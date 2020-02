PSE: aukcja główna rynku mocy na rok 2025 - 14 grudnia

Aukcja główna rynku mocy na rok dostaw 2025 odbędzie się 14 grudnia 2020 r. - poinformowały w piątek Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). Operator wyznaczył też termin akcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2022 - odbędą się 16 marca 2021 r.

Rynek mocy jest w założeniu mechanizmem wsparcia dla elektrowni i firm energetycznych, dla których ceny energii na rynku hurtowym w długim okresie nie gwarantują spłaty inwestycji w nowe, konwencjonalne jednostki wytwórcze, potrzebne dla utrzymania bezpiecznego funkcjonowania systemu energetycznego i zapewnienia dostaw energii elektrycznej. Zgodnie z ustawą moc jest towarem, który można kupować i sprzedawać. Jednostki - wyłaniane podczas aukcji do pełnienia tzw. obowiązku mocowego, polegającego na gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu oraz zobowiązaniu do faktycznej dostawy mocy w okresie zagrożenia - będą wynagradzane.



Rynek mocy zaczyna działać od początku 2021 r. Jego koszty poniosą końcowi odbiorcy energii elektrycznej, w postaci tzw. opłaty mocowej, która pojawi się na ich rachunkach od października 2020 r.