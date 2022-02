PSE szukają firm budowlanych do współpracy

Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe, które mają co najmniej milion złotych rocznego obrotu, mogą ubiegać się o zawarcie z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi umowy ramowej o wykonawstwo. PSE planują zawrzeć umowy z 20 wykonawcami, a termin składania ofert to 28 lutego 2022 r.

W przyszłym tygodniu Polskie Sieci Elektroenergetyczne planują ogłoszenie kolejnego przetargu na umowy ramowe dla robót budowlanych o większym zakresie rzeczowym i finansowym.Wyłonionych zostanie w nim 10 wykonawców. Wartość tego postępowania to 550 milionów złotych.Polskie Sieci Elektroenergetyczne są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka zarządza siecią przesyłową, w której skład wchodzą umożliwiające przesył energii na duże odległości linie najwyższych napięć 400 kV oraz 220 kV o łącznej długości ponad 15 tysięcy kilometrów oraz 109 stacji elektroenergetycznych, służących do przetwarzania i rozdziału energii elektrycznej.Polskie Sieci Elektroenergetyczne realizują program inwestycyjny obejmujący ponad 170 projektów o wartości około 14 miliardów zł. W rezultacie do 2030 r. powstanie blisko 3 600 km nowych linii 400 kV, a modernizację przejdzie 1600 km linii najwyższych napięć i 44 stacje elektroenergetyczne.