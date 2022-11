Punkt zwrotny na rynku CO2, ceny znów w górę

Po okresie dynamicznych spadków na rynku uprawnień do emisji (o ponad 30 proc.) na przełomie sierpnia i września, przez większą część października ceny uprawnień stabilizowały się w przedziale 64-69 euro. Potem jednak nastąpiły wzrosty i miesiąc zakończył się z ceną ok. 81 euro.

Przełomowym momentem dla rynku CO2 w październiku było trwałe przełamanie od dołu technicznego poziomu 70 euro, co przyczyniło się do zakończenia miesiąca na poziomie ok. 81 euro.

Fundamentalnie, mogły sprzyjać temu bardzo duże spadki cen na rynkach gazu i energii, co mogło dawać nadzieję na odbudowę produkcji przez przemysł i doprowadzić do zwiększenia popytu na uprawnienia EUA.

Statystycznie, ceny uprawnień EUA na rynku spot giełd ICE oraz EEX w październiku 2022 r. wzrosły z 66,41 do 79,68 euro za EUA.

"W pierwszych trzech tygodniach października 2022 r. ceny uprawnień konsolidowały się w obszarze wyznaczonym przedziałem ok. 65-70 euro. To niezdecydowanie inwestorów, co do kierunku, w którym powinny kształtować się ceny, mogło wynikać z kliku czynników. Po pierwsze, wciąż nie było jasności w jakim ostatecznie kształcie zostanie wdrożone zwiększenie podaży uprawnień w systemie EU ETS w ramach programu REPowerEU (zwiększenie liczby sprzedawanych uprawnień na aukcjach ma sfinansować koszty uniezależnienia się od paliw z Rosji)" - czytamy w raporcie Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).

Działania przeciwdziałające zbyt szybkim wzrostom cen uprawnień

Jak dodano, wciąż pewną niewiadomą jest np. liczba uprawnień, która ma być sprzedawana, okres ich sprzedaży czy źródło ich dystrybucji.

W tym ostatnim przypadku, zdaniem większości ekspertów, pro-wzrostowo na ceny uprawnień powinien wpłynąć bardziej prawdopodobny tzw. frontloading uprawnień z aukcji, czyli zwiększenie puli uprawnień dostępnych na aukcjach z puli, które byłyby sprzedawane pod koniec obecnego okresu rozliczeniowego, niż ich uwolnienie z rezerwy MSR.

Po drugie, za ograniczeniem wzrostów cen uprawnień, mogło przemawiać zagrażające Europie ryzyko recesji oraz informacje o bliskiej finalizacji pakietu Fit For 55 (reformy EU ETS i podatku granicznego CBAM), który jest procedowany w ramach tzw. trilogu.

Zdaniem KOBiZE, w tym ostatnim przypadku należy brać pod uwagę, że w dobie kryzysu energetycznego przeforsowane zostaną przepisy łagodzące kosztowe skutki działania EU ETS (dla przemysłu i konsumentów) i przeciwdziałające zbyt szybkim wzrostom cen uprawnień.

Punkt wrotny i mocne wybicie. Ważny sygnał dla inwestorów

KOBiZE zwraca uwagę, że punktem zwrotnym dla rynku uprawnień okazał się być dzień 24 października, w którym nastąpiło mocne wybicie bardzo ważnego technicznie poziomu 70 euro. Był to sygnał dla inwestorów, że na rynku od tej pory będzie dominowała strona popytowa. W efekcie, ceny uprawnień pod koniec października osiągnęły wartości bliskie 81 euro.

Zdaniem ekspertów główną przyczyną tego rajdu był tzw. „short squeeze”, czyli zjawisko występujące w przypadku pojawienia się zbyt dużej liczby krótkich pozycji na rynku kontraktów terminowych, które w przypadku dynamicznych wzrostów cen, inwestorzy zmuszeni są zamykać (zwiększając popyt na uprawnienia na rynku spot).

Do wzrostów cen uprawnień mogły przyczynić się również spadające ceny gazu (z uwagi na pełne magazyny w Europie oraz wyższe temperatury powietrza) i energii, które mogły dawać nadzieję na odbudowę produkcji przez przemysł (zwłaszcza chemiczny), przez co zwiększyłby się popyt na uprawnienia EUA.

Z wyliczeń KOBiZE wynika, że statystycznie ceny uprawnień EUA na rynku spot giełd ICE oraz EEX w październiku 2022 r. wzrosły z 66,41 do 79,68 euro za EUA. Średnia ważona cena EUA z 21 transakcyjnych dni października wyniosła 70,21 euro za EUA.