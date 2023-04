PSEW tworzy Polski Pawilon branży wiatrowej w Kopenhadze

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej po raz kolejny tworzy polską strefę podczas międzynarodowych targów, tym razem na konferencji Wind Europe Annual Event w Kopenhadze w dniach 25-27 kwietnia. W strefie PSEW znajdą się najwięksi giganci polskiego rynku transformacji energetycznej. Tematem dominującym tegorocznego stoiska będzie budowanie stabilnego łańcucha dostaw i współpracy z międzynarodowymi kontrahentami dla energetyki wiatrowej.

Rosnące ceny energii elektrycznej, coraz pilniejsza potrzeba ochrony klimatu i redukcji gazów cieplarnianych spowodowały, że intensywny rozwój odnawialnych źródeł energii, w tym energetyki wiatrowej, został uznany za globalny priorytet gospodarczy. Dzięki spadającym kosztom instalacji, inwestycji OZE, zielona energetyka stała się poważną alternatywą dla tradycyjnej, wykorzystującej paliwa kopalne.

Konferencja Wind Europe w Kopenhadze to jedno z ważniejszych wydarzeń dla przedstawicieli branży energetyki wiatrowej, podczas której prezentują się kraje, inwestorzy i poddostawcy z całej Europy. Nie zabraknie tam więc polskiego akcentu w strefie zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

Polski Pawilon PSEW otwiera partnerom nieograniczone możliwości w zakresie spotkań B2B. W ramach promocyjnego stoiska, polscy przedsiębiorcy będą mieli okazję odbyć spotkania z najważniejszymi w branży podmiotami norweskimi i duńskimi.

To doskonałe miejsce do budowania bazy kontaktów oraz nawiązywania nowych relacji i partnerstwa. Poruszane tematy sięgają od łańcuchów dostaw do pozwoleń, aż do sieci i zrównoważonego rozwoju, finansów i oceny zasobów. Spotkania odbywają się z wkładem całego sektora, polityki, organizacji pozarządowych i wielu innych. Wśród Partnerów stoiska znajdują się w tym roku m.in.: PGE Baltica, Polenergia, Famur, Projmors, Vulcan i inne.

PSEW od blisko 25 lat buduje silną pozycję polskich firm z branży wiatrowej na arenie międzynarodowej i pomaga zaprezentować się krajowym przedsiębiorstwom jako ekspertów w swojej dziedzinie. Polskie stoisko podczas europejskiego wydarzenia to nie tylko renoma, ale i szansa na nawiązanie realnych współpracy.

- Polska strefa na międzynarodowym wydarzeniu wysokiej rangi to dla nas duże wyróżnienie. Cieszymy się, że razem z kluczowymi polskimi koncernami energetycznymi możemy pokazać ogromny potencjał jaki drzemie w polskim rynku wiatrowym. Jako kraj mamy wiele do zaoferowania w zakresie odblokowanych inwestycji w onshore oraz dynamicznie rozwijającej się technologii offshore. Duże zainteresowanie Polskim Pawilonem świadczy o rosnącej roli Polski w europejskiej transformacji sektora energetycznego – podkreśla Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Według zaprezentowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska nowej strategii PEP2040 nastąpi czterokrotny wzrost mocy z OZE do roku 2040, co zagwarantuje ponad 50% udziału w produkcji energii elektrycznej w Polsce. Zapowiadana moc zainstalowana elektrowni wiatrowych na morzu ma wynieść 5,9 GW w 2030 r. oraz 18 GW w 2040 r., a dla lądowych elektrowni wiatrowych kolejno 14 GW oraz 20 GW w latach 2030 i 2040.

Podczas trzydniowej Konferencji WindEurope odbędzie się także zorganizowane przez PAIH we współpracy z PSEW seminarium polsko-duńsko-norweskie, którego celem jest wzmocnienie polsko-duńskiej oraz polsko-norweskiej współpracy w sektorze morskiej energetyki wiatrowej. Networking oraz debatę ekspercką poświęconą tematyce budowania łańcuchów dostaw dla MEW otworzy minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Panelistami oraz uczestnikami wydarzenia towarzyszącego będą przedstawiciele największych polskich, duńskich i norweskich spółek z sektora offshore.