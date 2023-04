PSE ograniczyło w niedzielę moc z fotowoltaiki o ok. 2,2 GW

Operator sieci przesyłowej energii elektrycznej PSE ograniczył w niedzielę moc polskich źródeł fotowoltaicznych o ok. 2,2 GW w celu zbilansowania systemu elektroenergetycznego.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Produkcja OZE była zbyt wysoka w stosunku do potrzeb systemu i możliwości eksportu.

Jak poinformowało w niedzielę po południu PSE, w polskim systemie elektroenergetycznym wystąpiła nadwyżka produkcji energii elektrycznej w stosunku do zapotrzebowania. Główną przyczyną była wysoka generacja źródeł fotowoltaicznych ze względu na słoneczny dzień. Stosunkowo dużo energii dostarczały także farmy wiatrowe.

W związku z tym i po wyczerpaniu innych możliwości rano PSE ogłosiły tzw. zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, co pozwala na odłączanie od sieci źródeł odnawialnych. Operator w przeszłości kilkukrotnie redukował w ten sposób produkcję farm wiatrowych, w niedzielę po raz pierwszy polecił ograniczenie generacji źródeł fotowoltaicznych przyłączonych do sieci średniego napięcia - poniżej 110 kV, a skala redukcji sięgnęła mocy 2,2 GW. W zbilansowaniu systemu pomogła współpraca międzyoperatorska, w ramach której uzgodniono awaryjny eksport energii do sąsiednich systemów w wielkości sięgającej 1,7 GW - podkreśliło PSE.

Operator dodał, że działania te zapewniły bezpieczne funkcjonowanie krajowego systemu elektroenergetycznego, nie odnotowano zakłóceń w dostawach energii elektrycznej dla obiorców.

Zgodnie z danymi operatora moc źródeł fotowoltaicznych na 1 kwietnia br. wynosiła ok. 13 GW, zaś moc osiągalna źródeł farm wiatrowych to około 9,5 GW. Tymczasem w niedzielę maksymalne zapotrzebowanie na moc w polskim systemie wynosiło ok. 15,5 GW przy prognozowanej generacji OZE na poziomie 10 GW. Tymczasem minimalny poziom produkcji elektrowni systemowych - węglowych i gazowych - jest rzędu 9 GW.