PSL proponuje obniżkę VAT na energię elektryczną

Szukamy rozwiązań, które ulżą budżetom Polaków, dlatego proponujemy obniżkę VAT na energię elektryczną z 23 proc. do 8 proc. - oświadczyli we wtorek posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego. Według nich, podobne rozwiązania proponuje się w wielu innych krajach Unii Europejskiej.

Poseł Mieczysław Kasprzak mówił w Sejmie, że od pewnego czasu jesteśmy świadkami gwałtownego wzrostu cen energii elektrycznej.

Poseł Andrzej Grzyb (PSL) podkreślił, że wzrost cen energii to również impuls inflacyjny, a ta inflacja według ostatnich danych wyniosła we wrześniu ponad 5,8 procent.

Posłowie PSL podkreślają, że wiele rządów w UE rozważa obniżki podatow od

💬 Proponujemy obniżkę VAT na energię elektryczną z 23% do 8%. To proste rozwiązanie, które będzie walczyć z #drożyznaPiS i może być wprowadzone na następnym posiedzeniu Sejmu. Szukajmy rozwiązań, które ulżą budżetom Polaków.



🍀@KasprzakMiecz

📍Sejm pic.twitter.com/gXN7WbdG5N — 🍀 PSL (@nowePSL) October 19, 2021

W poszukiwaniu rozwiązań

Jak walczyć z drożyzną?

- Nie doczekaliśmy się odpowiedzi na pytanie: co rząd PiS zamierza zrobić z drożyzną i stąd składamy ten projekt ustawy, który dotyczy w pierwszym kroku powstrzymania wzrostu cen energii elektrycznej" - zaznaczył Grzyb.



Według niego, w wielu innych krajach UE również proponuje się takie rozwiązania.



W piątek w wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano informację o projekcie noweli Prawa energetycznego oraz niektórych innych ustaw, który ma definiować ubóstwo energetyczne. Projekt zakłada m.in. poszerzenie kręgu osób kwalifikujących się jako odbiorcy wrażliwi energii elektrycznej, zmienia też kryteria przyznawania dodatku energetycznego, jak również ma wprowadzić zakaz wstrzymania dostaw prądu dla takiej grupy odbiorców. Nowe rozwiązania mają zacząć obowiązywać od nowego roku.



Również w piątek premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że w 2022 r. na dopłaty do prądu rząd przeznaczy co najmniej 1,5 mld zł.



- W swoich kalkulacjach, założeniach dotyczących przyszłorocznego budżetu dopuszczamy wydatki nawet między trzy a pięć miliardów złotych - dodał szef rządu podczas serii pytań i odpowiedzi na swoim profilu na Facebooku.



Szef resortu klimatu i środowiska Michał Kurtyka poinformował w rozmowie z PAP, że polski rząd skieruje do Komisji Europejskiej oraz innych państw członkowskich UE tzw. non paper, w którym apelować będziemy o pilne podjęcie działań przez decydentów unijnych ws. skokowo drożejących cen energii.