PSE i Litgrid zatwierdziły decyzje inwestycyjne dla Harmony Link

PSE i Litgrid, operatorzy systemów przesyłowych Polski i Litwy, podjęli ostateczne decyzje inwestycyjne dotyczące fazy realizacji projektu interkonektora Harmony Link - podmorskiej elektroenergetycznej linii pomiędzy Polską a Litwą. To największy z projektów synchronizacji państw bałtyckich z siecią Europy kontynentalnej.

Bezpieczeństwo energetyczne regionu

- Jest to kluczowy projekt umożliwiający synchronizację krajów bałtyckich. Gdyby nie podmorskie połączenie między Polską a Litwą, jakakolwiek wymiana handlowa między Europą kontynentalną a krajami bałtyckimi byłyby niemalże niewykonalna – ocenia Eryk Kłossowski, prezes zarządu PSE. - Realizując taki projekt wspieramy nie tylko naszych litewskich partnerów w ich ambicjach pełnej integracji z Europą. Przede wszystkim wspieramy wizję europejskiego rynku energii elektrycznej, budowanego w zgodzie z transformacją energetyczną na naszym kontynencie - zaznacza.Harmony Link będzie podmorską kablową linią elektroenergetyczną o długości ok. 330 km, z czego ok. 290 km będzie przebiegać drogą morską. Linia połączy stację elektroenergetyczną Żarnowiec w Polsce z przyszłą stacją elektroenergetyczną Darbėnai na Litwie. Interkonektor będzie oparty na technologii HVDC i będzie miał moc 700 MW. Przewidywany termin ukończenia prac to 2025 rok.Harmony Link będzie drugim połączeniem elektroenergetycznym pomiędzy Polską a Litwą. Od 2016 roku działa napowietrzna linia elektroenergetyczna LitPol Link, łącząca stacje elektroenergetyczne Ełk w Polsce i Alytus na Litwie. Kabel podmorski poprawi bezpieczeństwo energetyczne regionu, przyczyniając się do synchronizacji systemów elektroenergetycznych Litwy, Łotwy i Estonii z obszarem synchronicznym Europy kontynentalnej. Projekt jest współfinansowany, w ramach instrumentu UE „Łącząc Europę” (CEF), grantem o wartości ponad 500 mln euro. Całkowity koszt Harmony Link wynosi 700 mln euro.Polskie Sieci Elektroenergetyczne są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka zarządza siecią przesyłową, w której skład wchodzą umożliwiające przesył energii na duże odległości linie najwyższych napięć 400 kV oraz 220 kV o łącznej długości ponad 15 tys. km oraz 109 stacji elektroenergetycznych, służących do przetwarzania i rozdziału energii elektrycznej. Stacje są istotnymi elementami sieci przesyłowej. Ich zadaniem jest zmiana napięcia przesyłanej energii elektrycznej, obniżając je do poziomu, który umożliwia jej dostarczenie do gospodarstw domowych za pośrednictwem sieci lokalnych operatorów dystrybucyjnych.