utrzymane na wysokim poziomie

- Kierunki i zakres rozwoju PSE wyznacza sukcesywnie wdrażana strategia organizacji do 2030 roku. Jest ona spójna z wizją nowoczesnego rynku energii elektrycznej i zakłada m.in. wzmocnienie bezpieczeństwa cybernetycznego oraz rozwój usług uodporniających nasz system elektroenergetyczny na zakłócenia, które mogłyby wpływać na jego niezawodną i stabilną pracę. Strategia koncentruje się także na przygotowaniu i wdrożeniu organizacji do nowej, nałożonej ustawowo na PSE roli Operatora Informacji Rynku Energii – podkreśla Eryk Kłossowski, prezes zarządu PSE.

- W świetle dynamicznych zmian zachodzących w naszym otoczeniu – zarówno prawnych, gospodarczych, jak i geopolitycznych - wnikliwie analizujemy różne scenariusze i podejmujemy inicjatywy, których celem jest mitygacja ryzyka zakłócenia dostaw energii elektrycznej i wzmacnianie bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Rozwijamy także narzędzia wspierające bilansowanie systemu, co jest istotne zwłaszcza w obliczu narastającego kryzysu energetycznego. O skuteczności takiego podejścia świadczy utrzymanie wysokich wskaźników niezawodności pracy systemu – powiedział Eryk Kłossowski.

Spółka szczegółowo przedstawia i opisuje w raporcie wpływu wskaźniki niezawodności pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Dla przykładu, w 2021 roku wskaźnik ciągłości dostaw energii elektrycznej, który określa pewność zasilania wszystkich odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowej, wyniósł 99,9988 proc. wobec 99,9999 proc. rok wcześniej.

Duży wzrost wartości dodanej generowanej dla krajowej gospodarki

W 2021 roku bezpośrednia wartość dodana wytworzona przez PSE w sektorze elektroenergetycznym wyniosła 3,04 mld zł, co rok do roku oznacza wzrost o prawie 9 proc.

Natomiast łączna wartość dodana dla krajowej gospodarki wygenerowana przez spółkę to blisko 12 mld zł ─ o 82 proc. więcej niż w 2020 roku. Tak znacząca różnica jest efektem wdrożenia rynku mocy.

W 2021 roku łączna kwota podatków, opłat i składek na ubezpieczenia społeczne odprowadzonych do budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych odprowadzonych przez PSE wyniosła około 1,08 mld zł, o 8,5 proc. więcej niż w 2020 roku.

W 2021 roku do budżetu centralnego trafiło 65,4 proc. łącznej kwoty podatków zapłaconych przez spółkę , a do budżetów lokalnych 34,6 proc. tych wpłat. W porównaniu do roku 2020, podatki wpłacone w roku 2021 do budżetu centralnego były wyższe o 63,5 mln zł, a do budżetów lokalnych, w sumie o 21 mln zł.

– Niezmiennie priorytetem PSE jest dbałość o obecne i przyszłe pokolenia, środowisko naturalne i klimat oraz bezpieczeństwo energetyczne kraju. Niezbędne do tego jest prowadzenie inwestycji w rozwój sieci przesyłowe, co jest jednym z naszych kluczowych celów – mówi Ada Konczalska, dyrektor Departamentu Komunikacji PSE.

– Nowoczesna i zaawansowana technologicznie sieć wzmocni niezawodność dostaw energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju i umożliwi wyprowadzenie mocy z nowych źródeł wytwarzania, w tym morskich farm wiatrowych. Wśród planowanych zadań jest m.in. budowa połączenia północ-południe w technologii najwyższych napięć prądu stałego (HVDC) – dodaje.

W 2021 nakłady PSE na inwestycje infrastrukturalne wyniosły 969,7 mln zł. W latach 2023-2036 operator planuje przeznaczyć na ten cel około 36 mld zł.

Wyliczenie śladu węglowego poszerzone; rekordowe przepływy energii w sieci

Wyliczenie śladu węglowego spółki w 2021 r. poszerzono o kolejne kategorie emisji gazów cieplarnianych. Według metody market-based (dla której stosuje się wskaźniki emisji specyficzne dla branży) odnotowano redukcję emisji o 19 proc. w stosunku do 2017 r., gdy wielkość emisji wyliczono po raz pierwszy. W porównaniu do 2020 r. nastąpił wzrost o 8 proc.

- Wyliczenie śladu węglowego poszerzyliśmy o dodatkowe kategorie z zakresu emisji pośrednich. Dążymy do coraz dokładniejszej identyfikacji działań, które PSE mogą podjąć na rzecz ograniczania swojego wpływu na klimat – mówi Małgorzata Jachimowska-Noworyta, pełnomocnik zarządu PSE ds. zrównoważonego rozwoju.

- Dodatkowo w raporcie przedstawiliśmy wyliczenia ekspertów PSE wskaźników wynikających z taksonomii, czyli systemu umożliwiającego jednolitą klasyfikację działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Chcemy dobrze przygotować się do procesu raportowania w kolejnych latach, gdy obowiązek publikacji tych danych zostanie nałożony na naszą spółkę – podkreśla Małgorzata Jachimowska-Noworyta.

Na wielkość emisji w dużym stopniu wpływa proces przesyłu energii elektrycznej, nierozerwalnie związany ze stratami energii. Rok 2021 był rekordowy dla spółki pod względem przepływów energii w sieci przesyłowej – liczony rok do roku wzrost energii wprowadzonej wyniósł 12 proc.

Te rekordowe przepływy, dzięki inwestycjom w infrastrukturę sieciową, nie wpłynęły znacząco na wskaźnik strat przesyłowych. W 2021 r. straty wyniosły 1 712 542 MWh, co stanowiło 1,47 proc. całkowitej energii wprowadzonej do systemu, wobec 1 457 807 MWh strat rok wcześniej, które stanowiły 1,40 proc. energii wprowadzonej do systemu.