PSE określiły warunki przyłączenia do sieci dla elektrowni gazowej w Ostrołęce

Polskie Sieci Elektroenergetyczne określiły w czerwcu warunki przyłączenia do sieci konwencjonalnego bloku o mocy 782 MW w elektrowni w Ostrołęce - poinformowało w czwartek PSE. Chodzi o elektrownię gazową, która powstanie w miejsce planowanej węglowej.

Jak wynika z informacji PSE, operator zmienił warunki przyłączenia, które wcześniej dotyczyły źródła konwencjonalnego o mocy 1000 MW.

W piątek należąca do grupy PKN Orlen Energa podpisała z GE Power aneks do kontraktu na budowę elektrowni Ostrołęka C. Zgodnie z aneksem, zamiast 1000 MW bloku na węgiel powstanie tam blok gazowy o mocy 745 MW za ok. 2,5 mld zł. Powstanie do 2025 r. na terenie pierwotnie wykorzystanym w projekcie budowy bloku węglowego.

Prace nad projektem nowego bloku węglowego w Elektrowni Ostrołęka Energa zaczęły się w 2009 r. We wrześniu 2012 r. spółka je wstrzymała, nie mogąc pozyskać finansowania z rynku. Energa uznała, że dopiero udział partnera strategicznego umożliwi budowę.



Jesienią 2016 r. połowę udziałów w projekcie kupiła Enea. Wiosną 2018 r. konsorcjum GE Power i Alstom wygrało przetarg na budowę 1000 MW bloku na węgiel kamienny za nieco ponad 6 mld zł. Polecenie rozpoczęcia prac budowlanych wydano z końcem 2018 r., jednak wiosną 2020 r. budowę zawieszono.

W maju 2020 r. Energa i Enea poinformowały o utworzenie przez spółkę celową odpisu aktualizującego wartość inwestycji w Ostrołęce na 1 mld zł. W marcu 2021 r. ruszyła rozbiórka wybudowanych elementów.