PSE poleciły wyłączanie OZE. Podaż energii większa od popytu o 3 GW

PSE ze względu na skalę nadpodaży energii elektrycznej 23 kwietnia 2023 przekraczającą 3000 MW w celu zbilansowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego poleciły redukcję generacji źródeł OZE.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) ogłosiły 23 kwietnia 2023 roku stan zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w rozumieniu art. 3 pkt. 16d prawa energetycznego z powodu potrzeby sięgnięcia po redukcję generacji źródeł OZE przyłączonych do średniego napięcia.

Wskazana wyżej redukcja OZE jest możliwa dopiero po ogłoszeniu zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.

Pogoda sprzyja dużej produkcja energii z OZE, a w niedzielę popyt niski

Co się wydarzyło, że PSE poleciły wyłączanie OZE? Podobnie jak już zdarzało kilka razy w przeszłości także 23 kwietnia 2023 roku w systemie elektroenergetycznym występuje nadwyżka podaży energii elektrycznej w stosunku do zapotrzebowania i aby zbilansować podaż i popyt konieczne jest wyłączanie OZE.

Przyczyną nadwyżki energii elektrycznej w systemie jest tym razem wysoka produkcja energii przez źródła OZE, czemu sprzyjają warunki pogodowe przy jednocześnie niskim zapotrzebowaniu na energię ze względu na dzień wolny od pracy ( niedziela).

PSE w celu równoważenia podaży i popytu na energii elektryczną stosują dostępne środki, w szczególności zaniżenie produkcji przez elektrownie konwencjonalne. Ale zaniżanie produkcji źródeł konwencjonalnych ma granice wyznaczane przez minimalną liczbę bloków konwencjonalnych w elektrowniach systemowych, które są niezbędne dla zapewnienia technicznej stabilności systemu.

Moc osiągalna samych elektrowni fotowoltaicznych sięgnęła już 13 tys. MW

To minimum jest pochodną wymagań niezbędnych dla dotrzymania parametrów technicznych KSE (m.in. regulacji napięcia i częstotliwości) oraz minimów technicznych elektrowni.

Na początku 2023 roku PSE informowały, że systemowe minimum techniczne waha się od około 9 tys. MW w zimie do około 7 tys. MW latem.

PSE podały, że ze względu na skalę nadpodaży energii elektrycznej 23 kwietnia 2023 r., przekraczającą 3000 MW, konieczna będzie redukcja generacji źródeł OZE, w tym źródeł OZE przyłączonych do sieci średniego napięcia, a prawdopodobnie też przyłączonych do sieci niskiego napięcia.

Moc osiągalna źródeł fotowoltaicznych (PV) według stanu na 1.04.2023 r., to około 13 GW, zaś moc osiągalna źródeł farm wiatrowych (FW), to około 9,5 GW. Dotychczas najwyższą generację PV odnotowano 21.04.2023 r, kiedy sięgnęła ona ponad 8,4 GW, zaś rekord generacji farm wiatrowych wystąpił 20.02.2023 r. i wyniósł on 7,9 GW.