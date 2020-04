PSEW chce przedłużenia aukcyjnego systemu wsparcia OZE

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) wnioskuje do ministra klimatu o rozpoczęcie prac mających na celu przedłużenie obowiązującego w Polsce aukcyjnego systemu wsparcia rozwoju OZE w niezmienionym kształcie co najmniej do 2026 roku. Aktualny aukcyjny system wsparcia OZE, jak wskazuje PSEW, zgodnie z decyzją notyfikacyjną Komisji Europejskiej z końca grudnia 2017 roku, będzie obowiązywał do końca czerwca 2021 roku.