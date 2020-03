PSE: System elektroenergetyczny pracuje bezpiecznie w całej Polsce

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) pełniące rolę Operatora Systemu Przesyłowego w Polsce, wdrożyły szereg działań organizacyjnych i prewencyjnych, których celem jest zabezpieczenie niezakłóconego przesyłu energii elektrycznej i bezpieczeństwa energetycznego kraju podczas epidemii koronawirusa w Polsce i Europie. System pracuje bezpiecznie w całej Polsce - poinformowały PSE.

Wszystkie spotkania prowadzone są w formie wideo- lub telekonferencji.PSE podają ponadto, że wobec wszystkich pracowników i firm wykonawczych na bieżąco prowadzone są działania informacyjne i komunikacja z zakresu higieny i bezpieczeństwa pracy oraz zachowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem. Problemem jest, nie ukrywa firma, zaopatrzenie w środki ochrony indywidualnej, jednak jak zaznacza jest on sukcesywnie minimalizowany.- Wszyscy pracujemy ciężko i w trudnych warunkach, ale dzięki naszym wspólnym wysiłkom oraz odpowiedzialności i zaangażowaniu pracowników PSE, system elektroenergetyczny w naszym kraju jest bezpieczny, a dostawy energii elektrycznej do wszystkich regionów Polski jak dotąd są niezakłócone - podkreśla prezes PSE. - W tej niezwykle dotkliwej dla wszystkich sytuacji, w miarę możliwości włączamy się w pomoc dla służby zdrowia oraz instytucji podejmujących walkę z epidemią, co stanowi wymiar społecznej odpowiedzialności naszego biznesu– dodaje Eryk Kłossowski.