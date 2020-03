PSE: udane testy usługi DSR - ograniczenia zużycia na żądanie operatora

Wszystkie testy usług DSR, czyli ograniczenia zużycia energii elektrycznej na żądanie operatora, zakontraktowane w ramach tzw. Programu Gwarantowanego na okres zimowy 2020 r. wypadły pozytywnie - poinformowały we wtorek Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Obowiązkowe testy redukcji zużycia energii elektrycznej zostały przeprowadzone w lutym 2020 r. Pozytywny wynik potwierdza zdolność do redukcji zużycia energii elektrycznej na polecenie operatora systemu przesyłowego zgodnie z zakontraktowanymi parametrami - podkreśliły PSE. Testowano usługi zakontraktowane na okres zimowy - czyli od 1 lutego do 31 marca oraz od 1 października do 30 listopada 2020 r.

Na okres zimowy 2020 r. PSE zakontraktowały w ramach DSR 612 MW mocy gwarantowanej. Operator podpisał odpowiednie umowy z dwoma podmiotami z branży hutniczej, dwoma wytwórcami energii oraz dwoma podmiotami, agregującymi i zarządzającymi usługami DSR.

PSE podkreślają, że usługi DSR są jednym z narzędzi, służących do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i niezawodności pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej. Dzięki pozyskaniu wykonawców tych usług zwiększy się pewność zasilania odbiorców i wzrośnie możliwość uniknięcia ewentualnych ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w sytuacjach niedoboru mocy w systemie - przypomniał operator. Podmioty świadczące usługę DSR zyskują dzięki niej możliwość uzyskania dodatkowych przychodów.