PSG włącza się w budowę gospodarki wodorowej

Polska Spółka Gazownictwa dołączyła do partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i weźmie udział w tworzeniu sektorowego porozumienia wodorowego - przekazała PAP spółka. PSG bada m.in. możliwości transportu wodoru jako domieszki do gazu ziemnego.

PSG wyjaśniła, że celem partnerstwa jest wypracowanie, podpisanie i realizacja porozumienia sektorowego o współpracy na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce, w tym technologii wodorowych i krajowego łańcucha wartości - czyli Polskiego porozumienia wodorowego. Spółka ma także aktywnie uczestniczyć w opracowaniu planu inwestycji wodorowych, czyli zestawienia priorytetowych projektów, które mają m.in. zapewnić rozwój sieci dystrybucji wodoru. Firma dołączyła do partnerstwa w połowie grudnia ub.r.

PSG zwróciła uwagę, że zgodnie z planem, niezbędne jest wybudowanie rurociągu dedykowanego jedynie dla wodoru oraz wsparcie rozwoju i upowszechnienia metod jego produkcji z odnawialnych źródeł energii. Zapewniono jednocześnie, że dołączenie do porozumienia nie będzie skutkowało wykluczeniem z obrotu wodoru produkowanego ze źródeł konwencjonalnych, np. wytwarzanego z gazu ziemnego.

W związku z polityką klimatyczną Unii Europejskiej, której konsekwencją jest ograniczenie emisji CO2 oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii, PSG od wielu lat analizuje możliwości technologiczne i regulacyjne dotyczące transportu gazu ziemnego z domieszką innych gazów, przede wszystkim wytworzonych ze źródeł OZE tj. biometanu, wodoru oraz syntetycznego gazu ziemnego.

"Naszym zdaniem modernizacja i rozbudowa sieci gazowych w kierunku dystrybucji paliw gazowych OZE pozwoli także pozyskać nowych odbiorców z sektorów energetycznego, transportowego, a także sektorów przemysłowych, które wykorzystują paliwo gazowe w celu ograniczania śladu węglowego swoich wyrobów. To działanie wpłynie również na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski" - podkreślono.

PSG poinformowała, że w ramach przygotowania spółki na wprowadzanie do sieci dystrybucyjnej wodoru, w pierwszej kolejności analizuje możliwości jego transportu siecią dystrybucyjną w postaci domieszki do gazu ziemnego. Badany jest również konieczny stopień modernizacji sieci. "W kwestii dystrybucji wodoru widać szereg wyzwań technicznych - wiążą się one m.in. z koniecznością zbadania jego wpływu na prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie komponentów sieci gazowej" - zwrócono uwagę.

Przypomniano, że w połowie 2020 r. PGNiG zaprezentowała swoje plany na przyłączanie biometanowni do sieci dystrybucyjnej. "Dystrybucja tzw. gazów odnawialnych, przede wszystkim biometanu oraz wodoru, jest ambitnym wyzwaniem dla PSG, zwłaszcza w aspekcie zwiększenia wykorzystywania paliw gazowych w ciepłownictwie do zastąpienia węgla. Zaangażowanie się w ten sposób w transformację energetyczną otwiera nowe szanse dla spółki w perspektywie po 2040 r. kiedy spodziewany jest początek procesu odchodzenia od gazu ziemnego jako paliwa przejściowego i kiedy wodór ma stać się jednym z głównych nośników energii na świecie" - zauważono.

W związku z tym - zakładając przyszły, istotny udział biometanu w rynku energii - PSG do 2025 r. chce uzyskać zdolność do dystrybucji minimum 1 mld m sześc. tego gazu rocznie. Od 2030 r. może to być nawet 4 mld m sześc. biometanu.

Spółka zwróciła uwagę, że gazowe sieci dystrybucyjne w Polsce nie były dotychczas zasilane paliwem ze źródeł odnawialnych. "Do tego na razie nie ma jeszcze mechanizmów wsparcia inwestycji w zakresie wytwarzania biometanu, przyłączenia tego typu źródeł do sieci gazowej oraz mechanizmów rozliczeń wydatków związanych z dystrybucją paliw odnawialnych" - wskazano.

PSG dodała, że wytwórnie biometanu zlokalizowane są zwykle w oddali od potencjalnych odbiorców gazu, a istniejące lokalne sieci dystrybucyjne w znacznej mierze nie mają wystarczającego "poziomu chłonności" dla przyjmowania tego paliwa.

Dlatego - jak wytłumaczono - przyłączenie instalacji biometanowni może być możliwe zwykle po wybudowaniu odcinka gazociągu o znacznej długości - z reguły ponad 10 km - i zamontowania układu sprężarek w celu zatłoczenia gazu do sieci wysokiego ciśnienia, a to z kolei wymaga dużych inwestycji.

"Będziemy gotowi współuczestniczyć w biometanowej ewolucji. PSG liczy, że ta transformacja nie będzie gwałtowna i rewolucyjna, lecz będzie dobrze przemyślaną dynamiczną przemianą" - podsumowała spółka.

Polska Spółka Gazownictwa należy do Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Jest ona liderem na rynku dystrybucji gazu w Polsce i największym operatorem systemu dystrybucyjnego gazu w Europie. Spółka eksploatuje sieć gazową o długości około 193 tys. km, co stanowi 97 proc. sieci dystrybucyjnej gazu w Polsce. Dostarcza rocznie ponad 11,5 mld m sześc. paliwa gazowego do ponad 7,2 mln klientów.